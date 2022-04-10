Mỹ nhân 'dao kéo' tại Cbiz: Người có sự bức phá về mặt nhan sắc, kẻ thì khiến netizen nhận định 'giả không được tự nhiên'

Sao quốc tế 10/04/2022 11:56

Việc các mỹ nhân trong giới Cbiz phải sử dụng đến ''dao kéo'' để thăng hạng sắc đẹp là một chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, không phải ai sau khi phẫu thuật xong cũng đều có được điều mình muốn.

Cbiz luôn được coi là cái nôi trình làng ra những ''minh tinh màn ảnh'' mang vẻ đẹp ''mỹ nhân'' khiến nhiều người cảm thấy xuýt xoa. Có thể kể đến một cái tên như Quang Chi Lâm, Trương Bá Chi,...

Trong khi đàn chị đều là "sắc nước hương trời", thì thế hệ minh tinh sau này cũng muốn dựa vào nhan sắc để nổi danh. Tuy nhiên, ở những thế hệ sau, các đàn em lại chọn cho mình hướng đi mới khi quyết định sử dụng đến ''dao kéo'' để có được sắc đẹp mà bản thân mong muốn.

Điều bất ngờ là trong số đó có cả những cái tên đình đám như Dương Mịch,Dương Tử, hay Chung Sở Hy.

Mỹ nhân 'dao kéo' tại Cbiz: Người có sự bức phá về mặt nhan sắc, kẻ thì khiến netizen nhận định 'giả không được tự nhiên' - Ảnh 1
Mỹ nhân 'dao kéo' tại Cbiz: Người có sự bức phá về mặt nhan sắc, kẻ thì khiến netizen nhận định 'giả không được tự nhiên' - Ảnh 2
Nhan sắc hiện tại và trước đây của Dương Mịch không khỏi khiến netizen phát sốt - Ảnh: Internet

Nhiều năm trước, khi mới tham gia phim "Thần điêu đại hiệp" (2004), Dương Mịch đã khiến khán giả chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, dáng vẻ lanh lợi trong vai Quách Tương. Tuy nhiên, nhìn lại thời điểm đó so với thời điểm bây giờ nhan sắc của cô đã có phần thăng hạng một cách đáng kể như việc chiếc cằm vốn to ''vuông chữ điền'' nay đã trở nên gọn gàng ''V-line''. 

Tuy nhiên, hậu quả của việc đụng "dao kéo" trên khuôn mặt là điều khó lường. Vợ cũ Lưu Khải Uy từng không ít lần bị netizen "soi" ra những dấu vết của việc phẫu thuật thẩm mĩ để lại trên khuôn mặt cô. 

Nhân vật tiếp theo được khán giả gọi tên là Dương Tử. Nữ diễn viên được biết đến là một trong những sao nhí đình đám nhất nhì Cbiz những năm đầu thế kỷ 21. Từng sở hữu, nhan sắc được netizen nhận xét là không có gì nổi bật trên khuôn mặt và có phần ngây thơ.

Mỹ nhân 'dao kéo' tại Cbiz: Người có sự bức phá về mặt nhan sắc, kẻ thì khiến netizen nhận định 'giả không được tự nhiên' - Ảnh 3

So sánh hình ảnh của Dương Tử trước và sau khi dính nghi án phẫu thuật thẩm mĩ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên sau này, Dương Tử lại xuất hiện với khuôn mặt nhỏ, cằm thon, sống mũi cao và những đường nét thanh tú hơn hẳn năm xưa. Chính vì vậy, CĐM nhận định mỹ nhân họ Dương đã sử dụng đến ''dao kéo'' để cải thiện nhan sắc của mình. 

Mỹ nhân 'dao kéo' tại Cbiz: Người có sự bức phá về mặt nhan sắc, kẻ thì khiến netizen nhận định 'giả không được tự nhiên' - Ảnh 4

Chung Sở Hy trước và sau khi dính nghi án phẫu thuật - Ảnh: Internet

Cùng với bộ đôi "Dương - Dương", Chung Sở Hy cũng từng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Chung Sở Hy từng được đánh giá là sở hữu gương mặt khí chất, thích hợp để đi đóng phim. Mặc dù sở hữu gương mặt xinh đẹp khiến ai cũng phải ghen tị nhưng khoảng thời gian gần đây Chung Sở Hy thường xuất hiện với gương mặt rất khác so với trước đây, điều này khiến netizen nhận định đây rất có thể là tác hại do sử dụng ''dao kéo'' bị lỗi.

 

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Từ khóa:   Dương Mịch Chung Sở Hy Dương Tử dương mịch dao kéo Cbiz

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