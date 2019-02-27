Làm sao để phụ nữ đẹp dần lên trong mắt đàn ông theo năm tháng?

Nụ cười đẹp không chỉ nằm ở nét môi, ở sắc môi, mà quan trọng nhất là ở hàm răng. Nếu bạn không tự tin về răng của mình, hãy tìm đến nha sĩ. Một làn môi mềm mại, một sắc môi tươi tắn cũng không thể tự nhiên mà có. Tất cả đều phải chăm sóc, phải có cái nhìn thay đổi theo thời gian về cái đẹp của phụ nữ trong mắt đàn ông. Ví dụ như khi ở độ tuổi 20, son hồng hay cam thật hợp. Nhưng tới khi 30, 40 hay lớn tuổi hơn, phụ nữ nên biết dùng son đỏ hay những màu son hợp với tuổi trung niên. Còn cả cách đánh son, chọn màu son cho những dịp đặc biệt, phụ nữ đều phải học cách làm mình đẹp hơn.

Phụ nữ muốn đẹp dần lên trong mắt đàn ông theo năm tháng cũng không quá khó nếu bạn nhớ những điều này…

Một làn da sáng và khỏe khoắn là nét đẹp đầu tiên đàn ông nhìn thấy trước nhất. Một làn da mềm mại khiến đàn ông ấn tượng khi chạm vào. Đã là phụ nữ thì nhất định phải ít nhiều biết chăm sóc làn da của mình. Phụ nữ bao nhiêu tuổi không quan trọng, mà là trông bao nhiêu tuổi. Phụ nữ chưa có nhiều tiền có thể chăm da bằng những nguyên liệu tự nhiên. Phụ nữ có tiền nhiều lại càng nên đầu tư vào da. Đàn bà để da héo hon thì tim cũng sẽ héo hon theo năm tháng.

Và khi có một nụ cười tự tin và rạng rỡ nhất, mỗi khi phụ nữ cười đàn ông luôn thấy đẹp, từ thần thái đến nét đẹp hình thức.

Chăm sóc

Tóc đẹp chính là suôn mượt, thơm sạch. Mái tóc của phụ nữ theo thời gian cũng có những nét đẹp riêng. Đây còn là cách lựa chọn phong cách của từng người phụ nữ. Nếu bạn thích phong cách cổ điển thì tóc đen cũng thật ổn. Nếu bạn thích theo xu thế thì uốn nhuộm đều có thể. Quan trọng là hãy thay đổi phong cách trong một thời gian dài, để làm mới mình, cũng là để trông mới mẻ trong mắt đàn ông hơn.

Có phong cách riêng

Hãy luôn có một phong cách riêng ở những hoàn cảnh khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Hãy luôn có một phong cách riêng ở những hoàn cảnh khác nhau. Đừng mặc đồ công sở để đi chơi, hay mặc đồ đi chơi để đi tiệc. Phụ nữ nhất định phải có những bộ cánh thích hợp cho những lần ra ngoài khác nhau. Đôi mắt thời trang cũng cần phải rèn luyện từ xem đọc, quan sát những người mặc đẹp. Phụ nữ muốn mặc đẹp nhất định phải biết đầu tư và học hỏi. Và đương nhiên phụ nữ mặc đẹp ở bất kì độ tuổi nào đều khiến đàn ông khó rời mắt.

Lời nói và giọng nói

Không phải ai cũng tự dưng có khiếu ăn nói, bằng một lời nói đã có được lòng người khác. Tất cả đều từ luyện tập, để ý mà tạo thành một thói quen. Mà lời nói là thứ trang sức không cần tốn tiền vẫn giúp phụ nữ có được sự quý mến từ người khác. Đây là điều bao loại trang sức hay nhan sắc cũng khó sánh bằng. Bởi lời nói có thể tạo nên nét duyên đặc biệt của phụ nữ.

Ngôn ngữ cơ thể

Trong từng dáng đi, cách ngồi, hành động đều cần phải học hỏi để trở nên phong thái, hòa nhã - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ quyến rũ từ sự tinh tế, dịu dàng quan tâm mà người đối diện khó lòng chối từ. Hãy học cách giữ khoảng cách khi cần, tiến lại gần khi muốn, nhẹ nhàng, trong từng cái chạm khẽ, thu hút người bên cạnh. Sự nhanh nhạy trong giao tiếp, thấu tình đạt lý cũng là một nét đẹp ở phụ nữ. Trong từng dáng đi, cách ngồi, hành động đều cần phải học hỏi để trở nên phong thái, hòa nhã.

Khí chất ôn hòa

Khí chất ôn hòa ở một người phụ nữ là sự nhã nhặn, biết trước sau trong cư xử hành động. Một người phụ nữ đẹp có những sự riêng tư rất riêng, cũng rất tôn trọng sự riêng tư của người khác. Đàn bà đẹp như nước, nhẹ nhàng, thư thái nhưng dịu mát, trong lành, và không ai là không muốn sở hữu.