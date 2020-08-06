Dẫu biết rằng đây là những phẩm chất vô cùng tốt đẹp, thế nhưng, nếu là phụ nữ khôn ngoan bạn đừng lạm dụng kẻo tự rước tai ương vào đời.

Là phụ nữ, dù có đánh chết cũng đừng mù quáng trong tình yêu, đừng dại đánh đổi đời mình cho cuộc sống hôn nhân. Nếu không, bạn sẽ tự biến mình thành người phụ nữ khờ dại đáng thương, ngập trong nước mắt.

Hãy dẹp ngay suy nghĩ “việc nhà là việc của đàn bà” ra khỏi đầu. Nếu không bạn sẽ biến chồng mình trở thành người đàn ông vô tâm, lười nhác và ỷ lại vào vợ. Chờ đến khi anh ấy đi làm về chỉ nằm ườn xem ti vi, khi vợ nhờ rửa chén cũng càu nhàu nhăn nhó thì đã quá muộn màng.

Dẫu có bình đẳng đến mấy, đàn ông có thương vợ đến đâu thì trong gia đình phụ nữ vẫn được xem là người vun vén cho mái ấm, quán xuyến việc nhà. Tuy nhiên, chị em đừng bao giờ chăm chỉ đến mức ôm hết việc nhà vào người, chẳng cho chồng động tay đến bất cứ việc gì.

Do đó, nếu là phụ nữ thông minh bạn hãy lười biếng đúng lúc, hãy cho chồng cơ hội thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình. Khi ấy, chẳng những bạn sẽ có thời gian cho bản thân mà các thành viên sẽ có ý thức chia sẻ công việc chung với nhau.

Khi nhận thấy mình càng quan trọng trong cuộc đời đối phương, đàn ông yêu thật lòng càng không có ý định tòm tem bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

2. Quá đảm đang

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong chồng là cây tùng cây bách để mình tựa nương, đàn ông cũng mong họ có thể là điểm tựa tinh thần cho người phụ nữ của mình. Dù mạnh mẽ đến mấy, bản lĩnh đến đâu phụ nữ cũng đừng phủ nhận sự tồn tại của chồng bên đời mình.

Khi bóng đèn bị hỏng, khi con cái phạm lỗi, khi xe bị tắt máy… dẫu có thể tự giải quyết mọi thứ nhưng bạn đừng dại tự làm. Hãy cậy nhờ đến sự giúp đỡ của chồng, hãy để anh ấy có cơ hội san sẻ với vợ những khó khăn, áp lực trong cuộc sống.

Đây chính là cách giữ chồng khôn ngoan, tinh tế nhất. Bởi khi nhận thấy mình càng quan trọng trong cuộc đời đối phương, đàn ông yêu thật lòng càng không có ý định tòm tem bên ngoài.

Khi vui vẻ, yêu đời bạn sẽ lan tỏa nguồn năng lượng tích cực ấy tới chồng con, giúp không khí gia đình lúc nào cũng ấm êm thuận hòa - Ảnh minh họa: Internet

3. Quá keo kiệt với bản thân

Dẫu biết rằng cơm áo gạo tiền khiến phụ nữ có gia đình quán triệt chi tiêu vô cùng khắt khe. Không chỉ phải đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của gia đình, những người vợ còn phải cân nhắc trước mọi khoản chi tiêu để chắc rằng vợ chồng sẽ có quỹ tài chính để tích lũy cho tương lai.

Tuy nhiên, phụ nữ đừng tiết kiệm đến mức ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, cũng đừng quá keo kiệt với bản thân mình.

Bạn phải biết yêu thương bản thân, phải chăm sóc cho vẻ ngoài, mua cho mình chiếc đầm mới, thỏi son yêu thích hay lọ kem dưỡng da để luôn tươi trẻ, đáng yêu. Khi vui vẻ, yêu đời bạn sẽ lan tỏa nguồn năng lượng tích cực ấy tới chồng con, giúp không khí gia đình lúc nào cũng ấm êm thuận hòa.