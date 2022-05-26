Trần Khôn phong độ, lịch lãm và nam tính ngút ngàn trong bộ ảnh mới nhất

Xuất hiện trên tạp chí Esquire, Trần Khôn đã nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài điển trai, phong độ và vô cùng nam tính của mình.

Xuất hiện trên ấn bản số tháng 5 của tạp chí Esquire, Trần Khôn gây ấn tượng với vẻ ngoài nam tính và phong cách ăn mặc giản đơn nhưng vô cùng lịch lãm. Sau nhiều năm tự trói mình vào những khuôn khổ mà bản thân đề ra, hiện tại nam tài tử muốn làm mới chính mình.

Nam tài tử Trần Khôn trên ấn bản số tháng 5 của tạp chí Esquire - Ảnh: Internet

Theo đó, đây là lần thứ 9 mà Esquire Trung Quốc chọn Trần Khôn làm khuôn mặt trang bìa của mình. Qua bộ ảnh này, khán giả có thể nhìn thấy được một Trần Khôn 46 tuổi mong muốn hướng về những thứ tự nhiên và trầm lặng trong cuộc sống, đồng thời làm toát lên khí chất đàn ông trưởng thành của nam tài tử.

Trần Khôn muốn truyền tải những trải nghiệm bản thân đã cảm nhận được vào các vai diễn của mình - Ảnh: Internet

Theo Esquire, bộ ảnh được chụp tại một ngôi trường ở chân núi, không gian thiên nhiên khoáng đạt - Ảnh: Internet

Những năm gần đây, Trần Khôn khá kín tiếng trong cả sự nghiệp lẫn đời tư, mỗi năm anh chỉ tham gia nhiều nhất là một bộ phim. Tác phẩm mới nhất mà Trần Khôn góp mặt là phong Khởi Lũng Tây cùng với những ngôi sao nổi tiếng khác là Angelababy, Bạch Vũ, Tôn Di,...

Sau nhiều năm tự đóng khung mình, Trần Khôn chọn thời điểm này để làm mới bản thân - Ảnh: Internet

Nhận xét về Trần Khôn, tờ Esquire đã viết: "Anh ấy đã làm việc trong ngành nhiều năm và luôn duy trì được phong độ đáng kinh ngạc. Khiêm tốn và chu đáo là màu sắc chân thực của Trần Khôn".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-khon-phong-do-lich-lam-va-nam-tinh-ngut-ngan-trong-bo-anh-moi-nhat-471448.html