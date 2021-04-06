Shin Min Ah đẹp tựa tiên nữ mùa xuân, chuẩn bị làm cô dâu ở tuổi 37?

Thông tin Shin Min Ah và Kim Woo Bin chuẩn bị kết hôn trong năm 2021 lần nữa lại gây xôn xao mạng xã hội.

Mới đây, nàng “hồ ly” Shin Min Ah lần nữa lại khiến fan đứng ngồi không yên trước nhan sắc tựa tiên nữ mùa xuân trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 37. Bộ ảnh được chụp ở đảo Jeju – Hàn Quốc nhanh chóng gây sốt, minh tinh 8x được khen xinh đẹp rạng rỡ dù đã ở lứa tuổi U40. Trên trang cá nhân, cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật, bên cạnh đó fan cũng không quên “nhắc nhẹ” thần tượng mau sớm công bố tin vui trong ngày thêm tuổi mới. Shin Min Ah rạng rỡ đón tuổi 37 - Ảnh: Instagram Shin Min Ah như tiên nữ mùa xuân trên đảo Jeju - Ảnh: Instagram Lúc này, trong cộng đồng fan Việt lại xôn xao tin đồn về kế hoạch kết hôn của Shin Min Ah và Kim Woo Bin. Theo Koreaboo, tại show Rumor has it của Channel A, phóng viên Choi Jung Ah tiết lộ từng nghe cặp sao Hàn này dự định làm đám cưới trong năm 2021. Choi Jung Ah nói thêm: “Tuy nhiên, một người thân của phía Kim Woo Bin mong tôi tạm thời đừng chia sẻ chuyện này cho đến khi sức khỏe của anh ấy bình phục hoàn toàn khỏi căn bệnh ung thư vòm họng”.

Bài đăng của Koreaboo nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Chuyện tình 6 năm của cặp đôi được rất nhiều người quan tâm và ngưỡng mộ nên không tránh việc fan háo hức chờ đợi tin vui từ cặp đôi. Tuy nhiên, tin tức này thực chất là tin từ năm 2019 và tính đến nay thì cặp đôi vẫn chưa lên tiếng phản hồi về tin tức cưới xin này. Dù là tin đã cũ và không chính thức nhưng cũng đủ khiến netizen vui mừng như “trẩy hội”. Cộng đồng mạng đã có những bình luận đầy phấn khích cho thông tin này: “Họ sinh ra để dành cho nhau”, “Con của họ chắc đẹp lắm đấy”, “Đây mới là tình yêu”... Một trong những cặp đôi chị em được yêu thích nhất Kbiz - Ảnh: Internet Kim Woo Bin và Shin Min Ah là một trong những cặp đôi chị - em được yêu thích nhất Kbiz. Cả hai công khai tình cảm vào tháng 7/2015, đến tháng 5/2017 thì Kim Woo Bin bất ngờ cho biết bản thân bị ung thư vòm họng, phải tạm dừng mọi hoạt động và tập trung chữa bệnh. Đề cập trong thư tay gửi người hâm mộ, tài tử "Tuổi 20" cho biết chính người yêu là nguồn sức mạnh lớn giúp nam nghệ sĩ vượt qua đau đớn. Thời gian anh chiến đấu với căn bệnh, Shin Min Ah luôn ở bên cạnh và cùng anh đối mặt với những khó khăn.

Cặp đôi luôn bên cạnh nhau, dù là những lúc khó khăn nhất - Ảnh: Internet Suốt 6 năm bên nhau, Kim Woo Bin và nữ diễn viên "Bạn gái của tôi là Hồ ly" ít công khai tình cảm trước công chúng mà chỉ muốn lặng lẽ bên nhau. Những hình ảnh hiếm hoi của cặp đôi được phóng viên chụp lại càng khiến fan thêm yêu thích và ngưỡng mộ họ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/shin-min-ah-dep-tua-tien-nu-mua-xuan-chuan-bi-lam-co-dau-o-tuoi-37-401069.html