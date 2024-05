Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/5/2024: Hồ Ca bị vợ kiểm soát chặt, Tiêu Chiến chăm tập thể hình để tăng cơ bắp?

1. Phim “Rơi vào tình yêu cuồng nhiệt của chúng ta” định dàn diễn viên chính là Lưu Hạo Tồn, Vương An Vũ, chuyển thể từ tiểu thuyết của Nhĩ Đông Thố Tử. Thời gian khai máy vào 6/6.

5. Vợ của Hồ Ca không có cảm giác an toàn cho nên kiểm soát anh ấy rất kỹ. Anh ấy cũng vì việc này mà xảy ra xích mích với vợ nhiều lần.

6. Chu Nhất Long có một bộ phim điện ảnh huyền nghi, dự kiến ​​ra mắt vào năm sau, Dương Mịch đã tiếp xúc với vai nữ chính.

7. Bản thân Đường Yên tự chia sẻ cô chưa bao giờ có cảm xúc tệ kể từ khi kết hôn nên trạng thái của cô ấy rất tốt.

8. Bộ phim đạo đức gia đình "Băng keo hai mặt" sắp được làm lại, nữ chính tạm thời định là Đồng Dao, nam chính có liên hệ với Nhậm Gia Luân. ​

9. Ngu Thư Hân có rất ít quyền tự chủ trong tình yêu. Thứ nhất, hợp đồng mà cô ký ghi rõ ràng yêu cầu cô phải tránh yêu đương. Thứ hai, yêu cầu của gia đình cô rất cao, đối tượng của cô nhất định phải là một người môn đăng hộ đối.

10. Tiêu Chiến chăm tập thể hình để tăng cơ bắp.

11. Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa là kiểu đồng nghiệp gần như không có giao tiếp riêng sau khi kết thúc ghi hình chương trình chương trình Keep Running.

12. Phim hiện đại “Anh Đào Hổ Phách” của Chính Ngọ: Triệu Kim Mạch, Lưu Diệu Văn. Đạo diễn của Minh Lan Truyện và biên kịch Chiến Trường Sa.

13. Mùa thứ ba của "Khánh Dư Niên" dự kiến ​​sẽ khai máy vào năm 2026 và phát sóng vào mùa hè năm 2027.

14. Độ nổi tiếng Trương Dư Hi hiện đã tăng lên và người yêu cũ của cô cũng nói muốn quay lại với nhau. Nhưng Trương Dư Hi sẽ không lặp lại sai lầm lần nữa. Lúc đầu, anh ta không thích cô vì cô không nổi tiếng và không có lưu lượng. Giờ đây, thấy tốc độ phát triển của cô ngày càng tăng, anh ta liền muốn quay lại, nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế, Trương Dư Hi đâu có ngu ngốc như vậy.

15. Nữ chính của bộ phim cổ trang "Nguyệt Đô Hoa Lạc" do Tân Lệ sản xuất gần đây đã liên hệ với Hoàng Nghệ.