Lộ ảnh bạn trai 6 năm của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018: Body ‘cực phẩm’, mặt đẹp như tạc tượng

Sau khi người đẹp Philippines - Catriona Gray trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 2018, mọi thông tin về cuộc sống của cô bỗng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng và giới truyền thông.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018 - Catriona Gray trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông - Ảnh: Internet

Rất nhanh chóng, thông tin về Clint Bondad - bạn trai của Catriona Gray được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Được biết, Clint Bondad (33 tuổi) là người mẫu, diễn viên người Đức gốc Philippines. Anh từng theo học tại Frankfurt và tốt nghiệp Đại học Trinity. Sau khi ra trường, Clint Bondad về Philippines lập nghiệp và bắt đầu tham gia các lĩnh vực nghệ thuật. Anh từng xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng Cosmopolitan Philippines, Men's Health, Scene Zone... và tham gia hàng loạt bộ phim như Girlfriend For Hire, Your Place or Mine…