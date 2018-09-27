Trước khi dấn thân làm người thứ ba, bạn hãy đọc bài viết này ít nhất một lần

Phụ nữ yêu 27/09/2018 16:13

Này kẻ thứ ba, hạnh phúc không bao giờ dành cho kẻ dư người thừa, càng không có phần cho người đang tâm phá nát gia đình người khác.

Trong tình yêu chúng ta có quyền lựa chọn, nhưng đàn bà đừng bao giờ dại dột biến mình thành sự lựa chọn thứ hai của người khác. Nếu không, cả đời này bạn đừng mơ có được hạnh phúc.

Trước khi dấn thân làm người thứ ba, bạn hãy đọc bài viết này ít nhất một lần - Ảnh 1
ạn tự nhận mình là người thua thiệt khi phải lén lút qua lại với người đàn ông đã có vợ - Ảnh minh họa: Internet

Làm người thứ ba đồng nghĩa với việc đánh mất lòng tự trọng của chính mình

Dấn thân làm người thứ ba, đàn bà khi ấy chỉ nghĩ rằng mình đang sống thật với cảm xúc, đang bị tình yêu cuốn đi mà chẳng cần suy tính xa gần. Bạn tự nhận mình là người thua thiệt khi phải lén lút qua lại với người đàn ông đã có vợ. Trong khi, vợ của nhân tình, người đàn bà anh ấy không còn yêu nữa lại được đường đường chính chính xuất hiện mọi nơi mọi lúc, được tất cả mọi người chúc phúc.

Chen chân vào gia đình người khác, dù gia đình ấy có hạnh phúc hay không thì bạn đã đánh mất lòng tự trọng của mình, đánh mất luôn quyền được tôn trọng từ người khác.

Trước khi dấn thân làm người thứ ba, bạn hãy đọc bài viết này ít nhất một lần - Ảnh 2
Mọi cuộc hẹn hò, đến ngay cả khuôn mặt người mình yêu cũng không dám giới thiệu với bạn bè, người thân - Ảnh minh họa: Internet

Cả đời sống trong bóng tối, không bao giờ dám công khai người yêu

Tất nhiên rồi, bạn đang dùng chung đàn ông với đàn bà khác, đang chung chạ với chồng của người ta thì sao mà dám công khai. Mọi cuộc hẹn hò, đến ngay cả khuôn mặt người mình yêu cũng không dám giới thiệu với bạn bè, người thân.

Những lúc lướt facebook thấy bạn mình khoe những khoảnh khắc hạnh phúc bên người đàn ông của họ bạn sao có thể tránh khỏi chạnh lòng, tủi hờn.

Trước khi dấn thân làm người thứ ba, bạn hãy đọc bài viết này ít nhất một lần - Ảnh 3
Bị miệng đời mắng nhiếc, nguyền rủa đã là gì so với việc cha mẹ, anh chị em, gia đình mình bị vạ lây - Ảnh minh họa: Internet

Bị thiên hạ dè bỉu, nguyền rủa

Dù có cao thượng đến mấy thì người đời cũng không bao giờ có thể dung túng cho hành vi ngoại tình của đàn ông, cặp kè với chồng người khác của phụ nữ. Một khi mọi chuyện bị phát hiện, không chỉ gian phu dâm phụ mà ngay cả gia đình của hai bên cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bị miệng đời mắng nhiếc, nguyền rủa đã là gì so với việc cha mẹ, anh chị em, gia đình mình bị vạ lây. Thế nên, trước khi làm điều xấu gì đàn bà hãy nghĩ đến người nhà của mình.

Trước khi dấn thân làm người thứ ba, bạn hãy đọc bài viết này ít nhất một lần - Ảnh 4
Anh ấy có thể vì bạn mà phản bội vợ thì chẳng có gì lạ khi có thể vì đàn bà khác mà tiếp tục bội bạc - Ảnh minh họa: Internet

Đừng mơ có được hạnh phúc

Hiếm mối tình vụng trộm nào có được lời chúc phúc từ người khác, càng không mong có được cái kết viên mãn. Những phút giây ngoài vợ ngoài chồng khiến hai bạn càng khát khao được là của nhau, được về chung một nhà. Thế nhưng, dám chắc, khi đã được vợ của nhân tình tác hợp bạn sẽ không còn háo hức vì đã cướp được chồng người khác về làm chồng mình nữa. Anh ấy có thể vì bạn mà phản bội vợ thì chẳng có gì lạ khi có thể vì đàn bà khác mà tiếp tục bội bạc.

Đàn bà hãy vứt ngay 3 thứ này ra khỏi đời mình

Đàn bà hãy vứt ngay 3 thứ này ra khỏi đời mình

Đàn bà khôn là người biết quẳng ngay 3 thứ này khỏi đời mình để sống đời hạnh phúc, đàn bà dại cứ giữ khư khư, ôm vào người nên mãi bất hạnh.

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Từ khóa:   kẻ thứ ba đàn bà dại chồng ngoại tình

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