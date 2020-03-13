Phụ nữ ơi, đừng để nỗi buồn của mình bắt nguồn từ một người khác

Nhưng phụ nữ ơi, muốn sống hạnh phúc ở cuộc đời ngắn ngủi này sao phải nhìn vào người khác nhiều đến thế? Sao để nghi ngờ của họ khiến bạn lung lay, sao lại để nỗi buồn hay đố kị của họ trở thành phiền lòng với bạn? Hãy thử sống một cuộc đời hạnh phúc của riêng mình thế này xem sao?

Kỳ thực, phụ nữ chưa chắc sợ thất bại, nhưng lại sợ lời bán tán của người khác. Phụ nữ chưa chắc yếu đuối, mà là bị ánh mắt của thiên hạ kiềm giữ. Chẳng hạn như, nếu bạn muốn theo đuổi đam mê, nhưng người khác lại nói không hợp, bạn liền đắn đo. Nếu bạn muốn ly hôn, mà người khác lại nói không nên, bạn liền sợ sẽ bị gièm pha.

2. Nếu bạn luôn chú ý những thứ nhỏ nhặt, rồi suy nghĩ, rồi buồn phiền thì đó là vấn đề từ cách nhìn nhận của bạn, không phải lỗi của bất kì ai.

1. Nếu ai đó nói bạn mặc chiếc váy không đẹp, gương mặt bạn kém xinh, chiều cao bạn thật khiêm tốn… một cách khó nghe thì đừng vội buồn. Họ có quyền khó chịu với những thứ không làm vừa ý đôi mắt của họ, đó không phải là chuyện liên quan đến bạn. Việc của bạn là yêu quý cơ thể của mình, tự tin vào bản thân.

3. Có một cách sống nhẹ nhàng thanh thản nhất, chính là sống với quan điểm và chính kiến của riêng mình.

4. Với người thường xuyên nói xấu sau lưng bạn, bạn chỉ cần “bơ” họ thôi. Vì vị trí của họ mãi mãi là ở sau lưng bạn.

5. Trưởng thành là khi bạn chỉ học cách phân biệt đâu là điều cần thiết cho bản thân, học cách để tâm đến những thứ cần phải để tâm.

Trưởng thành là khi bạn chỉ học cách phân biệt đâu là điều cần thiết cho bản thân, học cách để tâm đến những thứ cần phải để tâm - Ảnh minh họa: Internet

6. Chắc chắn sẽ có lúc bạn bị phản bội, tổn thương bởi bạn bè hay người xung quanh. Dù khó khăn thế nào cũng hãy tha thứ cho họ. Tha thứ không có nghĩa là bi lụy, là tỏ vẻ vĩ đại, hay là cho người khác cơ hội thương tổn bạn lần nữa. Tha thứ là để bạn thấy nhẹ nhàng hơn. Hận thù, oán trách chỉ khiến con người tự làm khổ chính mình.

7. Người đàn bà mạnh mẽ nhất không phải là người bất cần. Đó là người có nhiều cách nhìn với một vấn đề, chọn góc nhìn đơn giản và tích cực nhất để bình tĩnh vượt qua khó khăn.

8. Chỉ khi sống thật với chính mình, đàn bà hạnh phúc mới dễ dàng hơn. Là làm những gì bạn thích, sống cho bạn đầu tiên.

9. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng dễ chịu. Có người làm bạn vui thì sẽ có người khiến bạn khóc. Có người giúp đỡ bạn thì sẽ có người đẩy bạn ngã. Vì thế, hãy trân trọng những ai đối xử tốt với bạn. Và với những người chỉ muốn làm bạn buồn, hãy tự tạo gấp nhiều lần niềm vui để đối mặt với họ. Vì cách duy nhất để bạn “trả thù” là sống thật vui và hạnh phúc.

Hãy cho mình quyền chọn thay vì giao cho người khác, vì bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho đời mình - Ảnh minh họa: Internet

10. Cuộc đời phụ nữ có hai từ giá trị nhất, là chọn và chịu. Hãy học cách chọn, từ công việc đến gia đình, quyền quyết định cuộc sống của mình. Hãy học cách chịu, từ những gì mình đã chọn. Đã chọn thì phải chịu trách nhiệm. Không còn chịu được thì hãy chọn lại. Hãy cho mình quyền chọn thay vì giao cho người khác, vì bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho đời mình.

11. Đừng để nỗi buồn của mình chỉ toàn bắt nguồn từ người khác. Trái tim là của bạn, hãy quyết định nó chứa đựng những gì, buồn hay vui, hạnh phúc hay bất hạnh.