Yêu đến mấy cũng đừng lụy, vì đàn ông không bao giờ cho bạn được 3 cảm giác này đâu!

Đàn ông có thể cho bạn tình yêu, cũng có thể cung phụng bạc tiền vì bạn, nhưng họ vĩnh viễn không thể cho bạn 3 cảm giác này...

Cảm giác an toàn tuyệt đối Đàn ông có thể cho bạn tình yêu, cũng có thể cung phụng tiền bạc vì bạn. Tiền và tình yêu của đàn ông có thể cho bạn cảm giác an toàn, nhưng chỉ vào thời khắc họ còn bên bạn. Đến khi đàn ông rời đi, cũng sẽ đem theo cả tiền và tình yêu. Mà nỗi ám ảnh nhất với đàn bà chính là có lúc mất đi cảm giác an toàn. Đàn bà không thể thấy bình yên và thanh thản khi chỉ thấy bất an. Đàn bà, dù có yêu đến mấy cũng đừng quá phụ thuộc vào cảm giác an toàn đàn ông mang đến. Bạn có thể để đàn ông chi tiền vì bạn, nhưng bạn cũng phải tự kiếm được tiền. Tiền của đàn ông, vốn không thể an toàn tuyệt đối bằng chính tiền của bạn. Tiền của đàn ông, có ngày sẽ bỏ đi cùng đàn ông, còn tiền của bạn vẫn chỉ quy ra váy vóc lụa là. Và bạn có thể nhận tình yêu của đàn ông, nhưng cũng đừng quên yêu thương chính mình. Tình yêu của đàn ông, hôm nay đầy ngày mai cũng có thể vơi. Tình yêu của đàn ông, không bao giờ vô điều kiện như chính bạn yêu bạn. Đến một lúc bạn sẽ phát hiện nếu bạn không thể yêu được chính mình thì không ai có thể yêu bạn được.

Đến một lúc bạn sẽ phát hiện nếu bạn không thể yêu được chính mình thì không ai có thể yêu bạn được - Ảnh minh họa: Internet Cảm giác có được thứ thuộc về chính mình Đàn ông yêu bạn, không bao giờ thuộc về bạn tuyệt đối. Vì rõ ràng ngay cả khi đã gắn đời nhau bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn thì đàn ông vẫn có lúc bỏ đi. Không người đàn ông nào trên đời này hoàn toàn thuộc về bạn, vì vậy đừng yêu tới mức quên hết mọi thứ. Phải nhớ, chỉ có chính bạn, cha mẹ, con cái và tiền mới là những điều thuộc về bạn tuyệt đối nhất. Đàn ông có thể thành của người khác, nhưng bạn vẫn có cuộc đời để hạnh phúc hơn, cha mẹ bạn mãi mãi vẫn đợi bạn về, con bạn vẫn là của riêng bạn, và tiền cũng sẽ chỉ thuộc về bạn. Phải nhớ, chỉ có chính bạn, cha mẹ, con cái và tiền mới là những điều thuộc về bạn tuyệt đối nhất - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy, đàn ông cũng như vật ngoài thân, có thì vui, mà không có cũng chẳng chết được. Đến một lúc, bạn có phải bỏ chồng thì cũng phải nhớ mình vẫn còn những điều sở hữu của riêng mình phải bảo vệ. Phải sống một cuộc đời không thẹn với chính mình, phải hạnh phúc để cha mẹ không buồn, phải cho con cuộc sống con không tủi, phải có tiền của chính mình để không bao giờ cúi đầu.

Phải có tiền của chính mình để không bao giờ cúi đầu - Ảnh minh họa: Internet Cảm giác kiêu hãnh độc lập Đừng yêu mà quên rằng đàn bà đẹp nhất chính là khi kiêu hãnh và độc lập. Ngay cả khi bạn có tình yêu hay đàn ông rời bỏ bạn thì cũng đừng quên giữ gìn chính kiêu hãnh. Cảm giác độc lập kiêu hãnh không chỉ tô đẹp chính bạn trong mắt đàn ông mà còn là cảm giác đáng để bạn tận hưởng. Bạn có thể tự định vị chính mình, tự định hình cuộc sống của bản thân. Vì mình hạnh phúc, cũng có quyền lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Mà muốn độc lập, phụ nữ nhất định phải tự chủ tài chính. Đừng vì đàn ông nói một câu “Để anh nuôi” mà ở nhà phụ thuộc dựa dẫm. Đàn bà, muốn độc lập nhất định không để bất cứ ai nuôi, không ngửa tay xin tiền bất cứ ai, dù là chồng mình. Khi bạn có tiền của chính mình, bạn đã có thể có một đường lui đầy an toàn sau này.

8 dấu hiệu đàn bà một khắc ngó lơ, một đời mất chồng như chơi! Dù đau lòng thật nhưng rõ ràng rằng đàn ông ai cũng có thể ngoại tình và bạn thì không thể biết rõ khi nào anh ta giở thói lăng nhăng. Nhưng 8 dấu hiệu này luôn có thể để bạn thấy phần nào bóng dáng của người đàn ông phản bội, đừng bỏ qua!

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