Chồng ngoại tình , phụ nữ đừng nên kéo nhau đi đánh ghen để giành chồng. Tuyệt đối không nên làm những điều đánh mất danh dự của bản thân. Hãy thản nhiên chờ đợi vở kịch của người đàn ông tệ bạc hạ màn và đừng bao giờ làm những điều này.

Có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Chuyện của hai người, chỉ có thể cùng nhau giải quyết, người thứ ba, thứ tư chen vào vốn chẳng có gì hay ho. Việc bạn tung hê tất cả cho thiên hạ biết sẽ khiến chồng càng thêm căm phẫn.

Đàn ông ngoại tình cũng có lòng tự tôn riêng. "Xấu chàng, hổ thiếp", bạn đừng khiến chồng cảm thấy khó xử trước mặt bạn bè, gia đình. Đặc biệt là với cha mẹ, con cái của anh ấy. Thế nên việc chồng phản bội, bạn đừng rêu rao khắp nơi. Đừng nói những lời đụng chạm đến lòng tự trọng của anh ấy.

Hành hạ bản thân

Chỉ có đàn bà dại mới đòi sống đòi chết khi chồng ngoại tình. Chỉ có người không hiểu chuyện, không thương bản thân mới mang mạng sống của mình ra để đe dọa chồng. Phụ nữ nên nhớ việc này đôi khi lại phản tác dụng, không mang lại kết quả tốt đẹp gì.

Phụ nữ khôn ngoan không hành hạ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông một khi đã chán rồi thì bạn có chết trước mặt, họ cũng chẳng thèm quan tâm. Trong khi anh ấy đang vui vẻ cười nói bên nhân tình, còn bạn thì bỏ ăn bỏ uống. Hành động này không chỉ có lỗi với bản thân mà bạn còn có lỗi với người đã sinh ra mình.

Hình hài này của cha mẹ cho, bạn không có quyền bạc đãi bản thân vì một người không ra gì. Phụ nữ mà đòi sống, đòi chết vì một người đàn ông vốn không hay ho, thậm chí còn bị chê cười.

Bỏ bê công việc lẫn con cái

Đàn bà khôn tìm niềm vui bên những việc khác khi chồng ngoại tình. Còn đàn bà dại chỉ đâm đầu việc giữ chồng mà quên đi công việc, con cái.

Đàn bà đừng dại bỏ bê con cái, công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng phản bội bạn, bạn càng phải sống thật tốt, làm việc kiếm thật nhiều tiền, yêu thương con nhiều hơn để ngầm trả thù chồng. Bạn phải cho chồng biết, không có anh ta, bạn vẫn có thể sống tốt, hạnh phúc viên mãn.