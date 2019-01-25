Với kẻ phản bội thì cách trả thù tàn nhẫn nhất chính là buông tay

Phụ nữ yêu 25/01/2019 05:30

Đàn bà ơi, xin đừng khóc, đừng đánh ghen, cũng đừng hành hạ thân thể mình vô tội vạ. Đừng giữ, đừng níu, mệt lòng, tim cũng rất đau. Vì thật sự có giữ cũng chẳng giữ được bao lâu đâu. Đàn ông một khi đã muốn phản bội, không một ai giữ nổi.

Tôi ghé nhà thăm chị bạn vừa từ viện trở về. Vừa đến nhà đã thấy chị một tay che chiếc mũi băng bó, một tay cố đút một muỗng cháo vào miệng. Chị phẫu thuật ngực rồi lại cằm, bây giờ là mũi. Nhưng vì lần làm mũi này chị không có nhiều tiền, chọn chỗ không uy tín, thế là nhiễm trùng phải nằm nhà cả tháng nay. Mặt mày chị xanh xao, như sức sống cũng chẳng còn là bao sau mấy lần phẫu thuật. Tôi hỏi chị có cần phải khổ thế không, chị đâu có xấu hơn ai? Chị gạt ngay, phải làm chứ để mà… giữ chồng! Chị còn bảo tôi tốt nhất trước khi đi lấy chồng, thấy mình chưa đẹp chỗ nào thì đi chỉnh sửa liền đi. Đàn ông bây giờ hở một tí là mất, vì vậy phải lo mà giữ trước!

Rồi tôi lại nghe cô bạn của mình khóc lóc nói chồng phản bội, nhất định phải đi phẫu thuật mặt, nhất định phải để chồng trở về mà hối hận quỳ gối xin tha. Tôi mắng liền, mắt mũi mặt mày cha mẹ cho có phải là xấu xí gì cho cam, sao phải đi thay đổi vì một người dưng lại? Bạn tôi lại mếu máo, bảo rằng chỉ có cách đó thôi, đồng nghiệp bạn bè của bạn cũng đầy người phẫu thuật để giữ chồng. Bạn còn bảo biết vậy sửa từ trước, để không có ngày chồng nhìn ngó con khác như bây giờ…

Trong đầu tôi bỗng hiện lên là những bảng tin về các cô gái vì phẫu thuật làm đẹp mà chẳng giữ nổi mạng mình. Đồng ý là phụ nữ có quyền làm đẹp để bản thân đẹp hơn, tự tin hơn, nhưng nếu chỉ để giữ chồng thì...

Với kẻ phản bội thì cách trả thù tàn nhẫn nhất chính là buông tay - Ảnh 1
Đàn bà bây giờ sao cứ phải tự làm mình khổ sở như thế? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ thở dài thườn thượt, đàn bà bây giờ sao cứ phải tự làm mình khổ sở như thế? Đã làm vợ, lo toan gia đình, cuộc sống, giờ còn phải chịu đớn đau, thậm chí là đánh đổi cả mạng sống chỉ để giữ đàn ông hay sao?

Người ta có thể đưa ra hàng ngàn cách thức để giữ trái tim một người đàn ông. Nhưng rõ ràng, làm sao giữ chắc chắn tình cảm của một người đàn ông khi đã muốn rời đi. Một khi muốn ngoại tình thì đàn ông dù có vợ đẹp, con ngoan, gia đình đủ đầy vẫn sẵn sàng ra đi không phút giây nào ngoảnh đầu.

Cũng không riêng gì chị em phụ nữ khi bao cô hoa hậu, người đẹp sinh ra đã có nhan sắc hoa hờn nguyệt thẹn còn bị đàn ông phản bội vì một cô nàng nào đó còn chẳng đẹp bằng họ. Thế thì là vì sao, vì họ đẹp chưa đủ, hay vì đàn ông mù lòa? Không, đàn ông vẫn sáng mắt thôi, chỉ là sẽ có lúc những điều đã cũ vốn không còn đẹp trong mắt họ nữa. Bởi mới nói, trong mắt đàn ông, tạ cái quen cũng đâu bằng một cái lạ!

Với kẻ phản bội thì cách trả thù tàn nhẫn nhất chính là buông tay - Ảnh 2

Bởi mới nói, trong mắt đàn ông, tạ cái quen cũng đâu bằng một cái lạ! - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chính là vậy, bản tính họ chính là vậy. Họ sẽ không ở lại vì bạn đẹp hơn, bởi họ đã chọn ra đi bởi một điều mới mẻ hơn. Thực tế là không phải vì bạn xấu đi mà bị phản bội, mà là vì bạn vốn đã "cũ| với thói ham của lạ của đàn ông. Dù bạn có đẹp hơn, quyến rũ hơn, thân hình bốc lửa hơn, mọi thứ đều thu hút hơn thì đàn ông vẫn sẽ đòi ra đi khi đã thấy thứ mới hơn, đầy thử thách hơn.

Thế thì đàn bà ơi, xin đừng khóc, đừng đánh ghen, cũng đừng hành hạ thân thể mình vô tội vạ. Đừng giữ, đừng níu, mệt lòng, tim cũng rất đau. Vì thật sự có giữ cũng chẳng giữ được bao lâu đâu. Đàn ông một khi đã muốn phản bội, không một ai giữ nổi.

Với kẻ phản bội thì cách trả thù tàn nhẫn nhất chính là buông tay - Ảnh 3
Đừng giữ, đừng níu, mệt lòng, tim cũng rất đau - Ảnh minh họa: Internet

Điều đàn bà có thể làm lúc đó là phải giữ một cái đầu lạnh và một trái tim vô tình. Khó mấy cũng phải tin rằng người đàn ông của mình đã trở thành kẻ phản bội. Và với một kẻ phản bội, cách trả thù tàn nhẫn nhất là buông tay. Để đàn bà có thể giữ lại cho mình chút ít kiêu hãnh còn sót lại, cho mình một bình yên mang tên kết thúc. Để bản thân còn chính mình để bám víu, để kẻ phản bội có ngày phải hối hận khôn nguôi. Rồi sau đó, đàn bà có thể lại bắt đầu một cuộc đời khác, an yên hơn, thôi bão giông hơn...

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