Phụ nữ càng sớm nhìn thấu 5 điều này càng có hậu vận thăng hoa, may mắn bủa vây

Phụ nữ nếm qua tổn thương sẽ dần khôn ngoan hơn. Họ chai sạn đi, dè chừng với đàn ông hơn, nhưng thực tế sẽ cho đàn bà nhiều sự phòng bị. Họ sẽ tự biết phân biệt đâu là lời nói chân thành, đâu là những câu ngọt ngào nhưng vô nghĩa của đàn ông. Họ sẽ tự nhận ra đàn ông nói càng nhiều càng khó tin tưởng. Đàn ông càng ngọt miệng thì tâm lại càng khó đoán dò.

Trên đời này, có hai thứ khó nhìn thấu nhất, là mặt trời và lòng người. Phụ nữ càng ngây thơ lại càng bị lừa. Người trước mặt còn vui cười, sau lưng đã làm trò tiểu nhân. Có thể bạn sẽ từng thất vọng vì đánh mất niềm tin vào lòng người. Nhưng mỗi thương tổn đều sẽ cho bạn một bài học. Vì quá tin nên bạn bị lừa dối, vì không nhìn thấu nên để người khác hãm hại.

Khi đã nhìn thấu từng lời đàn ông nói, phụ nữ sẽ phân biệt đâu là người đàn ông tốt thành thật. Chỉ đàn ông tốt mới có bản lĩnh chống lại cám dỗ, mới đủ sức cho đàn bà niềm tin để yêu thương lần nữa. Và cũng chỉ có đàn ông tử tế là xứng đáng để đàn bà hy sinh không tiếc điều gì.

Nhưng khi đó bạn sẽ dần học được cách đọc qua lòng người. Bạn sẽ biết đâu là người bụng dạ thành thật, đâu là người không thể kết giao. Quan trọng hơn hết, bạn sẽ dần quý trọng mình hơn. Không quan trọng là bản chất con người đáng sợ thế nào, mà chính bạn phải biết bảo vệ mình trước.

Việc cho vay mượn và những lời hứa

Phụ nữ thích nghe lời hứa, nhưng đừng nhớ quá lâu, cũng đừng tin tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

“Đừng cho vay, mà quỳ thì đòi tiền”, đừng để bản thân vướng vào tình cảm thế này. Cho vay là sự giúp đỡ, nhưng hãy chọn người bạn muốn giúp. Đừng chọn người quá thân thiết, sẽ dễ mất lòng. Đừng chọn người khó đoán, bạn sẽ chịu thiệt. Tiền cho vay là tiền “chết”, hãy cẩn thận để mình không thiệt thòi, mệt mỏi.

Lời hứa của con người cũng khó tin, khó đoán. Phụ nữ thích nghe lời hứa, nhưng đừng nhớ quá lâu, cũng đừng tin tuyệt đối. Lời hứa cũng như lòng người, đều không chắc chắn, đều dễ đổi thay. Người bản lĩnh hứa rồi chẳng cần bạn phải nhớ lâu. Người kém cỏi thì chỉ hứa để bạn nhớ, còn làm hay không lại là chuyện khác.

Lợi ích và trách nhiệm

Người đàn bà thông minh sẽ thấu đáo chân lý, rằng ai cho mình thứ gì đều muốn một thứ khác từ mình. Sẽ không ai tự nhiên tốt đẹp với bạn, nếu bạn không có một lợi ích họ cần. Vì thế, nếu bạn chưa đủ giỏi giang, đừng nghĩ người khác tốt với bạn chỉ vì tình người. Nếu bạn đã nhận làm việc gì, hãy nghĩ xem mình có đủ khả năng không. Giữa người và người chính là quan hệ lợi ích.

Những mối quan hệ lợi dụng

Một người phụ nữ hạnh phúc không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần nhìn thấu những điều như thế - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại luôn nghĩ rằng ai cũng hết lòng hết dạ, chân thành với họ. Nhưng đàn bà khôn luôn chừa cho mình sự phòng bị, cẩn thận với tất cả. Họ không đa nghi, chỉ là đang tự bảo vệ bản thân. Họ luôn biết cân bằng giữa việc cho và nhận, không cho quá nhiều, cũng không nhận quá nhiều. Với con người, một chữ “đủ” sẽ dễ gần nhau hơn, dễ giải quyết hơn.

Một người phụ nữ hạnh phúc không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần nhìn thấu những điều như thế.