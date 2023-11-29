Mỹ nhân 'Ỷ thiên đồ long ký' tái xuất showbiz sau nhiều năm 'ở ẩn' chăm lo cho chồng con, hé lộ vai diễn bi thương sắp lên sóng

Sau nhiều năm "ở ẩn", mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Trần Tú Lệ bất ngờ tái xuất showbiz. Cô đang quay phim truyền hình The White Olive Tree ở Tứ Xuyên. Nữ diễn viên 7X chia sẻ đây là dự án truyền hình đầu tiên của cô kể từ mùa dịch Covid-19.

Được biết, Trần Tú Lệ bắt đầu quay phim từ tháng 9, tác phẩm dự kiến hoàn thành vào tháng 2 năm sau và sẽ sớm ra mắt trên nền tảng trực tuyến. Nghệ sĩ 46 tuổi không hé lộ nhiều về dự án mà chỉ "nhá hàng" nhân vật mà mình đóng có hoàn cảnh khá bi thảm.

Người đẹp nhận lời tham gia vì thông điệp ý nghĩa cùng câu chuyện truyền cảm hứng của tác phẩm. Đây cũng là bộ phim truyền hình bối cảnh hiện đại thứ hai mà cô tham gia ở đại lục, kể từ sau Tears of Woman (2014).

Nhiều năm vắng bóng, mỹ nhân sinh năm 1977 có cuộc sống êm ấm bên tổ ấm. Nữ diễn viên cùng chồng - doanh nhân Lưu Kiệt Khắc - và con gái sinh đôi sống ở Hong Kong. Thi thoảng vì công việc của ông xã, cả nhà chuyển đến sống ở Malaysia hoặc Đài Loan. Từ khi kết hôn năm 2006, Trần Tú Lệ giảm công việc để nội trợ, quán xuyến gia đình, chăm sóc con.

Hàng ngày, nàng Tiểu Chiêu của Ỷ Thiên Đồ Long Ký đưa con đi học ở trường, học các môn năng khiếu như múa ballet, vẽ. Thời gian còn lại cô nấu ăn, làm bánh, dọn dẹp nhà.

Trần Tú Lệ gia nhập làng phim từ năm 1997, là một trong mỹ nữ cổ trang được nhiều khán giả yêu thích cuối thập niên 1990, đầu 2000. Người đẹp đóng Quách Phù trong Thần điêu đại hiệp 1998, Lam Phượng Hoàng trong Tiếu ngạo giang hồ 2000, Tiểu Chiêu trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003... Cô còn tham gia các phim nổi tiếng như Công chúa bướng bỉnh, Đại Thanh hậu cung, Cách cách cuối cùng, Thiên Long Bát Bộ 2013...

Trong dự án Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trần Tú Lệ vào vao Tiểu Chiêu - cô gái thông minh, xinh đẹp, hiền từ song có số phận đáng thương. Nàng phiêu bạt giang hồ từ khi còn nhỏ, bị mẹ gài vào Minh giáo, cải trang thành tỳ nữ để tìm võ công thất lạc. Nàng yêu Trương Vô Kỵ chân thành, trong sáng, nguyện suốt đời làm tỳ nữ cho Trương Vô Kỵ (do Tô Hữu Bằng thủ vai) nhưng không thành.