Quay lại với người yêu cũ - nên nghe theo CON TIM hay LÝ TRÍ?

Cảm giác này còn khó tả hơn đối với những người còn nặng tình cảm với người yêu cũ, bằng cách này hay cách khác, có một vài giây phút yếu lòng nào đó họ mong muốn quay lại mà quên nghĩ rằng liệu mối quan hệ tình cảm này có thật sự lành mạnh để tiếp tục, hay họ chỉ tiếc nuối kỷ niệm mà mong muốn quay lại với người yêu cũ bất chấp tương lai có như thế nào?

Khi chúng ta trở nên đắn đo, bối rối trước một vấn đề nào đó, đa phần sẽ xuất phát từ việc không biết nên hành động và có cảm xúc như thế nào, trong đó bao gồm việc đối mặt với người yêu cũ.

Nhìn theo một góc độ tâm lý học, khi con người bỗng dưng chợt mất đi một thứ gì vô cùng quý giá hoặc quá quen thuộc, sẽ luôn xảy ra những trạng thái hụt hẫng, tiêu cực và khó chấp nhận được hiện thực, đặc biệt hơn đó lại là thứ khiến ta vừa hạnh phúc vừa đau khổ, tình yêu. Với những người đã đánh mất tình yêu đó nhưng cảm xúc cũ vẫn luôn tồn tại, họ thường tự đặt mình vào tình thế nửa muốn nửa không quay lại với người yêu cũ. Họ phân vân giữa việc nên đi tìm lại hay chấm dứt nó mãi mãi?

Trên con đường đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình, chúng ta chắc hẳn sẽ luôn loay hoay rằng mình nên làm những gì với muôn vàn câu hỏi được diễn ra trong đầu. Nhưng đâu đó, bạn quên mất rằng muốn có cách giải quyết thì trước tiên luôn phải đi tìm nguyên nhân. Chẳng hạn, những vấn đề mà dẫn tới chia tay là như thế nào, những tình huống khiến cả hai không còn chung tiếng nói, những cảm xúc hành động không dành cho nhau như ban đầu ở mối quan hệ tình cảm. Hay chỉ đơn giản là do anh/em khác hay do “anh/em khác”?

Ảnh minh họa: Internet

Vậy làm sao để chúng ta xác định được cho bản thân là mình nên làm những gì?

Tưởng tượng viễn cảnh và dựa vào thực tế để suy nghĩ có nên quay lại với người cũ hay không

Thật ra, sẽ rất khó để đưa ra lời khuyên để biết chính xác mình nên có những quyết định như thế nào là phù hợp. Và nhìn chung, sẽ không có một giới hạn hay một quy chuẩn nào cho việc có nên quay lại với người yêu cũ hay không, vì còn phụ thuộc vào bối cảnh, nguyên nhân của vấn đề đã xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Viễn cảnh 1

Khi gặp lại đối phương trong những tình huống mới và cả hai có sự thay đổi trở thành một con người mới, nghĩa là những vấn đề của 2 người dẫn đến chia tay đã được giải quyết, thì khả năng để quay trở lại yêu nhau là hoàn toàn có thể. Khi đối phương sẵn sàng chia sẻ những điều tích cực và thúc đẩy mối quan hệ đi lên, thì tại sao chúng ta lại không cho đối phương một cơ hội để vẽ ra tương lai mới?

Ảnh minh họa: Internet

Viễn cảnh 2

Khi những vấn đề tiềm ẩn vẫn còn nằm đâu đó hay cả hai bên đều không hề có sự thay đổi, vẫn duy trì những những mâu thuẫn dẫn đến rạn nứt trước đây thì tốt nhất hiện tại cả 2 nên cho nhau con đường riêng. Vì vấn đề cũ sẽ lặp lại chẳng những gây mâu thuẫn mà thậm chí còn mang lại cảm giác chán chường tột độ.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, cũng sẽ có rất nhiều câu chuyện, tình huống mà chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu tường tận và có cảm nhận sâu sắc nhất mà người ngoài không thể nào đánh giá hay chỉ đơn giản là cho ra lời khuyên. Việc chúng ta cần làm là nên cân bằng được cảm xúc và lý trí để xem xét rằng mối quan hệ này có đủ xứng đáng, đủ lành mạnh để cho nó một cơ hội sống lại hay không? Hay là nên hành động dứt khoát hơn, tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ.

Lưu ý rằng có một nguyên tắc bất di bất dịch mà bạn không được phạm phải là bạn chỉ xem xét vấn đề này khi cả 2 đang độc thân nhé, đừng để bản thân trong trạng thái có người yêu nhưng đứng núi này trông núi nọ, sau đó biến bạn và người ấy trở thành nhân tố độc hại trong mớ tình cảm này.

Và đừng quên rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chính chúng ta luôn phải học cách yêu thương bản thân và học được cách cân bằng tình cảm và lí trí để có một mental health - đời sống tinh thần lành mạnh nhé.