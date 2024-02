Tạo hình tân lang của Hứa Khải trong Tử Dạ Quy khiến fan nữ ‘đứng ngồi không yên’, hóng phim lên sóng từng ngày

- Mỹ miều quá.

Tử Dạ Quy được khai máy vào ngày 2/1/2024 vừa qua trong không khí vô cùng rộn rã. Trải qua nhiều ngày khởi quay, tạo hình của Hứa Khải và Điền Hi Vi nhận được nhiều sự chú ý và đánh giá của cư dân mạng.

“Búp bê cổ trang” Điền Hi Vi có tạo hình vô cùng nổi bật, khoe trọn khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt to đặc trưng của nữ diễn viên. Trang phục của Điền Hi Vi cũng theo tone nhẹ nhàng và trong sáng như màu vàng-trắng, vàng-xanh, nude-cam, hồng-cam,… Đặc biệt, giữa ấn đường của nữ diễn viên được điểm một đóa hoa màu đỏ khiến cô trang càng xinh đẹp và rực rỡ.

Còn Hứa Khải có tạo hình chuẩn của một người chính trực, tuy không rực rỡ và đa dạng như bạn diễn Điền Hi Vi nhưng đủ để tôn lên những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt của nam diễn viên. Trang phục của Hứa Khải có tone màu khá trầm như: xám, xanh lục, xanh dương đậm,… trông vô cùng dịu mắt.

Có thể thấy, tạo hình của Hứa Khải và Điền Hi Vi được đoàn làm phim cùng tổ tạo hình phim Tử Dạ Quy đầu tư và chăm chút rất kỹ càng, tôn lên được những nét đẹp và ưu điểm của diễn viên, trang phục đa dạng và đẹp mắt.

Cho những ai chưa biết, Tử Dạ Quy được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình - huyền huyễn Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày của tác giả Phù Hoa. Nội dung phim xoay quanh hai nhân vật chính là Vũ Trinh quận chúa và tiểu đạo sĩ Mai Trục Vũ. Mai Trục Vũ vừa là một quan nhỏ vô danh tiểu tốt của Huyền Giám Ti, vừa là đạo sĩ mới xuống núi pháp thuật cao cường của Thiên Hi Cung.

Trong khi đó nữ chính Võ Trinh ban ngày là quý nữ nhà Dự Quốc Công, em gái Vua, tiểu bá vương ăn chơi trác táng, tai tiếng khắp kinh thành, 26 tuổi vẫn chưa thành thân, ban đêm là Miêu công cầm đầu yêu quái ở Nhật Lý Vạn Cơ, thỉnh thoảng hóa thân thành Yêu miêu đi gây rối khắp nơi.

Hai người được định là kẻ thù của nhau nhưng không ngờ lại có duyên kết thành phu thê, tin tức này đã khiến cả thành Trường An bất ngờ và để ý tới bởi một người chính trực và một người tiếng tăm chẳng ra gì lấy nhau chắc chắn sẽ vô cùng “gà bay chó sủa”. Ấy vậy mà sự việc diễn ra lại không như suy nghĩ của họ….