Thất bại tại quê nhà, phim của Vương Nhất Bác vẫn 'xưng bá' tại nước ngoài

Sao quốc tế 19/06/2023 15:42

Mặc dù diễn xuất còn khuyết điểm và cần phải trau dồi hơn nữa trong tương lai nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng và địa vị của Vương Nhất Bác ở thời điểm hiện tại.

Theo thông tin mới nhất, Vô Danh (tên tiếng Anh: Hidden Blade) đã thu về tổng doanh thu là 8.9 triệu baht (khoảng 6 tỷ VNĐ), tính đến ngày 16/6/2023, giữ vị trí phim điện ảnh Trung Quốc có doanh thu phòng vé cao nhất Thái Lan trong vòng 20 năm qua.

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Phim điện ảnh Trung Quốc có doanh thu phòng vé cao nhất Thái Lan trong vòng 20 năm qua

Trên thị trường Hàn Quốc, Vô Danh cũng đạt thành tích tương đối tốt, phản ứng khán giả nhìn chung khá tích cực. Tính đến giữa tháng 5, doanh thu Vô Danh đã vượt mốc 200 triệu Won (hơn 3.5 tỷ VNĐ). 

Thất bại tại quê nhà, phim của Vương Nhất Bác vẫn 'xưng bá' tại nước ngoài - Ảnh 2
Tại quê nhà, Vô danh bị đánh giá thấp về chất lượng.

Tại quê nhà, Vô danh bị đánh giá thấp về chất lượng. Trên mạng xã hội Weibo, khán giả bày tỏ sự thất vọng về nội dung thiếu chỉn chu vì cắt ghép rời rạc, khó hiểu và không có phụ đề tiếng nước ngoài, phương ngữ địa phương của tác phẩm.

Thất bại tại quê nhà, phim của Vương Nhất Bác vẫn 'xưng bá' tại nước ngoài - Ảnh 3
Anh cũng được cho là có ngoại hình không phù hợp với điện ảnh

Được trao nhiều đất diễn nhưng Vương Nhất Bác được cho là không thể "dụng võ" vì kỹ năng diễn xuất kém. Chưa kể, anh cũng được cho là có ngoại hình không phù hợp với điện ảnh. Nhiều khuyết điểm hình thể của sao trẻ lộ rõ trên màn ảnh rộng.

Thất bại tại quê nhà, phim của Vương Nhất Bác vẫn 'xưng bá' tại nước ngoài - Ảnh 4
Vương Nhất Bác bị cho là diễn chưa tròn vai

Kể câu chuyện sau kháng chiến chống Nhật, các "nhân viên tình báo ngầm" dùng sinh mạng truyền thông tin ra ngoài, bảo vệ quốc gia của họ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đây vốn dĩ là bộ phim có đề tài "yêu nước" rất được hoan nghênh trong làng điện ảnh Hoa ngữ nhiều năm trở lại đây.

Trái ngược với Vô Danh, một bộ điện ảnh khác của Vương Nhất Bác công chiếu trong năm nay là Trường Không Chi Vương lại gặt hái được thành tích đáng nể, không chỉ đứng đầu phòng vé trong nhiều ngày mà còn được tài khoản Twitter chính thức của Lễ trao giải Quả cầu vàng (Golden Globe Awards) tuyên truyền giúp, xuất hiện hai lần trên bản tin đài trung ương CCTV1, đồng thời, được các trang báo chủ lưu uy tín tại Trung công nhận về chất lượng, tính chân thực và nghiêm túc của phim. 

Vương Nhất Bác 'gây bão' khi xuất hiện đêm hội Điện ảnh Weibo, ghi điểm tiếp tục vì điều này

Vương Nhất Bác 'gây bão' khi xuất hiện đêm hội Điện ảnh Weibo, ghi điểm tiếp tục vì điều này

Xuất hiện trong đêm hội Điện ảnh Weibo diễn ra vào tối 10/6, Vương Nhất Bác là nhân vật được bàn luận sôi nổi bậc nhất trên mạng xã hội.

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