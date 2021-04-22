Tin được không: ‘Nữ thần’ nước Đức sở hữu cơ thể ‘tỉ lệ vàng’ chỉ 1% dân số thế giới có được là nhờ uống loại nước này

Sao quốc tế 22/04/2021 06:05

Mang vẻ được được đánh giá là đúng tiêu chuẩn gắt gao của thời kỳ Phục hưng, Antonia Freya Lydia được mệnh danh là người đẹp "sở hữu cơ thể nữ thần" thuộc "hàng hiếm" chỉ 1% dân số có được.

"Người đẹp Phục hưng", "1% dân số sở hữu cơ thể nữ thần"... là những danh xưng mà cộng đồng mạng trên khắp thế giới dành cho Antonia Freya Lydia bởi cô sở hữu nét đẹp thanh tú, cùng với hình thể "đỉnh cao" như "tạc tượng".

Cô nàng sinh năm 1997 là người mẫu ảnh nổi tiếng "bậc nhất" nước Đức khi sở hữu hơn 320.000 người theo dõi trang cá nhân.

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Nhiều người ngợi ca hình thể của Lydia không khác gì một bức tượng được điêu khắc thời kỳ Phục hưng - Ảnh: Internet
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Thân hình cùng nhan sắc của Lydia luôn được các tạp chí thời trang săn đón - Ảnh: Internet
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Nét đẹp của Antonia Freya Lydia được cho là không thể chê vào đâu được khi cô đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thời Phục hưng - Ảnh: Internet

Nét đẹp của Antonia Freya Lydia được cho là không thể chê vào đâu được khi cô đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thời Phục hưng. Cô nàng sở hữu vẻ sắc sảo với cặp lông mày rậm cùng ánh mắt biết "thôi miên" người đối diện. Nàng mẫu sinh năm 1997 cũng từng được nhận xét là có vẻ đẹp cổ điển của phụ nữ Tây Âu những năm 80, 90.

Không ngoa khi nhiều người cho rằng cô là phiên bản đời thực của búp bê barbie, vì cô nàng sở hữu mái tóc vàng nâu bồng bềnh cùng đường nét khuôn mặt thanh tú đậm chất Âu châu. Không những thế, Lydia còn có đường cong cơ thể cực kỳ ấn tượng và quyến rũ.

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Đôi mắt biết nói cùng mái tóc vàng bồng bềnh giúp Lydia thu hút được nhiều fan hâm mộ - Ảnh: Internet
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Không ngoa khi nhiều người cho rằng cô là phiên bản đời thực của búp bê barbie - Ảnh: Internet
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Được biết Antonia Freya Lydia và hầu hết phụ nữ Đức đều có chung 1 bí quyết giữ dáng và nhan sắc đó chính là uống bia - Ảnh: Internet

Được biết Antonia Freya Lydia và hầu hết phụ nữ Đức đều có chung 1 bí quyết giữ dáng và nhan sắc đó chính là uống bia. Họ dùng bia thay nước vì cho rằng trong bia có thành phần chống lão hóa cao hơn các thức uống khác.

Đúng như vậy, ở Đức có một số loại bia không cồn dành cho phụ nữ hoặc dùng làm đồ giải khát trong mùa hè, vừa có lợi cho sức khỏe mà không làm tăng lượng đường trong cơ thể, giúp phái đẹp giữ dáng và nét son sắc của tuổi thanh xuân.

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Cô nàng khiến cư dân mạng "chao đảo" mỗi khi diện bikini - Ảnh: Internet

Bên cạnh dùng bia, người Đức ưu tiên sử dụng các thực phẩm hữu cơ, tự nhiên để đảm bảo sức khỏe và biết rõ được các chất dinh dưỡng dung nạp vào cơ thể, giúp cho việc kiểm sóc cân nặng được dễ dàng hơn.

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Từ khóa:   người đẹp phục hưng người đẹp Đức bí quyết làm đẹp từ bia

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