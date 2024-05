Sau cổ ngôn 'Niệm vô song', Đường Yên tiếp tục 'nên duyên' cùng Triệu Hựu Đình

Ngày thứ hai của LHP Cannes 2024 là buổi công chiếu phim Furiosa: A Mad Max Saga và The Girl With The Needle. Xuất hiện trên thảm đỏ Cannes, Đường Yên nhận được sự quan tâm của báo giới với vẻ ngoài trẻ trung, dáng vóc thanh mảnh.