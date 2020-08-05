2 thời điểm ‘nhạy cảm’ giúp chị em nhìn thấu tâm can người đàn ông bên cạnh

Phụ nữ yêu 05/08/2020 17:31

Muốn đong đếm tình cảm đàn ông dành cho mình, muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay dối trá phụ nữ hãy chờ 2 thời điểm ‘nhạy cảm’ này để thử lòng.

Chỉ cần nhìn vào cảm xúc của chàng trong 2 trường hợp này phụ nữ sẽ biết ngay đàn ông yêu thật lòng hay chẳng hề xem trọng bạn, chính xác đến đau lòng. 

2 thời điểm ‘nhạy cảm’ giúp chị em nhìn thấu tâm can người đàn ông bên cạnh - Ảnh 1
 Thái độ của chồng khi vợ ốm đau chính là khoảnh khắc anh ấy để lộ tình cảm họ dành cho bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn ốm đau, bệnh tật

Trong chuyện tình cảm, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều cần có sự quan tâm, săn sóc dành cho nhau để vun đắp tình cảm. Dẫu khô khan đến mấy, cứng nhắc đến đâu thì đàn ông yêu chân thành vẫn luôn kề vai sát cánh bên người phụ nữ của mình mỗi giây phút trong đời.

Thế nên, thái độ của chồng khi vợ ốm đau chính là khoảnh khắc anh ấy để lộ tình cảm họ dành cho bạn đời. Nếu chàng lo lắng bất an, sốt sắng đưa bạn đi bệnh viện kiểm tra dù đã là nửa đêm, đút cho bạn từng thìa cháo mà chẳng hề ca thán nửa lời thì đấy đích thực là người đàn ông thương vợ, chị em hãy trân trọng.

Ngược lại, nếu chồng tìm cách trốn tránh trách nhiệm, nhăn nhó khó chịu, khi vợ nhờ vả nấu giúp phần cháo, đi mua thuốc hay đưa đi khám bệnh thì chứng tỏ anh ấy là người chồng vô tâm. Đây cũng là minh chứng bạn chẳng hề quan trọng trong lòng đối phương. 

2 thời điểm ‘nhạy cảm’ giúp chị em nhìn thấu tâm can người đàn ông bên cạnh - Ảnh 2
Anh ấy nguyện cùng bạn sẻ chia mọi gian khổ, cơ cực và chẳng tiếc dốc cạn hầu bao để đỡ đần bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi công việc của bạn không thuận lợi

Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng có sự nghiệp của riêng mình, cũng ấp ủ những hoài bão, ước mơ và không ngừng nỗ lực để khẳng định bản thân. Lúc cả vợ lẫn chồng đều thuận lợi trong công việc, đều kiếm ra tiền chắc chắn không khí gia đình luôn hân hoan, vui vẻ. Khi có tài chính ổn định đương nhiên chẳng có điều gì xào xáo trong nhà.

Tuy nhiên, khi công việc của vợ gặp khó khăn, khi vợ ôm món nợ khổng lồ những gã đàn ông thực dụng sẽ trở mặt ngay. Họ quay sang quát tháo, chửi bới, thậm chí muốn bỏ vợ để không bị liên lụy. Có những trường hợp, gã đàn ông tệ bạc còn bỏ mặc vợ tự đương đầu với sóng gió.

Trong khi đó, đàn ông yêu thật lòng sẽ an ủi động viên và cùng bạn gánh vác mọi điều. Anh ấy nguyện cùng bạn sẻ chia mọi gian khổ, cơ cực và chẳng tiếc dốc cạn hầu bao để đỡ đần bạn.

Chẳng cần dùng chiêu thức cao siêu, chỉ cần để ý đến thái độ của đàn ông trong hai thời điểm nhạy cảm trên thì bạn đã hiểu mười mươi lòng dạ đối phương.

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