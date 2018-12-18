Lộ ảnh bạn trai 6 năm của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018: Body ‘cực phẩm’, mặt đẹp như tạc tượng

Sao quốc tế 18/12/2018 10:59

Thông tin về “nửa kia” của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018 - Catriona Gray bất ngờ được tiết lộ khiến công chúng vô cùng tò mò.

Sau khi người đẹp Philippines - Catriona Gray trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 2018, mọi thông tin về cuộc sống của cô bỗng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng và giới truyền thông.

Lộ ảnh bạn trai 6 năm của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018: Body ‘cực phẩm’, mặt đẹp như tạc tượng - Ảnh 1
Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018 - Catriona Gray trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông - Ảnh: Internet

Rất nhanh chóng, thông tin về Clint Bondad - bạn trai của Catriona Gray được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Được biết, Clint Bondad (33 tuổi) là người mẫu, diễn viên người Đức gốc Philippines. Anh từng theo học tại Frankfurt và tốt nghiệp Đại học Trinity. Sau khi ra trường, Clint Bondad về Philippines lập nghiệp và bắt đầu tham gia các lĩnh vực nghệ thuật. Anh từng xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng Cosmopolitan Philippines, Men's Health, Scene Zone... và tham gia hàng loạt bộ phim như Girlfriend For Hire, Your Place or Mine

Lộ ảnh bạn trai 6 năm của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018: Body ‘cực phẩm’, mặt đẹp như tạc tượng - Ảnh 2Lộ ảnh bạn trai 6 năm của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018: Body ‘cực phẩm’, mặt đẹp như tạc tượng - Ảnh 3Lộ ảnh bạn trai 6 năm của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018: Body ‘cực phẩm’, mặt đẹp như tạc tượng - Ảnh 4

Lộ ảnh bạn trai 6 năm của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018: Body ‘cực phẩm’, mặt đẹp như tạc tượng - Ảnh 5
Clint Bondad sở hữu vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo - Ảnh: Instagram NV

Không chỉ tài năng, Clint Bondad còn sở hữu body chuẩn từng mi-li-mét và khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Instagram cá nhân của anh thu hút hơn 180 nghìn người theo dõi, chứng tỏ sức hút “không phải dạng vừa” của nam người mẫu kiêm diễn viên này.

Lộ ảnh bạn trai 6 năm của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018: Body ‘cực phẩm’, mặt đẹp như tạc tượng - Ảnh 6
Tài khoản Instagram của Clint Bondad sở hữu lượng follower khủng - Ảnh: Instagram NV

Lộ ảnh bạn trai 6 năm của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018: Body ‘cực phẩm’, mặt đẹp như tạc tượng - Ảnh 7Lộ ảnh bạn trai 6 năm của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018: Body ‘cực phẩm’, mặt đẹp như tạc tượng - Ảnh 8

Lộ ảnh bạn trai 6 năm của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018: Body ‘cực phẩm’, mặt đẹp như tạc tượng - Ảnh 9
Clint Bondad thường chia sẻ những hình ảnh khoe body trên trang cá nhân - Ảnh: Instagram NV

Được biết, cặp đôi trai tài gái sắc gặp nhau lần đầu khi chỉ mới 18 tuổi, trong một dịp quay quảng cáo truyền hình vào năm 2012 và bén duyên từ đó. Hiện tại, Clint Bondad - Catriona Gray đã ở bên nhau 6 năm và là một trong những “cặp đôi vàng” của làng giải trí Philippines. Đối với Catriona Gray, Clint Bondad là một người bạn trai ấm áp và luôn biết lắng nghe, thấu hiểu mọi người.

Lộ ảnh bạn trai 6 năm của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018: Body ‘cực phẩm’, mặt đẹp như tạc tượng - Ảnh 10Lộ ảnh bạn trai 6 năm của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018: Body ‘cực phẩm’, mặt đẹp như tạc tượng - Ảnh 11

Lộ ảnh bạn trai 6 năm của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018: Body ‘cực phẩm’, mặt đẹp như tạc tượng - Ảnh 12
Cặp đôi hiện đang vô cùng hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Instagram NV

Tại đêm chung kết, ngay sau khi biết kết quả, anh hạnh phúc chia sẻ với truyền thông: "Ôi Chúa ơi, điều đó đã trở thành sự thật. Tôi nghĩ cô ấy là người xứng đáng nhất”. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018, Clint Bondad luôn ở bên cạnh đồng hành cùng Catriona Gray.

Xúc động với hình ảnh bố mẹ H'Hen Niê giản dị ngồi cổ vũ con gái tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018

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