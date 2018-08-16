Phụ nữ nhất định không được cam chịu 3 điều này kẻo cả đời khổ đau vì chồng

Phụ nữ yêu 16/08/2018 17:12

Phụ nữ có thể chịu khổ, chịu cực nhưng nhất định không được chịu đựng 3 điều này trong cuộc sống hôn nhân kẻo cả đời khổ đau, đêm nào cũng rơi nước mắt vì chồng.

Đừng tin vào câu nói “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng” bởi nếu chọn phải người chồng không tốt bạn hoàn toàn có quyền buông tay, có quyền từ chối thứ tha khi anh ấy vẫn hết lần này đến lần khác làm tổn thương bạn. Nếu đang phải chịu đựng điều này trong cuộc sống hôn nhân, chị em hãy ly hôn càng sớm càng tốt, dây dưa chỉ thêm khổ.

Phụ nữ nhất định không được cam chịu 3 điều này kẻo cả đời khổ đau vì chồng - Ảnh 1
Nếu một người chồng sống với vợ nhưng luôn tự ý làm theo ý mình trong mọi điều thì rõ ràng anh ta không hề xem vợ ra gì - Ảnh minh họa: Internet

Chấp nhận việc chồng thiếu tôn trọng mình

Vợ chồng chung sống với nhau cần có sự tôn trọng dành cho một nửa. Ngay từ những điều nhỏ nhặt như khi rời khỏi nhà chồng cần cho vợ biết là mình đi đâu, mấy giờ về để phụ nữ không phải lo lắng bất an. Khi quyết định mua một món đồ đắt tiền, rút tiền trong quỹ sinh hoạt của gia đình người chồng phải bàn tính trước với vợ để thống nhất ý kiến trước khi chi tiêu.

Nếu một người chồng sống với vợ nhưng chẳng bao giờ chia sẻ với vợ về đời tư của mình, về các mối quan hệ xã hội hay luôn tự ý làm theo ý mình trong mọi điều thì rõ ràng anh ta không hề xem vợ ra gì. Phụ nữ nhất định không được cam chịu thái độ ấy của chồng, hãy đòi hỏi anh ta phải cư xử đúng mực, biết điều với mình. Nếu không, cả đời này bạn mãi là bù nhìn, là giúp việc không lương mặc chồng sai khiến, ức hiếp.

Phụ nữ nhất định không được cam chịu 3 điều này kẻo cả đời khổ đau vì chồng - Ảnh 2
Ra sức van nài tình yêu từ người đàn ông đã cạn tình, ra sức bi lụy để mong chồng đổi ý thì thứ bạn giữ được chỉ là cái xác không hồn - Ảnh minh họa: Internet

Cam chịu chung sống với người chồng không còn yêu thương mình nữa

Đàn bà sống tình cảm, yêu thiết tha nên một khi đã gá nghĩa vợ chồng sẽ chỉ biết mỗi người đàn ông mình chọn nên duyên ấy. Thế nên, dẫu cho người chồng thừa nhận rằng họ không còn yêu vợ nữa, không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân nguội lạnh thì đàn bà vẫn ngoan cố níu kéo.

Họ ra sức van nài tình yêu từ người đàn ông đã cạn tình, ra sức bi lụy để mong chồng đổi ý mà không hiểu rằng một khi tâm của anh ta không còn bên bạn nữa thì thứ bạn giữ được chỉ là cái xác không hồn.

Đàn bà nên nhớ, thứ bạn mong muốn có được khi bước chân vào hôn nhân chính là hạnh phúc. Một khi bạn phải sống với đớn đau, dằn vặt thì cuộc hôn nhân ấy đã thất bại. Ly hôn là dấu chấm cho cuộc hôn nhân thất bại, là dấu phẩy cho cuộc đời mới của phụ nữ. Vậy tại sao bạn cứ cố chấp chung sống với người đàn ông không còn yêu mình làm gì, trong khi nếu ly hôn bạn sẽ có cơ hội gặp được người đàn ông yêu bạn hơn cả bản thân họ.

Phụ nữ nhất định không được cam chịu 3 điều này kẻo cả đời khổ đau vì chồng - Ảnh 3
Một khi máu lăng nhăng đã ăn vào máu thì đàn bà có dùng cả cuộc đời này cũng không thể khiến đàn ông thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tha thứ cho chồng ngoại tình lần thứ hai

Nếu đàn ông ngoại tình lần thứ nhất, anh ta có thể biện minh rằng do bị dụ dỗ, do bị đàn bà khác mồi chài, do một phút mất kiểm soát mà đánh mất chính mình. Tất nhiên, nếu tình yêu đủ lớn, đủ bao dung đàn bà hoàn toàn có quyền cho chồng cơ hội làm lại từ đầu, hối lỗi mà quay về bên vợ con. Tuy nhiên, bạn chỉ được cho anh ta 1 cơ hội duy nhất trong suốt cuộc hôn nhân này, đừng bao giờ có lần thứ hai.

Nếu sau đấy, chồng bạn vẫn chứng nào tật nấy, vẫn lang chạ với đàn bà khác thỏa thuê rồi về cầu xin vợ thứ tha thì anh ta không còn xứng đáng có được bạn nữa. Một khi máu lăng nhăng đã ăn vào máu thì đàn bà có dùng cả cuộc đời này cũng không thể khiến đàn ông thay đổi. Việc chấp nhận kiếp chung chồng, thứ tha cho chồng ngoại tình lần thứ hai sẽ là cơ hội để anh ta lặp lại điều ấy những lần tiếp theo. Chờ đến khi nhận ra mình dại khờ, yếu đuối và cả tin thì bạn đã đánh mất thanh xuân của mình tự bao giờ.

Đàn bà vô tâm: Được nhiều hơn mất!

Đàn bà vô tâm: Được nhiều hơn mất!

Đã bao giờ chị em nghĩ rằng, cuộc đời của bạn sẽ ra sao nếu bỏ ngoài tai những gì người khác nghĩ về mình?

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