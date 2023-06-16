Sao nữ Đài Loan bất ngờ lên tiếng tố cáo bị tài tử hạng A gạ gẫm, giở trò biến thái

Sau đó, nhiều diễn viên nữ từng làm việc hoặc theo học lớp diễn xuất của Hứa Kiệt Huy cũng ra mặt vạch trần các "bài học biến thái" của tài tử này. Người đẹp Hoàng Vân Âm cho biết từng bị Hứa Kiệt Huy gạ gẫm phục vụ tình dục cách đây 10 năm, khi hợp tác trong vở kịch Vũ công Đài Loan.

Ngày 11/6, một tài khoản nặc danh đăng tải bài viết tố cáo Hứa Kiệt Huy thiếu đứng đắn, đưa ra bài tập kỳ quặc trong quá trình giảng dạy diễn xuất. Người này cho biết nam nghệ sĩ Đài Loan đã bắt các học viên rên rỉ tập thể một cách khó hiểu, bất chấp phản ứng khó chịu của nhiều người.

Nữ diễn viên Hồ Hinh Nghi cũng có trải nghiệm tồi tệ khi tiếp xúc với Hứa Kiệt Huy. Cô cũng được hẹn riêng sau buổi học diễn xuất với lý do năng lực chưa hoàn thiện. Hứa Kiệt Huy cho hay Hồ Hinh Nghi vẫn sẽ được trao cơ hội đóng nữ chính nếu nghe lời thầy.

Theo Hoàng Vân Âm, cô đã bị Hứa Kiệt Huy gọi ra nói chuyện riêng vì nhảy chưa sexy. Cô được yêu cầu "trả bài gợi cảm một cách riêng tư" là gửi ảnh khiếm nhã và giữ một viên socola bằng ngực cho sao nam xem. Hành vi của đàn anh khiến nữ diễn viên "hóa đá" vì choáng và sốc. Cô may mắn được đồng nghiệp Hoàng Du Nhàn giải vây.

Nữ diễn viên Hồ Hinh Nghi cũng có trải nghiệm tồi tệ khi tiếp xúc với Hứa Kiệt Huy

Ở phòng thay đồ, Hứa Kiệt Huy đòi chạm vào ngực, mông của Hồ Hinh Nghi. Trước sự tấn công của Hứa Kiệt Huy, nữ nghệ sĩ đành chịu trận. Tuy nhiên, sau khi đạt được mục đích, nam diễn viên đã thất hứa.

Sao nữ Hoàng Du Nhàn cho biết nữ sinh thuộc lớp của Hứa Kiệt Huy đều bị bắt mua và mặc trang phục gợi cảm trong giờ học. Theo Hoàng Du Nhàn, các trường hợp bị gặp riêng để nam diễn viên này thực hiện hành vi lạm dụng tình dục không phải hiếm. Cô là số ít người của lớp diễn xuất năm xưa không bị Hứa Kiệt Huy giở trò.

Lúc đầu, Hứa Kiệt Huy giải thích việc lựa chọn các bài tập thiếu tinh tế, dễ gây hiểu nhầm làm học viên cảm thấy đang bị quấy rối, nhưng các yêu cầu đều vì mục đích phục vụ việc học. Tuy nhiên, sau đó, nữ diễn viên Hoàng Vân Hâm đã đứng ra tố cáo Hứa Kiệt Huy có nhiều hành vi không đứng đắn với mình.

Nữ diễn viên Hoàng Vân Hâm

Ngoài ra, có những học sinh hơn 10 năm trước của Hứa Kiệt Huy cũng lên tiếng tố cáo diễn viên Mẹ chồng tôi sao mà dễ thương thế quấy rối tình dục các cô như khi đang nói chuyện thì bất ngờ vỗ mông.

Hứa Kiệt Huy sinh năm 1966, là nghệ sĩ gạo cội và có địa vị cao trong giới giải trí Đài Loan, Trung Quốc. Ông làm nhiều nghề từ nhân viên hậu trường, đạo diễn sân khấu, biên kịch, diễn viên, MC và đạt nhiều thành tựu cao.

Hứa Kiệt Huy là nghệ sĩ gạo cội trong làng giải trí Đài Loan

Với tác phẩm Mẹ chồng tôi sao mà dễ thương thế, Hứa Kiệt Huy thể hiện lối diễn xuất hài hước, cuốn hút, khiến hàng triệu khán giả yêu thích. Ngoài ra, Hứa Kiệt Huy còn được mời làm phó giáo sư giảng dạy tại Viện công nghệ Hòa Xuân và Đại học Nghĩa Thủ, Đài Loan. Ông nắm giữ nhiều vai trò quan trọng khác.

Nam nghệ sĩ đã kết hôn năm 2010. Do đó, khi Hứa Kiệt Huy bị tố cáo quấy rối tình dục, đồng nghiệp của nam nghệ sĩ cũng bất ngờ, người hâm mộ tỏ ra rất thất vọng.