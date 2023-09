Phụ nữ nhất định không được cam chịu 3 điều này kẻo cả đời khổ đau vì chồng

Vợ chồng chung sống với nhau cần có sự tôn trọng dành cho một nửa. Ngay từ những điều nhỏ nhặt như khi rời khỏi nhà chồng cần cho vợ biết là mình đi đâu, mấy giờ về để phụ nữ không phải lo lắng bất an. Khi quyết định mua một món đồ đắt tiền, rút tiền trong quỹ sinh hoạt của gia đình người chồng phải bàn tính trước với vợ để thống nhất ý kiến trước khi chi tiêu.

Ra sức van nài tình yêu từ người đàn ông đã cạn tình, ra sức bi lụy để mong chồng đổi ý thì thứ bạn giữ được chỉ là cái xác không hồn - Ảnh minh họa: Internet

Cam chịu chung sống với người chồng không còn yêu thương mình nữa

Đàn bà sống tình cảm, yêu thiết tha nên một khi đã gá nghĩa vợ chồng sẽ chỉ biết mỗi người đàn ông mình chọn nên duyên ấy. Thế nên, dẫu cho người chồng thừa nhận rằng họ không còn yêu vợ nữa, không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân nguội lạnh thì đàn bà vẫn ngoan cố níu kéo.

Họ ra sức van nài tình yêu từ người đàn ông đã cạn tình, ra sức bi lụy để mong chồng đổi ý mà không hiểu rằng một khi tâm của anh ta không còn bên bạn nữa thì thứ bạn giữ được chỉ là cái xác không hồn.

Đàn bà nên nhớ, thứ bạn mong muốn có được khi bước chân vào hôn nhân chính là hạnh phúc. Một khi bạn phải sống với đớn đau, dằn vặt thì cuộc hôn nhân ấy đã thất bại. Ly hôn là dấu chấm cho cuộc hôn nhân thất bại, là dấu phẩy cho cuộc đời mới của phụ nữ. Vậy tại sao bạn cứ cố chấp chung sống với người đàn ông không còn yêu mình làm gì, trong khi nếu ly hôn bạn sẽ có cơ hội gặp được người đàn ông yêu bạn hơn cả bản thân họ.

Một khi máu lăng nhăng đã ăn vào máu thì đàn bà có dùng cả cuộc đời này cũng không thể khiến đàn ông thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tha thứ cho chồng ngoại tình lần thứ hai

Nếu đàn ông ngoại tình lần thứ nhất, anh ta có thể biện minh rằng do bị dụ dỗ, do bị đàn bà khác mồi chài, do một phút mất kiểm soát mà đánh mất chính mình. Tất nhiên, nếu tình yêu đủ lớn, đủ bao dung đàn bà hoàn toàn có quyền cho chồng cơ hội làm lại từ đầu, hối lỗi mà quay về bên vợ con. Tuy nhiên, bạn chỉ được cho anh ta 1 cơ hội duy nhất trong suốt cuộc hôn nhân này, đừng bao giờ có lần thứ hai.

Nếu sau đấy, chồng bạn vẫn chứng nào tật nấy, vẫn lang chạ với đàn bà khác thỏa thuê rồi về cầu xin vợ thứ tha thì anh ta không còn xứng đáng có được bạn nữa. Một khi máu lăng nhăng đã ăn vào máu thì đàn bà có dùng cả cuộc đời này cũng không thể khiến đàn ông thay đổi. Việc chấp nhận kiếp chung chồng, thứ tha cho chồng ngoại tình lần thứ hai sẽ là cơ hội để anh ta lặp lại điều ấy những lần tiếp theo. Chờ đến khi nhận ra mình dại khờ, yếu đuối và cả tin thì bạn đã đánh mất thanh xuân của mình tự bao giờ.