Cô vợ kém 31 tuổi được Trương Nghệ Mưu sủng ái, phải nộp phạt vì vi phạm chính sách nhà nước hiện giờ ra sao?

Nhiều năm trước, Trương Nghệ Mưu bị khui có 3 con với vợ trẻ kém 31 tuổi. Cuộc hôn luôn là tâm điểm của khán giả với không ít lời bàn tán.

Nếu muốn nói những nữ diễn viên được yêu thích nhất làng giải trí thì nhiều người nghĩ đến những "nữ thần" như Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Phạm Băng Băng... Không chỉ xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất của họ cũng rất tốt. Tuy nhiên, có một nghệ sĩ cùng thời Phạm Băng Băng đã gây chú ý của làng giải trí khi kết hôn với nam đạo diễn nổi tiếng hàng đầu Trương Nghệ Mưu. Cô chính là Trần Đình. Trương Nghệ Mưu và Trần Đình Nhắc đến tên Trần Đình, có thể nói mọi người đã quá quen thuộc với cô. Trần Đình là diễn viên Đoàn ca múa Vô Tích, cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và từng tham gia phim truyền hình "Cuộc chiến hoa hồng". Mặc dù cô ấy không đóng nhiều phim, nhưng danh tiếng của cô ấy trong giới này không kém gì các nữ diễn viên hàng đầu. Lý do là cô lấy được một người chồng tốt, đó là đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu - người đã cho ra đời nhiều tác phẩm kinh điển và đưa loạt sao nữ trở thành "nữ hoàng điện ảnh" như Củng Lợi, Chương Tử Di, Châu Đông Vũ...

Trần Đình nổi tiếng trong giới nhờ có được chồng tốt Trở thành vợ thứ hai của Trương Nghệ Mưu khi mới 19 tuổi, bỏ học đại học để sinh liền cho ông ba người con, Trần Đình bị mang tiếng là tham giàu, tham nổi tiếng, chấp nhận là người vợ trong bóng tối... Lần lượt sinh ba con liền nhau, phải sống cuộc đời bí mật suốt nhiều năm nhưng Trần Đình vẫn khéo léo chu toàn mọi việc. Từ khi cả hai công khai với công chúng, Trần Đình cũng có nhiều chia sẻ cách chăm sóc, dạy dỗ, mua sắm, nấu ăn… Trần Đình bị mang tiếng là tham giàu, tham nổi tiếng khi trở thành vợ thứ hai của nam đạo diễn Gia đình nhỏ của Trương Nghệ Mưu và Trần Đình Năm 2011, Trương Nghệ Mưu kết hôn lần 2 cùng với Trần Đình. Người phụ nữ này còn sinh cho đạo diễn Trương 3 người con trong bí mật. Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của ông. Có thông tin vì công khai vợ con, Trương Nghệ Mưu cũng bị phạt 7,5 triệu nhân dân tệ (hơn 24 tỷ đồng) vì vi phạm chính sách một con của Trung Quốc.

Nữ diên viên cùng với con trai thứ hai Vì tuổi tác của hai người chênh lệch nên không tránh khỏi nghi vấn Trần Đình muốn dựa hơi chồng để nổi tiếng trong giới. Nhưng Trần Đình khác với những người phụ nữ khác, cô không những không màng danh lợi mà còn sẵn sàng làm người phụ nữ ở hậu phương, âm thầm bên Trương Nghệ Mưu suốt nhiều năm. Cô không những không màng danh lợi mà còn sẵn sàng làm người phụ nữ ở hậu phương, âm thầm bên Trương Nghệ Mưu Hiện tại, ở tuổi ngoài 40, Trần Đình vẫn sở hữu vẻ ngoài nổi bật, thần thái ấn tượng. Nhiều người cho rằng vì sống cuộc sống thoải mái bên ông xã tài năng và giàu có nên cô không phải lo nghĩ nhiều. Hơn 20 năm bên nhau, vợ chồng Trương Nghệ Mưu và Trần Đình vẫn mặn nồng, tình cảm như những ngày đầu. Có thể nói những tháng ngày cô sống trong bóng tối, chăm sóc quan tâm Trương Nghệ Mưu giờ đã được đền đáp xứng đáng.

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