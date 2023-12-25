Không gia hạn hợp đồng cùng 'ông lớn' YG, Jennie lập công ty riêng, thành 'người dưng' với BLACKPINK?

Ngày 24/12, Jennie đăng bài trên Instagram xác nhận nghi vấn thành lập công ty riêng được truyền thông đưa tin một ngày trước đó.
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Tối 23/12, nhiều trang báo Hàn bất ngờ đồng loạt đưa tin, Jennie - thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK - đã thành lập công ty riêng mang tên ODD ATELIER (viết tắt là OA) vào tháng trước.
OA tự giới thiệu trên trang web của mình, “đây là không gian nhằm tạo ra thứ gì đó mới mẻ, thu hút sự chú ý theo cách khác biệt là bất ngờ", và “được thành lập bởi Jennie vào tháng 11/2023”.
Ngay khi thông tin Jennie có công ty riêng được tiết lộ, trang web của OA đã sập vì lượng truy cập quá lớn trên toàn thế giới.
Đến hôm qua 24/12, Jennie đã đăng bài trên Instagram xác nhận chính thức việc thành lập công ty riêng được truyền thông đưa tin trước đó.
“Xin chào, đây là Jennie. Năm nay tràn ngập nhiều thành tựu và tôi rất biết ơn tất cả tình yêu mà tôi nhận được. Tôi cũng hào hứng với những gì sắp diễn ra khi bắt đầu hành trình solo của mình vào năm 2024 với một công ty mà tôi đã thành lập có tên là OA. Hãy dành nhiều tình cảm cho khởi đầu mới của tôi với OA và tất nhiên là cả BlackPink. Cảm ơn các bạn”, Jennie viết.
Lời xác nhận từ Jennie thu hút đông đảo sự quan tâm từ dư luận. Bài đăng nhận được hơn 4,1 triệu lượt Thích và hàng chục nghìn bình luận chỉ sau 13 giờ. Nó cũng trở thành chủ đề thống trị trên các diễn đàn trực tuyến ở Hàn Quốc và nước ngoài.
Về mối quan hệ với 3 mẩu còn lại là Rosé, Lisa, Jisoo, nàng rapper sinh năm 1996 vẫn duy trì hoạt động theo hợp đồng nhóm đã ký với YG Entertainment trước đó.
YG cho biết, sau khi gia hạn hợp đồng với 4 cô gái "Đen - Hồng", nhóm sẽ không chỉ phát hành album mới với sự hỗ trợ của YG mà còn tổ chức tiếp chuyến lưu diễn toàn cầu quy mô lớn.