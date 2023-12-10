'Thiên hậu của Cbiz' Na Anh bất ngờ bị xóa bỏ hình ảnh trên truyền hình, liệu có bị 'phong sát'?

Bên cạnh đó, Na Anh cũng được cho là bị xóa khỏi ảnh của thầy dạy thanh nhạc Cốc Kiến Phân. Ông cũng không nhắc đến cái tên Na Anh khi được hỏi về những học trò nổi tiếng. Ngay lập tức, từ khóa Na Anh và những thông tin liên quan tới sự nghiệp, cuộc sống của nữ ca sĩ đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Mới đây, nữ ca sĩ Na Anh đã bị cắt sóng trong chương trình truyền hình Infinity And Beyond của đài Hồ Nam (Trung Quốc). Khi chương trình phát sóng phân cảnh song ca của Na Anh và Vương Phi, khán giả nhận thấy chỉ còn hình ảnh của Vương Phi.

Một số ý kiến cho rằng, Na Anh đã bị phong sát "ngầm". Về phía Na Anh, nữ nghệ sĩ đã không xuất hiện trước công chúng, dừng cập nhật mạng xã hội khoảng 6 tháng qua.

Na Anh cũng hủy toàn bộ lịch biểu diễn. Một số nguồn tin cho biết, ngôi sao Trung Quốc đã ra nước ngoài sinh sống.

Na Anh vướng nhiều tranh cãi trong năm 2023. Cô từng bị chỉ trích vì để nhà sản xuất chương trình The Voice China chèn ép ngôi sao quá cố Coco Lee. Na Anh cũng bị dân mạng tẩy chay vì ồn ào dùng quyền lực khiến một ca sĩ tài năng phải bỏ nghề.

Trước những tranh cãi, Na Anh không lên tiếng phản hồi và lặng lẽ biến mất khỏi làng giải trí nửa năm qua. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1967 là một trong những nữ ca sĩ thực lực hàng đầu của Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc xếp Vương Phi, Na Anh và Đặng Lệ Quân là những "thiên hậu" của làng nhạc Hoa ngữ. Cô sở hữu chất giọng nội lực hiếm có của Trung Quốc với hàng loạt các album thành công.

Tuy nhiên khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, cô khiến nhiều người ngỡ ngàng khi kết hôn với nam cầu thủ Cao Phong vào năm 2004. Sau đám cưới, Na Anh hầu như rút lui khỏi làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình. Sự biến mất của cô khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Năm 2006, Na Anh gây sốc khi thông báo ly hôn với Cao Phong, chỉ sau 6 tháng sinh con trai đầu lòng. Mặc dù không tiết lộ nguyên nhân, theo truyền thông Hoa ngữ, Cao Phong bị phát hiện ngoại tình và có con riêng. Sau đó, Cao Phong tái hôn và tuyên bố chưa từng là vợ chồng với Na Anh. Phản bội và tổn thương, Na Anh phát hành ca khúc "Phản bội" nói về cuộc hôn nhân không trọn vẹn, trở thành một tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của cô.

Sau này, Na Anh tái hôn với Mạnh Thông - Nam doanh nhân từng đem lòng yêu cô say đắm nhưng lại chùn bước trước Cao Phong năm nào. Chứng kiến được những trắc trở của Na Anh, Mạnh Thông đã dốc hết sự chân thành của mình để thuyết phục và nhận được cái gật đầu của thiên hậu.

Sau cuộc hôn nhân với Mạnh Thông, Na Anh thật sự tìm được hạnh phúc khi gia đình nhỏ của cô luôn tràn ngập những điều ngọt ngào. Chia sẻ với truyền thông, Na Anh luôn dành những lời có cánh để khen ngợi Mạnh Thông, đồng thời cô cũng khẳng định anh không hề quan tâm đến hai cũ quá khứ của cô. Chia sẻ của Na Anh một lần nữa khiến nhiều người tâm phục khẩu phục với EQ của cô, dùng sự hạnh phúc với người chồng hiện tại để đáp trả sự tệ bạc của Cao Phong trong quá khứ.