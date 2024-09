Triệu Lộ Tư được đoàn phim Rèm Ngọc Châu Sa ưu ái khiến fan nam chính 'gai mắt'

Tuy chưa lên sóng nhưng phim Rèm Ngọc Châu Sa do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều của người hâm mộ do thái độ khác biệt của đoàn phim dành cho dàn diễn viên chính. Mọi hình ảnh cũng như trailer do đoàn phim đăng tải trên trang Weibo đều là hình ảnh của Triệu Lộ Tư, không hề có bóng dáng của nam chính Lưu Vu Ninh.

Mới đây, Rèm Ngọc Châu Sa đã tung ra đoạn highlight cảnh khóc đầy cảm xúc của Triệu Lộ Tư. Ngay lập tức, nữ diễn viên gây sốt vì khả năng diễn xuất ổn định, sinh động, đầy cảm xúc. Trong khi đó, Lưu Vũ Ninh không hề có bất cứ hình ảnh hay đoạn video nào tiết lộ những cảnh quay trong phim.