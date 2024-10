Ngay sau đó, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của Thành Nghị và yêu cầu đoàn phim sẽ chú ý hơn tới việc bảo vệ an toàn cho diễn viên. Sau đó, công ty đại diện của Thành Nghị đã phải lên tiếng trấn an fan.

"Các bạn fan Thành Nghị thân mến, chúng tôi xin cập nhật về tình huống bất ngờ trên phim trường Phó Sơn Hải hôm nay, sau khi kiểm tra sức khỏe thì Thành Nghị không có vấn đề gì khó chịu trên cơ thể. Sai sót xảy ra do nhân viên bất cẩn khi kéo dây, sau này công ty quản lý sẽ giám sát việc quay phim kỹ lưỡng hơn và tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho nghệ sĩ", Thành Nghị ra thông báo để trấn an người hâm mộ.

Trong bộ phim "Phó Sơn Hải", nam chính Tiêu Minh Minh (Thành Nghị) rất đam mê tiểu thuyết võ hiệp. Tình cờ, anh bước vào một hệ thống công nghệ viết lách nhập vai và trở thành nhân vật chính Tiêu Thu Thủy trong cuốn tiểu thuyết Thần Châu Kỳ Hiệp.

Ở thế giới võ hiệp, Tiêu Thu Thủy bắt đầu một cuộc hành trình đầy nguy hiểm. Ban đầu, Tiêu Thu Thủy tưởng rằng có thể dựa vào những hiểu biết về nội dung và kỹ năng thần sầu để trở thành vô địch thiên hạ, nhưng lại trải nghiệm những tình nghĩa chân thật nhất và những trận chiến tàn khốc nhất. Bị Quyền Lực Bang ám hại, huynh đệ Đường Nhu mất mạng, gia tộc gặp nạn và cha mẹ qua đời đã đẩy Tiêu Thu Thủy xuống vực thẳm.

Tuy nhiên, những khó khăn không thể mãi kìm chân Tiêu Thu Thủy. Từ một kiếm khách có võ công yếu kém, chỉ biết lẩn tránh để sống sót, Tiêu Thu Thủy đã trưởng thành thành một đại hiệp lấy nghĩa hiệp làm đầu. Trong trận chiến bảo vệ Tiên Nhân Quan, Tiêu Thu Thủy đã dẫn dắt các hiệp khách võ lâm đại chiến với Bắc Hoang, thành công bảo vệ gia đình và đất nước.