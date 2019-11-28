Tuyệt chiêu để đối phó người đàn ông coi thường vợ

Phụ nữ yêu 28/11/2019 12:08

Đàn ông coi thường vợ vì nhiều lý do. Nhưng người vợ khôn ngoan sẽ có tuyệt chiêu ứng phó cao tay, không để mình phải khổ tâm, tổn thương vì chồng.

Đàn ông coi thường vợ trong xã hội xưa và nay không hiếm. Tuy nhiên, người vợ khôn ngoan sẽ không chấp nhận để chồng có thói coi thường vợ mà sẽ có tuyệt chiêu ứng phó cao tay.

Hãy là người vợ cư xử văn minh

Người đàn bà thông minh sẽ luôn chọn cách cư xử văn minh với chồng mình, cho dù anh ta có coi thường vợ. Bởi nếu bạn cũng hành động và cư xử giống như chồng thì chỉ khiến mối quan hệ của hai căng thẳng thêm mà thôi. Thậm chí, còn dẫn đến mâu thuẫn, xích mích và càng khiến sự coi thường vợ của người chồng trở thành một thói quen.

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Vợ khôn ngoan sẽ cư xử văn minh khi chồng coi thường vợ - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, phụ nữ hãy nói chuyện thật nghiêm túc với thái độ văn minh và tôn trọng. Với một người đàn ông tinh tế, có học thức chắc chắn họ sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng không tái phạm lần sau.

Không nói chuyện với chồng ngay lúc đó mà đợi có cơ hội sẽ nhắc lại

Thông thường, những hành động, lời nói của đàn ông coi thường vợ chỉ xuất phát khi cả hai bất đồng quan điểm hay xích mích, mâu thuẫn. Vì thế, trong trường hợp này, chị em không nên nổi giận ngay lúc đó để tránh khiến mâu thuẫn nghiêm trọng hơn.

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Người phụ nữ khôn ngoan sẽ khéo léo nhắc lại chuyện chồng coi thường vợ vào thời điểm thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhẫn nhịn và tìm đến một không gian riêng để tránh xung đột với chồng. Đợi khi cả hai đã bình tĩnh và lúc chồng bạn thoải mái, vui vẻ thì hãy nhắc lại vấn đề việc chồng có thái độ, lời nói coi thường vợ.

Chọn đúng thời điểm sẽ giúp câu chuyện của hai người đi theo hướng tích cực và dễ dàng giải quyết hơn. Đồng thời, người chồng sẽ tiếp thu và hiểu rõ hơn sự tổn thương sâu sắc của vợ khi bản thân mình có hành động, lời nói không đúng. Từ đó, người chồng sẽ rút kinh nghiệm và tránh để chuyện tương tự xảy ra.

Không cam chịu, không để chồng ức hiếp

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì ai cũng có lòng tự trọng cũng như có cái giá của bản thân. Do đó, bạn đừng bao giờ cam chịu hay để chồng ức hiếp dù chỉ một lần. Bởi nếu anh ta đã coi thường bạn được một lần mà bạn không dám nói, không dám bày tỏ thì chắc chắn điều này sẽ tiếp diễn lần 2 và nhiều lần khác nữa.

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Người vợ khôn ngoan sẽ không để bản thân bị chồng ức hiếp - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ cam chịu, không để chồng ức hiếp mà sẽ biết cách bày tỏ quan điểm của bản thân trước chồng một cách thẳng thắn. Hãy nhớ, dù chồng bạn là người ra sao thì trong gia đình, trước mặt chồng bạn đều phải khẳng định tiếng nói của bản thân. Có như vậy, mới có được sự tôn nghiêm của mình và được chồng tôn trọng.

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