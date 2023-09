Celine Dion "có thể vĩnh viễn không đi hát trở lại" vì bệnh hiếm

Chứng bệnh này khiến các bó cơ càng lúc càng bị cứng lại. Những triệu chứng có thể trở nặng tới mức khiến người bệnh mất đi khả năng đi lại, không thể tự mình thực hiện các công việc đơn giản thường ngày.

Thuốc giảm đau, thuốc chống lo âu và giãn cơ có thể giúp làm dịu các triệu chứng. Ngoài ra, thuốc globulin miễn dịch có thể giúp giảm độ nhạy cảm với các yếu tố kích thích thần kinh như ánh sáng hoặc âm thanh, giúp ngăn ngừa té ngã hoặc co thắt.

Theo VnExpress dẫn nguồn từ trang Radar Online, danh ca Celine Dion cũng đang gặp khó khăn trong việc đi lại vì dễ bị những cơn đau co thắt. Lưng ca sĩ cũng dần cong vì hội chứng này, kèm theo những đợt co thắt cơ "không thể chịu đựng".

Theo nguồn tin, chứng bệnh hiếm khiến Celine Dion cảm thấy như bị cầm tù trong chính cơ thể mình, và "có thể vĩnh viễn không còn đi hát được nữa". Gần hai năm, cô chưa xuất hiện trước công chúng. Hiện Celine Dion phải hủy mọi hoạt động trong năm nay, tour diễn của cô vào năm 2024 cũng bị dời lại vô thời hạn.

Khán giả lo lắng cho sức khỏe của nữ danh ca

Chị gái danh ca - Claudette Dion - từng cho biết quá trình điều trị của cô chưa tiến triển vì không thể tìm thấy loại thuốc nào hiệu quả, dù họ đang làm việc với các chuyên gia đầu ngành. Ca sĩ và gia đình không từ bỏ hy vọng, tin mọi chuyện sẽ tốt hơn. Claudette và Linda - một chị gái khác của Celine - đã chuyển tới nhà danh ca ở Las Vegas, Mỹ để chăm sóc sức khỏe cho em.

Theo danh ca, hội chứng này có tỉ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải. Ca sĩ từng khóc khi nói về nỗi nhớ khán giả trong video thông báo bệnh tình.

Celine Dion đã giành được 5 giải Grammy và 2 giải Oscar cho các ca khúc nổi tiếng của cô, trong đó có "My Heart Will Go On" - bài hát chủ đề của bộ phim huyền thoại "Con tàu Titanic".