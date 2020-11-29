Sau khi ái ân với bồ nhí, đàn ông ngoại tình nào cũng có 4 hành động lạ này khi về nhà

Phụ nữ yêu 29/11/2020 04:51

Sau khi mây mưa với bồ nhí, đàn ông ngoại tình nào cũng có những hành động khác thường này khi trở về nhà, vợ tinh ý sẽ nhận ra ngay.

Nếu đang nghi ngờ chồng ngoại tình, chị em chỉ cần đề ý xem bạn đời có những biểu hiện này hay không là đủ, không hơn không kém. 

dan ong ngoai tinh 1
Họ không tiếc lời chửi bới, quát tháo và chê bai bạn đời thậm tệ dù vợ không làm điều gì sai - Ảnh minh họa: Internet

Kiếm cớ gây sự

Khi đàn ông ngoại tình, vụng trộm bên ngoài tâm trí họ chỉ có mỗi nhân tình, vợ lúc này sẽ như kỳ đà cản mũi, khiến chồng trăng hoa vô cùng khó chịu khi nhìn thấy. Đây là lý do vì sao một khi đã cởi đồ ăn nằm với kẻ thứ ba, trở về nhà chồng ngoại tình nào cũng kiếm cớ gây sự với vợ.

Chính vì đang ngầm mang vợ ra so sánh với nhân tình, đang mê mệt ả đàn bà kia nên chồng vô tâm đến mức xem vợ như người dưng nước lã. Họ không tiếc lời chửi bới, quát tháo và chê bai bạn đời thậm tệ dù vợ không làm điều gì sai. 

dan ong ngoai tinh 2
Đùn đẩy hết việc nhà lên đầu vợ để được thảnh thơi nhớ nhung nhân tình chính là dấu hiệu đàn ông ngoại tình chính xác nhất - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ bê gia đình

Một người đàn ông chung thủy sẽ luôn hết lòng hết dạ vì gia đình. Sau giờ tan tầm anh ấy sẽ nhớ giờ đón con, sẽ về nhà phụ vợ nấu nướng và không quên báo trước với vợ nếu về muộn để cả nhà không phải đợi cơm.

Thế nhưng, khi đã thay lòng đổi dạ đến việc chơi với con đàn ông cũng lấy làm khó chịu. Không quan tâm đến gia đình, vợ, con và đùn đẩy hết việc nhà lên đầu vợ để được thảnh thơi nhớ nhung nhân tình chính là dấu hiệu đàn ông ngoại tình chính xác nhất. 

dan ong ngoai tinh 3
Nếu thấy chồng rời khỏi nhà vào khoảng thời gian cố định trong tuần thì rất có thể đấy chính là lúc nhân tình rảnh rang - Ảnh minh họa: Internet

Thường rời khỏi nhà vào buổi tối

Buổi tối chính là thời điểm thích hợp nhất để chồng ngoại tình hẹn hò với bồ nhí. Đây là lý do vì sao khi cặp kè bên ngoài đàn ông sẽ thường xuyên rời khỏi nhà. Anh ấy sẽ viện cớ đi nhậu với bạn bè, uống café với đối tác, gặp bạn cũ… để danh chính ngôn thuận rời khỏi nhà mà không sợ vợ nghi ngờ.

Vậy nhưng, chị em đừng dại tin ngay những lời xảo trá của chồng. Nếu thấy chồng rời khỏi nhà vào khoảng thời gian cố định trong tuần thì rất có thể đấy chính là lúc nhân tình rảnh rang để hú hí.

Sau khi ái ân với bồ nhí, đàn ông ngoại tình nào cũng có 4 hành động lạ này khi về nhà - Ảnh 4
Thực chất, họ đã bớt xén lại tiền để có thể vun đắp cho mối quan hệ ngoài luồng kia - Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập giảm

Vì bao nuôi bồ nhí nên đàn ông chắc chắn sẽ tiêu nhiều tiền hơn bình thường. Tình phí với tiền khách sạn, quà cáp, cho kẻ thứ ba tiền tiêu sẽ ngốn của đàn ông một món tiền không nhỏ.

Đàn ông sẽ nói dối vợ rằng tháng này công ty khó khăn, công việc không thuận lợi nên lương của anh ấy bị giảm hòng qua mặt bạn đời. Thực chất, họ đã bớt xén lại tiền để có thể vun đắp cho mối quan hệ ngoài luồng kia.

Những dấu hiệu tố cáo phụ nữ ngoại tình, có chối đằng trời cũng không được

Những dấu hiệu tố cáo phụ nữ ngoại tình, có chối đằng trời cũng không được

Phụ nữ ngoại tình, dù cố gắng che đậy tinh vi đến mấy cũng sẽ để lộ những dấu hiệu không thể chối cãi dưới đây, đàn ông phải biết để nắm thóp.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn ông vụng trộm chồng thay lòng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này