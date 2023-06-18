'Ma nữ' Mai Davika liên tục gây mê người hâm mộ với vòng eo siêu thực

Mới đây nhất, người đẹp Thái Lan chia sẻ loạt hình ảnh khoe vóc dáng với phong cách năng động và nhận được nhiều lời khen. Mặc dù thân hình có gầy gò nhưng vòng eo siêu nhỏ, siêu thực của cô lại khiến nhiều người trầm trồ.





Mai Davika trong bộ trang phục năng động, cá tính khoe trong những điểm vàng trên cơ thể.

Những ngày qua, vóc dáng của Mai Davika luôn là chủ đề bàn tán của cư dân mạng khi cô đã quá mức gầy gò so với trước đây. Một số khán giả còn từng để là bình luận dưới bài đăng của cô:"Thật đáng sợ khi để cơ thể gầy như vậy. Đừng tin vào những bình luận trên mạng. Bạn cần nhìn vào gương để biết mình ra sao". Bình luận này nhận được hàng nghìn lượt Like.