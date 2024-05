Điền Hi Vi được khen ngợi hết lời với tạo hình đời Đường trong Tử Dạ Quy, không hổ danh là “búp bê cổ trang”

QQ đưa tin mới đây đoàn phim Tử Dạ Quy đã tung video mừng dự án đóng máy thuận lợi. Trong đó, tạo hình yêu miêu và quận chúa của Điền Hi Vi nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Trước đó, ngôi sao sinh năm 1997 không chỉ có chiều cao 1,68 m, cô còn có vòng eo thon gọn, vóc dáng thon gầy, tỷ lệ cân xứng dù mặc đồ cổ trang nhiều lớp vẫn thanh thoát nhẹ nhàng. Nữ diễn viên cũng được đánh giá là mỹ nhân cổ trang thế hệ mới. Bên cạnh đó, Điền Hi Vi có gương mặt ngọt ngào.

Sự tương phản giữa nhan sắc ngọt ngào cùng tính cách phóng khoáng giúp Điền Hi Vi thu hút khán giả. Điền Hi Vi còn là cô gái có sức mạnh thể chất tốt, đam mê các môn thể thao, giúp tạo nên cơ tay rắn chắc. Do đó, cô thể hiện nhiều phong cách thời trang khác nhau, khi trẻ trung tươi mới, lúc sang trọng.

Được biết, trong phim Tử Dạ Quy, Điền Hi Vi vào vai quận chúa Vũ Trinh của phủ Dự Quốc Công. Nàng có tính cách phóng khoáng mạnh mẽ, có phần đanh đá, nổi danh ăn chơi trác táng chốn kinh thành. Vũ Trinh đã 26 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Nàng được sắp xếp để nên duyên với Mai Trục Vũ (Hứa Khải đóng), là vị quan nhỏ chính trực có tính cách trái ngược với Vũ Trinh.

Thế nhưng, đến đêm, Mau Trục Vũ trở lại với thân phận thực của mình là đạo sĩ trừ yêu. Còn Vũ Trinh lại là yêu miêu với khả năng võ thuật mạnh mẽ. Ban ngày họ là phu thê bình thường, tới đêm lại cùng nhau phá án. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình kỳ ảo Mai phu nhân sủng phu hàng ngày của tác giả Phù Hoa.

Tạo hình yêu miêu của Điền Hi Vi vừa bí ẩn quyến rũ, vừa mạnh mẽ. Nữ diễn viên được nhận xét giống mèo ở đôi mắt to tròn, khuôn mặt đáng yêu. Trong video hậu trường, cảnh Điền Hi Vi vươn mình khi phơi nắng cũng rất giống những chú mèo.

Bên cạnh đó, tương tác giữa Điền Hi Vi và Hứa Khải cũng khơi gợi được sự hứng thú của công chúng. Hai diễn viên trẻ được đánh giá đẹp đôi, cuốn hút, ngoại hình tương đồng đều là mỹ nam mỹ nữ cổ trang. Đội ngũ sản xuất phim Tử Dạ Quy cũng nhận nhiều lời khen với bối cảnh rùng rợn, quái dị, mới lạ khác biệt với các tác phẩm truyền hình cổ trang khác. Do đó, Tử Dạ Quy được chờ đợi là dự án chất lượng, có thành tích tốt khi phát sóng, giúp nâng tầm địa vị cho Điền Hi Vi.

Năm 2020, Điền Hi Vi được khán giả yêu thích qua bộ phim thanh xuân vườn trường Chúng ta đáng yêu như thế. Tác phẩm này đạt được điểm chất lượng lên tới 8,2/10 trên trang đánh giá Douban. Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ chính Lý Vi trong phim Khanh khanh nhật thường có điểm Douban là 7,6. Trong đó, Điền Hi Vi luôn được đánh giá tốt về diễn xuất, thể hiện trọn vẹn nhân vật, cảnh khóc đều khiến khán giả đồng cảm.