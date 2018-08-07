Phụ nữ thích gì nhất ở đàn ông?

Phụ nữ khi yêu mong muốn có sự quan tâm và chiều chuộng của đàn ông. Nhưng không hẳn vì thế mà lúc nào cũng nhắn tin, gọi điện, hỏi han,… Phụ nữ thích đàn ông biết tạo ra sự thoải mái hơn là người suốt ngày kè kè bên cạnh và giám sát xem mình đang làm gì.

Mỗi người phụ nữ có một cá tính riêng, họ cũng quan niệm khác nhau về người đàn ông lý tưởng của họ. Tuy nhiên, đã là phụ nữ, họ cũng có những điểm chung khác hẳn so với những gì nam giới nghĩ. Sở thích, mong muốn ở đàn ông, mẫu hình lý tưởng có thể nói là không mấy khác biệt đối với phần lớn phụ nữ trong những môi trường khác nhau. Dưới đây là những điều mà phụ nữ thích nhất ở đàn ông.

Một người đàn ông lý tưởng sẽ biết cách tạo ra sự thoải mái. Hãy nhớ rằng mỗi người có một thế giới riêng, có những mối quan hệ riêng, công việc riêng. Do đó, dù đang trong thời gian yêu nhau, bạn cũng nên dành cho người phụ nữ của mình những khoảng không gian riêng tư, hãy để họ có những bí mật,… Như thế sẽ giúp họ có thể thoải mái hơn khi bên bạn.

Nhiều bạn gái tự tin khoe với bạn bè về một anh chàng người yêu lúc nào cũng quan tâm đến sở thích và thói quen của mình. Nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi, nếu vượt quá xa so với giới hạn có thể chịu đựng được của một cô gái, họ hẳn sẽ rất khó chịu đấy. Bạn không thể một ngày hàng chục tin nhắn hỏi “Em đang ở đâu?” hay “Em đang ở với ai?”. Đàn ông nhiều khi muốn thể hiện sự quan tâm của mình đối với phụ nữ, nhưng nếu không biết cách, nó sẽ trở nên vô cùng gượng gạo.

Suy nghĩ và hành động chín chắn

Có nhiều người nói rằng họ cần nhất ở người đàn ông là bờ vai. Người đàn ông chính là nơi để che chở, là bờ vai để phụ nữ có thể tựa vào khi mỏi mệt. Những hành động lãng mạn, lời nói ngọt ngào chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn nào đó. Những người phụ nữ thông minh luôn cần một người có suy nghĩ và hành động chín chắn. Đơn giản, vì họ cần được hạnh phúc ở cả hiện tại và trong tương lai.

Đến một lúc nào đó, người phụ nữ cũng sẽ phải nhận ra họ cần nhất ở người đàn ông là sự trưởng thành. Một người đàn ông biết nghĩ cho đại cuộc, biết tiêu tiền đúng cách và đúng mức. Một người không nhiều lời nói ngọt ngào nhưng hành động đủ khiến cho bạn cảm thấy ấm áp.

Một người đàn ông chín chắn và trưởng thành là điều mà phụ nữ cần nhất - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông thú vị

Chín chắn, nghiêm túc không phải là thiếu thú vị. Phụ nữ thường phải lòng với những chàng trai vui tính, biết cách tạo ra tiếng cười cho mọi người. Những chàng trai đó sẽ khiến cho cuộc sống của họ đỡ tẻ nhạt hơn.

Một chàng trai không thú vị sẽ không tạo được điểm nhấn, sự ấn tượng đối với phụ nữ. Vậy phụ nữ thực sự thích điều gì ở đàn ông? Không phải là anh chàng ba hoa và nói những lời ngọt ngào trong ngôn tình để rồi chỉ tạo được nụ cười trong giây lát. Rồi đến một ngày, những vị ngọt trong lời yêu ấy cũng phai mờ đi. Hãy thú vị theo cách của riêng bạn. Hãy biết tạo ra không khí vui vẻ trong cuộc trò chuyện của hai người. Hãy biến những câu chuyện tẻ nhạt, những công việc bình thường mỗi ngày trở nên có hồn và thú vị hơn. Đó là chất muối của cuộc sống, cũng chính là sự đậm đà của tình yêu.

Phụ nữ thường rất thích những người đàn ông có khiếu hài hước - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thực ra không cần nhiều, họ cần những câu chuyện nhỏ bé xung quanh cuộc sống mỗi ngày. Vậy nên, đàn ông đừng nghĩ rằng phụ nữ cần nhiều thứ lớn lao, to tát. Cái họ thật sự cần ở đàn ông chính là sự chân thành và chín chắn.

Cuộc sống đã đủ thứ phức tạp và bộn bề lắm rồi, nên đừng cố gắng biến tình yêu của mình trở thành một mớ hỗn độn với những cãi vã và hiểu lầm. Cuối cùng thì cái phụ nữ thích nhất ở đàn ông vẫn là tình yêu của họ.

Vậy, các chàng trai thân mến, bạn đã biết làm gì để người phụ nữ của mình vui chưa?