Điền Hi Vi sinh ngày 14/10/1997, là một tiểu Hoa đán thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được biết đến rộng rãi khi tham gia vai diễn Lý Vy trong Khanh khanh nhật thường (New Life Begins, 2022).

Với ngoại hình ngọt ngào dễ thương này, Điền Hi Vi đã được mời đóng khá nhiều vai diễn có tính cách đáng yêu, hoạt bát. Tuy nhiên trong buổi phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên tiết lộ điều này cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến việc nhận phim khi không có nhiều kịch bản mới lạ hơn tìm đến.

Cũng từ sau bộ phim này, danh xưng búp bê cổ trang cũng được cư dân mạng ưu ái dùng để gọi Điền Hi Vi. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài trong sáng, hút người nhìn bởi đôi mắt to tròn, hồn nhiên.

"Bố mẹ cho tôi một khuôn mặt dễ thương, thế nhưng tôi vẫn muốn có thể thử nhiều vai diễn khác nữa. Tôi làm được nên hy vọng các đạo diễn và nhà sản xuất có thể cân nhắc đến tôi", nữ diễn viên bày tỏ.

Được biết, trong bộ phim Tử Dạ Quy vừa đóng máy, Điền Hi Vi có cơ hội hợp tác cùng Hứa Khải. Đây cũng được xem là dự án mà Điền Hi Vi có nhiều đất diễn. Bởi lẽ cô nàng đã có một trải nghiệm mới mẻ khi được vào vai Vũ Trinh - ban ngày được mệnh danh là kẻ ăn chơi nhất thành Trường An, ban đêm còn dữ dội hơn khi là Đại Miêu cầm đầu đội quân gây rối. Tạo hình Đại Miêu của cô trong trailer bộ phim cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực của cư dân mạng.

- Công nhận bả xinh thiệt. Thích nét đẹp của bả... mong chờ phim.

- Điền Hi Vi nhìn góc nào cũng thấy xinh luôn á.

- Gái yêu cười xinh lắm cả nhà ơi.

- Tạo hình lung linh quá, nhưng mà vai này có phải hình tượng nhí nhảnh không hả mọi người? Đừng mà. Xinh thế này mà thêm phong phạm tiên nữ dịu dàng hoặc tiểu thư ngạo kiều là tuyệt vời.

- Bạn Điền Hi Vi này nét hợp cổ trang, nhìn xinh xắn lại thêm tạo hình đẹp nên nịnh mắt ghê. Xuất sắc.

Cho những ai chưa biết, Tử Dạ Quy là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết "Mai phu nhân sủng phu hằng ngày" do tác giả Phù Hoa sáng tác. Trong phim, Điền Hi Vi vào vai Vũ Trinh quận chúa của phủ Dự Quốc công. Cô sở hữu nhan sắc tuyệt trần, có thân phận tôn quý nhưng năm nay 26 tuổi vẫn chưa xuất giá lấy chồng. Vũ Trinh quận chúa được sắp xếp để nên duyên phu thê với Mai Trục Vũ (Hứa Khải), 22 tuổi, một chàng trai có tính cách ngay thẳng.

Điều đặc biệt là cả Vũ Trinh quận chúa lẫn Mai Trục Vũ đều có một thân phận đặc biệt. Vũ Trinh quận chúa thực tế là một yêu miêu, còn phu quân của nàng Mai Trục Vũ lại là đạo sĩ. Với thiết lập nhân vật như vậy, cặp đôi này hứa hẹn sẽ mang tới nhiều khoảnh khắc thú vị cho khán giả.