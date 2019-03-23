Phụ nữ muốn tự tin xinh đẹp, đừng quên những việc đơn giản này

Phụ nữ yêu 23/03/2019 05:30

Đã là phụ nữ thì đêm qua có khóc ướt cả gối, sưng cả mắt, đầu bù tóc rối thì sáng hôm sau cũng phải son tô môi, trên người quần áo đẹp, xinh tươi bước ra khỏi nhà.

Người ta thường nói, phụ nữ có 3 việc nhất định không thể ngừng được, là học hỏi, xinh đẹp và kiếm tiền. Giới hạn của một người phụ nữ không nằm ở tuổi tác hay yêu cầu của người khác. Phụ nữ muốn tự tin xinh đẹp, đừng bao giờ quên những việc đơn giản này mỗi ngày.

Đừng quên tô son khi ra khỏi nhà

Phụ nữ không tô son ra ngoài luôn mang hai thông điệp, một là bạn không tôn trọng người nhìn, hai là bạn không yêu thương bản thân. Đã là phụ nữ thì phải đẹp để người khác nhìn, phải yêu thương bản thân để ý thức làm mình xinh đẹp và quyến rũ hơn.

Phụ nữ có thể thiếu bất cứ thứ gì, nhưng nhất định phải có một cây son trong túi. Hãy luôn có một cây son mà chỉ cần tô lên bạn sẽ tự thấy mình đẹp và tự tin hơn. Đó không chỉ là cách bạn làm đẹp bản thân, mà còn khiến mình tự tin và tìm niềm vui trong việc làm đẹp.

Phụ nữ muốn tự tin xinh đẹp, đừng quên những việc đơn giản này - Ảnh 1
Phụ nữ không tô son ra ngoài luôn mang hai thông điệp, một là bạn không tôn trọng người nhìn, hai là bạn không yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Chỉn chu và xinh đẹp

Phụ nữ quyến rũ không cần phải sành điệu, thời trang cá tính. Chỉ cần bạn biết để tâm đến vẻ bề ngoài, gọn gàng và chỉ chu là đã đủ để tự tin và xinh đẹp. Với đàn ông, phụ nữ chỉ cần gọn và thơm, vậy là đủ khiến họ xao xuyến.

Cuộc sống không hẳn là ưu ái phụ nữ đẹp, nhưng nếu bạn có thể khiến mình đẹp hơn, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Một người phụ nữ có nội hàm và cả bề ngoài đẹp thì chẳng bao giờ thiếu tự tin được. Đẹp tâm hồn không khó, đẹp bề ngoài lại càng dễ dàng nếu bạn muốn.

Bởi thế, phụ nữ hãy bỏ hết những suy nghĩ như thỏi son này quá đắt tiền, hay bộ váy này quá nổi bật không hợp với bạn. Đừng ngại bỏ tiền để bạn đẹp hơn, vì sẽ luôn xứng đáng cho sự tự tin và xinh đẹp mà bạn có.

Mua cho mình một cặp kính mát tốt

Một cặp mắt kính có khả năng chống tia UV vừa giúp bảo vệ đôi mắt, vừa trông bạn sành điệu hơn. Đây vừa là phụ kiện có tính thực tiễn vừa là vật dụng thời trang mà phụ nữ nào cũng không thể thiếu.

Không quên xịt nước hoa khi ra ngoài

Phụ nữ muốn tự tin xinh đẹp, đừng quên những việc đơn giản này - Ảnh 2
Nước hoa khi trên người mỗi phụ nữ sẽ tạo một mùi hương riêng biệt. Đó là mùi hương tạo nên đẳng cấp và dư vị rất riêng của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Nước hoa khi trên người mỗi phụ nữ sẽ tạo một mùi hương riêng biệt. Đó là mùi hương tạo nên đẳng cấp và dư vị rất riêng của phụ nữ. Và khi tìm được mùi hương yêu thích, bạn sẽ tự tin hơn trước mặt người khác. Hoặc bạn có thể tận dụng mùi hương từ kem dưỡng da. Nhưng đừng để nhiều mùi hương quá trên người, dễ gây cảm giác khó chịu với người khác.

Không ngừng học hỏi

Phụ nữ không ai thắng nổi thời gian. Phụ nữ hơn nhau không chỉ ở nhan sắc, mà còn ở nội hàm. Phụ nữ có thể lớn tuổi, không còn đẹp, nhưng không thể kém hiểu biết. Bởi thế, dù là độ tuổi nào, bạn cũng phải không ngừng học hỏi. Hãy hiểu những gì bạn học hỏi đều thể hiện ở dung mạo và khí chất của bạn.

Phụ nữ đã đẹp rồi thì càng phải khiến mình giàu có kiến thức hơn. Đàn ông có thể thích phụ nữ đẹp và chắc chắn không muốn sống cả đời cùng người phụ nữ kém hiểu biết. Phụ nữ đẹp được ưu ái, nhưng phụ nữ vừa đẹp vừa có kiến thức lại càng được nể trọng.

Có một công việc ổn định

Phụ nữ cần tình yêu, nhưng sẽ cần tiền hơn. Đàn ông không thể lo cho phụ nữ cả đời, chỉ có công việc mới nuôi sống phụ nữ cả đời. Phụ nữ khôn ngoan là phải học được cách làm việc như đàn ông.

Nếu bạn chỉ mong vì bản thân là phụ nữ mà được ưu ái, thì không bao giờ có thể độc lập trong công việc và cuộc sống. Quan trọng là phải có một công việc ổn định, có niềm đam mê và không ngừng cố gắng. Chỉ khi có thể tự kiếm ra tiền, có khoản tiết kiệm riêng, phụ nữ mới không xem đàn ông là tất cả.

Phụ nữ muốn tự tin xinh đẹp, đừng quên những việc đơn giản này - Ảnh 3
Phụ nữ cần tình yêu, nhưng sẽ cần tiền hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tự thưởng cho mình những điều xứng đáng

Đừng tiếc tiền thưởng cho mình một chiếc váy đắt tiền, hay món trang sức xinh đẹp. Bạn kiếm tiền là để bản thân hạnh phúc trước, đừng quên điều đó. Phụ nữ vốn đã thiệt thòi, nếu bạn không yêu mình trước thì không ai có thể thương yêu bạn.

Hãy luôn là chính mình

Phụ nữ đẹp không phải vì trên người có chiếc váy người khác mặc đẹp. Phụ nữ chỉ đẹp khi là chính mình, chọn những gì phù hợp nhất với bản thân. Một khi bạn trở thành một người khác thì không bao giờ bạn tự tin là mình đẹp được. Không phải phụ nữ đẹp mới tự tin, phụ nữ tự tin mới là phụ nữ đẹp.

Bởi thế, bạn đừng ngại chọn những gì bạn thích, tự tin với những gì mình muốn. Sau đó, cứ ngẩng cao đầu, bước đi trên đôi giày cao gót của mình thì chẳng bao giờ mờ nhạt trong mắt ai được!

Làm sao để phụ nữ đẹp dần lên trong mắt đàn ông theo năm tháng?

Làm sao để phụ nữ đẹp dần lên trong mắt đàn ông theo năm tháng?

Phụ nữ đẹp hay không đều là do ý thức của từng người về việc chăm chút và làm đẹp bản thân. Không phải người phụ nữ nào sinh ra cũng đều đẹp ngay. Phụ nữ xinh đẹp là vì họ hiểu cuộc sống này quá ngắn ngủi để sống phí phạm và bỏ bê bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ đẹp

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 39 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này