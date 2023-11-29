Đang quay phim, nữ diễn viên 37 tuổi đột ngột khó thở, da tím tái, tử vong bất thường khiến đồng nghiệp bàng hoàng

Sao quốc tế 29/11/2023 10:04

Toàn bộ quá trình từ khi nữ diễn viên nói mình bị chóng mặt cho đến khi qua đời chỉ kéo dài từ 30 đến 40 phút.

Mới đây, truyền thông Malaysia đưa tin, nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Queenzy Cheng đã đột ngột qua đời khi đang quay phim. Thông tin ngay lập tức khiến dư luận xôn xao, bàng hoàng.

Đang quay phim, nữ diễn viên 37 tuổi đột ngột khó thở, da tím tái, tử vong bất thường khiến đồng nghiệp bàng hoàng - Ảnh 1
Queenzy Cheng ra đi ngay khi đang quay phim

Theo đó một đồng nghiệp nam chia sẻ khi anh và Queenzy Cheng đang quay phim thì cô đột nhiên cảm thấy không khỏe. Nữ diễn viên cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, thở khó và tim đập nhanh. Ngay sau đó môi, tay và chân của cô chuyển sang màu tím tái. Không lâu sau đó xe cấp cứu đến hiện trường nhưng cô vẫn được xác định đã tử vong. Toàn bộ quá trình từ khi Queenzy Cheng nói mình bị chóng mặt cho đến khi qua đời chỉ kéo dài từ 30 đến 40 phút.

Trên MXH Instagram của nữ diễn viên cũng đã đăng tải thông tin về sự ra đi đột ngột của cô khiến fan hâm mộ vô cùng xót xa. 

Đang quay phim, nữ diễn viên 37 tuổi đột ngột khó thở, da tím tái, tử vong bất thường khiến đồng nghiệp bàng hoàng - Ảnh 2
Bài đăng thông báo về sự ra đi của nữ diễn viên trên Instagram

Queenzy Cheng sinh ngày 26/2/1986 tại Perlis, Malaysia. Cô bắt đầu hành trình của mình trong ngành công nghiệp âm nhạc khi mới 5 tuổi và dần nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả trong và ngoài nước.

Đang quay phim, nữ diễn viên 37 tuổi đột ngột khó thở, da tím tái, tử vong bất thường khiến đồng nghiệp bàng hoàng - Ảnh 3
 Sự ra đi của nữ diễn viên khiến đồng nghiệp vô cùng bàng hoàng

Không chỉ là một ca sĩ tài năng, cô cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng. Sự ra đi đột ngột của cô khiến người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng xót xa, tiếc nuối. 

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Một số đồng nghiệp của nữ diễn viên kể rằng để chuẩn bị cho bộ phim, cô đã luyện tập chăm chỉ ngày đêm. Gia đình cũng cho biết cô thường xuyên nhịn ăn để giữ dáng.

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