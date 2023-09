Yêu đến mấy cũng đừng lụy, vì đàn ông không bao giờ cho bạn được 3 cảm giác này đâu!

Cảm giác an toàn tuyệt đối

Đàn ông có thể cho bạn tình yêu, cũng có thể cung phụng tiền bạc vì bạn. Tiền và tình yêu của đàn ông có thể cho bạn cảm giác an toàn, nhưng chỉ vào thời khắc họ còn bên bạn. Đến khi đàn ông rời đi, cũng sẽ đem theo cả tiền và tình yêu. Mà nỗi ám ảnh nhất với đàn bà chính là có lúc mất đi cảm giác an toàn. Đàn bà không thể thấy bình yên và thanh thản khi chỉ thấy bất an.

Đàn bà, dù có yêu đến mấy cũng đừng quá phụ thuộc vào cảm giác an toàn đàn ông mang đến. Bạn có thể để đàn ông chi tiền vì bạn, nhưng bạn cũng phải tự kiếm được tiền. Tiền của đàn ông, vốn không thể an toàn tuyệt đối bằng chính tiền của bạn. Tiền của đàn ông, có ngày sẽ bỏ đi cùng đàn ông, còn tiền của bạn vẫn chỉ quy ra váy vóc lụa là. Và bạn có thể nhận tình yêu của đàn ông, nhưng cũng đừng quên yêu thương chính mình. Tình yêu của đàn ông, hôm nay đầy ngày mai cũng có thể vơi. Tình yêu của đàn ông, không bao giờ vô điều kiện như chính bạn yêu bạn. Đến một lúc bạn sẽ phát hiện nếu bạn không thể yêu được chính mình thì không ai có thể yêu bạn được.