'Ma nữ' Mai Davika liên tục gây mê người hâm mộ với vòng eo siêu thực

Bất chấp những miệt thị về ngoại hình, mỹ nhân Thái Lan vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa
- Mai Davika diện 'nội y' khoe đôi chân dài miên man sải bước trên phố
- 'Ma nữ' Mai Davika mặc kệ bị chê bai 'gầy gò', tự tin khoe vòng hai săn chắc, nổi rõ cơ bụng giữa trời Âu
Mới đây nhất, người đẹp Thái Lan chia sẻ loạt hình ảnh khoe vóc dáng với phong cách năng động và nhận được nhiều lời khen. Mặc dù thân hình có gầy gò nhưng vòng eo siêu nhỏ, siêu thực của cô lại khiến nhiều người trầm trồ.
Những ngày qua, vóc dáng của Mai Davika luôn là chủ đề bàn tán của cư dân mạng khi cô đã quá mức gầy gò so với trước đây. Một số khán giả còn từng để là bình luận dưới bài đăng của cô:"Thật đáng sợ khi để cơ thể gầy như vậy. Đừng tin vào những bình luận trên mạng. Bạn cần nhìn vào gương để biết mình ra sao". Bình luận này nhận được hàng nghìn lượt Like.
Mai Davika trong những năm gần đây mong muốn hoạt động sâu hơn vào lĩnh vực thời trang nên cô nàng mới đặc biệt quản lý cân nặng của mình để đạt chuẩn một siêu mẫu. Bất chấp những lời chỉ trích về thân hình thiếu sức sống, mỹ nhân phim 'Tình người duyên ma' thường xuyên đăng những bộ ảnh cô khoe body lên trang Instagram có hơn 17 triệu người theo dõi của mình.
Trên thực tế, gần đây cô xuất hiện với tần suất chóng mặt tại các sự kiện thời trang đến từ các nhà mốt đình đám thế giới. Mai Davika hiện là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, nữ trang... đẳng cấp thế giới tại Thái Lan. Cô còn thường xuyên nhận lời mời tham gia các tuần lễ thời trang quốc tế.
Mới đây, nữ diễn viên đã lên tiếng phân trần về việc cô vốn không hề nhịn ăn và không bao giờ đề bản thân đói khi vấp phải quá nhiều chỉ trích và miệt thị về ngoại hình gầy gò của cô. Mai Davika tên thật là Davika Hoorne, sinh năm 1992, mang hai dòng máu Thái Lan - Bỉ. Cô chụp ảnh tạp chí, trình diễn thời trang từ năm 14 tuổi. Năm 2013, người đẹp vụt sáng thành sao nhờ vai Nak - ma nữ trong 'Tình người duyên ma', đóng cùng Mario Maurer.