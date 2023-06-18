'Ma nữ' Mai Davika liên tục gây mê người hâm mộ với vòng eo siêu thực

Sao quốc tế 18/06/2023 14:54

Bất chấp những miệt thị về ngoại hình, mỹ nhân Thái Lan vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa

Mới đây nhất, người đẹp Thái Lan chia sẻ loạt hình ảnh khoe vóc dáng với phong cách năng động và nhận được nhiều lời khen. Mặc dù thân hình có gầy gò nhưng vòng eo siêu nhỏ, siêu thực của cô lại khiến nhiều người trầm trồ.

'Ma nữ' Mai Davika liên tục gây mê người hâm mộ với vòng eo siêu thực - Ảnh 1
'Ma nữ' Mai Davika liên tục gây mê người hâm mộ với vòng eo siêu thực - Ảnh 2
Mai Davika trong bộ trang phục năng động, cá tính khoe trong những điểm vàng trên cơ thể. 

Những ngày qua, vóc dáng của Mai Davika luôn là chủ đề bàn tán của cư dân mạng khi cô đã quá mức gầy gò so với trước đây. Một số khán giả còn từng để là bình luận dưới bài đăng của cô:"Thật đáng sợ khi để cơ thể gầy như vậy. Đừng tin vào những bình luận trên mạng. Bạn cần nhìn vào gương để biết mình ra sao". Bình luận này nhận được hàng nghìn lượt Like.

'Ma nữ' Mai Davika liên tục gây mê người hâm mộ với vòng eo siêu thực - Ảnh 3 
'Ma nữ' Mai Davika liên tục gây mê người hâm mộ với vòng eo siêu thực - Ảnh 4
Mai Davika khoe triệt để đôi chân thon, dài trong bộ ảnh mới. 

Mai Davika trong những năm gần đây mong muốn hoạt động sâu hơn vào lĩnh vực thời trang nên cô nàng mới đặc biệt quản lý cân nặng của mình để đạt chuẩn một siêu mẫu. Bất chấp những lời chỉ trích về thân hình thiếu sức sống, mỹ nhân phim 'Tình người duyên ma' thường xuyên đăng những bộ ảnh cô khoe body lên trang Instagram có hơn 17 triệu người theo dõi của mình.

'Ma nữ' Mai Davika liên tục gây mê người hâm mộ với vòng eo siêu thực - Ảnh 5
Trên thực tế, gần đây cô xuất hiện với tần suất chóng mặt tại các sự kiện thời trang đến từ các nhà mốt đình đám thế giới. 

 Trên thực tế, gần đây cô xuất hiện với tần suất chóng mặt tại các sự kiện thời trang đến từ các nhà mốt đình đám thế giới. Mai Davika hiện là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, nữ trang... đẳng cấp thế giới tại Thái Lan. Cô còn thường xuyên nhận lời mời tham gia các tuần lễ thời trang quốc tế.

'Ma nữ' Mai Davika liên tục gây mê người hâm mộ với vòng eo siêu thực - Ảnh 6
 
'Ma nữ' Mai Davika liên tục gây mê người hâm mộ với vòng eo siêu thực - Ảnh 7
 

Mới đây, nữ diễn viên đã lên tiếng phân trần về việc cô vốn không hề nhịn ăn và không bao giờ đề bản thân đói khi vấp phải quá nhiều chỉ trích và miệt thị về ngoại hình gầy gò của cô. Mai Davika tên thật là Davika Hoorne, sinh năm 1992, mang hai dòng máu Thái Lan - Bỉ. Cô chụp ảnh tạp chí, trình diễn thời trang từ năm 14 tuổi. Năm 2013, người đẹp vụt sáng thành sao nhờ vai Nak - ma nữ trong 'Tình người duyên ma', đóng cùng Mario Maurer.

'Ma nữ' Mai Davika liên tục gây mê người hâm mộ với vòng eo siêu thực - Ảnh 8
Dù thế nào thì body không chút mỡ thừa của nữ diễn viên vẫn đốn tim người hâm mộ.
Mai Davika lên tiếng khi nhận những chỉ trích về ngoại hình 'mỏng như lá lúa'

Mai Davika lên tiếng khi nhận những chỉ trích về ngoại hình 'mỏng như lá lúa'

Những bộ ảnh gần đây của cô nàng liên tục nhận về những bình luận tiêu cực.

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