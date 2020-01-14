Tái ngộ sau 19 năm, dàn sao ‘Tân dòng sông ly biệt’ gây choáng với nhan sắc hiện tại

Sao quốc tế 14/01/2020 14:49

Hình ảnh dàn diễn viên nổi tiếng của “Tân dòng sông ly biệt” cùng đứng chung sân khấu khiến người hâm mộ vô cùng xúc động.

Lên sóng vào năm 2001, “Tân dòng sông ly biệt” với sự tham gia của diễn viên Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như và Cổ Cự Cơ nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của khán giả. Thành công vang dội của tác phẩm này đã đưa tên tuổi của dàn diễn viên chính trong phim lên hàng sao.

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Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như và Cổ Cự Cơ trong ‘Tân dòng sông ly biệt’ – Ảnh: Internet

Mới đây, dàn diễn viên đình đám của “Tân dòng sông ly biệt” năm nào đã chính thức tái hợp sau 19 năm khiến người hâm mộ vô cùng xúc động. Theo đó, nữ diễn viên Triệu Vy, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ cùng đứng chung sân khấu tại một sự kiện giải trí. Đây cũng là lần hiếm hoi 3 nghệ sĩ xuất hiện cạnh nhau.

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Khán giả không giấu được xúc động khi gặp lại dàn diễn viên nổi tiếng năm nào – Ảnh: Internet

Trải qua nhiều thăng trầm, cả 3 người đều đã trở thành những ngôi sao nổi tiếng, có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, điều khiến khán giả ngưỡng mộ nhất chính là nhan sắc không hề thay đổi của Triệu Vy, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ sau 19 năm.

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Cả 3 diễn viên đều có sự nghiệp thành công và được nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

Thậm chí, nhà sản xuất chương trình “Vương bài đối vương bài” còn chia sẻ lại hình ảnh bộ ba “Tân dòng sông ly biệt” và ca ngợi các nghệ sĩ dù đã bước qua tuổi 40 vẫn vô cùng trẻ trung. Có thể nói, họ xứng đáng là những “tường thành” không thể lật đổ của Cbiz.

Một số bình luận của netizen xứ Trung khi chứng kiến bộ 3 đình đám tái hợp: “Ôi, họ là tuổi thơ của tôi, sao họ vẫn trẻ trung như thế”, “Tôi đã từng rất yêu thích nhân vật Y Bình”, “Ba người có thể hội tụ cùng một chỗ thật không dễ dàng. Trong lòng tôi cặp đôi Hà Thư Hoàn và Y Bình vẫn là đẹp nhất dù rằng tôi cũng rất thích Tô Hữu Bằng và Triệu Vy”...

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Từ khóa:   Triệu Vy Lâm Tâm Như Tô Hữu Bằng

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