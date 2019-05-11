Phụ nữ hạnh phúc không bao giờ tự hạ thấp bản thân bằng những việc này

Phụ nữ hạnh phúc không bao giờ nghe lời đàn ông một cách mù quáng để rồi tự chuốc vất vả, tự làm khổ chính mình. Họ luôn có cách giữ vững cái tôi và kiêu hãnh riêng biệt để đàn ông phải nể trọng.

Chiều theo mong muốn, quan điểm của đối phương Phụ nữ muốn hạnh phúc thì phải quên đi việc nghe theo lời của đàn ông và để họ quyết hết mọi việc trong cuộc sống. Phụ nữ chuyện gì cũng nghe theo đàn ông thì sẽ có ngày anh ta không chấp nhận một lời nói “không” của bạn. Vì không thể nói “không” bạn sẽ đồng ý với anh ta mọi điều, trở nên ủy lụy và nhu nhược trong mắt anh ta. Đó là lúc bạn hạ thấp chính mình trước mặt đàn ông mà không hề hay biết. Phụ nữ muốn hạnh phúc thì phải quên đi việc nghe theo lời của đàn ông và để họ quyết hết mọi việc trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ nên có chính kiến riêng của mình. Với những yêu cầu của đàn ông, bạn chỉ chấp nhận điều phù hợp với mình. Đừng ép bản thân phải thay đổi hay chịu đựng chỉ vì đàn ông. Vì nếu thế, bạn không chỉ mệt mỏi mà còn tự đánh mất tự tôn của chính mình.

Chấp nhận một người đàn ông không có ý chí cầu tiến Một người đàn ông chỉ chấp nhận cuộc sống hiện tại, không có ý chí cầu tiến sẽ không thể có tương lai. Bạn không thể trông cậy vào một người đàn ông như thế cả đời. Đàn ông phải có chí lớn, cầu tiến mới có thể lo cho vợ con tương lai tốt đẹp. Sự hèn nhát, lười biếng và không biết cố gắng của đàn ông sẽ mang tới hậu quả nghèo khó cho cả gia đình. Nếu bạn chấp nhận lối sống này của đàn ông, cũng có nghĩa là bạn đang hạ thấp giá trị của mình - Ảnh minh họa: Internet Riêng bạn, nếu bạn chấp nhận lối sống này của đàn ông, cũng có nghĩa là bạn đang hạ thấp giá trị của mình. Bạn phải chọn ở bên một người biết cố gắng vì gia đình. Nếu không, ở cạnh một người không nỗ lực, bạn cũng sẽ chậm phát triển và càng làm mình tệ hơn.

Luôn nghĩ việc nhà là của phụ nữ Sự thật là việc nhà không phải của riêng phụ nữ. Nhiệm vụ gánh vác gia đình phải được san sẻ cho cả hai. Nếu phụ nữ có thể ra ngoài kiếm tiền thì đàn ông cũng phải biết làm việc nhà. Hơn hết, khi cả hai có thể mỗi chiều tan làm cùng nhau về nhà nấu ăn, dọn dẹp thì sẽ tạo thành một nét đẹp trong gia đình, thêm gắn kết và yêu thương. Nếu bạn nghĩ việc nhà chỉ của phụ nữ, bạn sẽ tự chịu thiệt thòi và đánh mất sự công bằng với bản thân. Khi chồng thấy việc gì bạn cũng có thể làm, hoặc tự ôm vào mình thì anh ấy sẽ mặc định đó là điều hiển nhiên. Từ đó, giá trị của bạn trong mắt chồng sẽ bị hạ thấp. Và dù bạn có mệt mỏi, kiệt sức, bạn cũng không có quyền than vãn hay đòi hỏi sự giúp đỡ từ chồng. Thế thì có phải là đáng thương lắm không? Nếu bạn nghĩ việc nhà chỉ của phụ nữ, bạn sẽ tự chịu thiệt thòi và đánh mất sự công bằng với bản thân - Ảnh minh họa: Internet Những khổ đau mà phụ nữ chịu trong hôn nhân hay tình yêu không hẳn hoàn toàn do đàn ông gây ra, một phần cũng xuất phát từ phụ nữ. Khi bạn chỉ biết nghe theo lời đàn ông, để anh ấy điều khiển cuộc đời mình, bạn sẽ không còn giá trị và cá tính riêng. Đến khi tự đánh mất chính mình, bạn không chỉ hạ thấp bản thân mà đàn ông cũng sẽ không còn tôn trọng bạn. Phụ nữ dù phải trải qua điều gì cũng phải giữ đúng giá trị và kiêu hãnh riêng. Nếu bạn khẳng định mình là hoa, bạn sẽ được nâng niu. Nhưng nếu bạn tùy tiện để người khác xem bạn là cỏ thì bị chà đạp là điều ắt phải chịu.

Có phải đàn ông thích phụ nữ đẹp nhưng lại cưới người phụ nữ khôn ngoan? Đẹp là lợi thế ban đầu của phụ nữ. Nó có thể làm trái tim đàn ông nhất thời thổn thức. Nhưng một tâm hồn đẹp và thông tuệ mới tạo nên hạnh phúc bền vững.

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