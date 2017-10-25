Phận đàn bà đa đoan cũng vì gánh hết yêu thương ở đời…

Phụ nữ yêu 25/10/2017 06:43

Trong ngôi nhà của bạn, liệu có người đàn bà nào vì gánh yêu thương mà bi ai? Liệu có người đàn bà nào vì bạn mà lén lau nước mắt? Nếu có, làm ơn đừng chỉ biết nhìn họ khóc, đừng làm lơ khi họ im lặng...

Đàn bà sinh ra đã nhỏ bé hình hài, mềm mại yêu thương, gánh gồng gì nổi giang sơn vẫy vùng. Giỏi giang mấy cũng chẳng màng hơn thua với thiên hạ, chỉ thu mình sau nếp nhà đằm ấm. Gánh nghĩa phu thê, gánh vai mẹ hiền, gánh cả yêu thương tận tụy, đàn bà chỉ nguyện lòng như thế. Mà ở đời, cái gánh nặng nề nhất nào có phải là vật chất phù phiếm, mà là gánh nghĩa tình. Phận đàn bà đa đoan, chắc cũng vì gánh yêu thương ở đời. Cuộn mình mải miết với gia đình mà lòng dạ đàn bà cũng hao mòn không ít. Đàn bà vì trọn thương mà đau, vì tận nghĩa mà mất mát. Có chăng thượng đế tạo ra đàn bà là để mài giũa yêu thương ở đời. Thương hóa tận tụy, nghĩa hóa hy sinh.

Người đời hay bảo ích kỷ, hẹp hòi như lòng dạ đàn bà. Ừ thì lòng đàn bà vị kỉ lắm, nhưng là hẹp hòi cho gia đình, cho con cái chứ mấy khi cho mình đâu. Bát cơm đầy cũng nghĩ cho con một nửa, chén canh ngọt cũng vì chồng chia đôi. Tiền mấy đồng lại góp hết cho chồng con. Người ta nói đàn bà nghĩ không thấu, tính nông cạn. Nhưng lại chỉ thấy mọi bề họ nghĩ đều chỉ hướng về con cái, gia đình. Rồi cũng có khi ích kỷ ở đời, nghĩ suy hạn hẹp, lại vẫn một lẽ vì chồng con. Đàn bà ấy mà, hạnh phúc cũng thật sự không nhỏ, là sau cánh cửa nhà chồng vui, con ngoan, thế là đủ. Thiên hạ ngoài kia nói thế nào cũng được, có mang danh khó nghe ra sao cũng mặc. Thứ hạnh phúc ích kỷ đó của đàn bà nào có thể trách móc cho được.

Phận đàn bà đa đoan cũng vì gánh hết yêu thương ở đời… - Ảnh 1
Đàn bà ấy mà, hạnh phúc cũng thật sự không nhỏ, là sau cánh cửa nhà chồng vui, con ngoan, thế là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà, cũng chẳng ai hay, lòng dạ đàn bà cũng có khi nhẹ dạ cả tin đến không ngờ. Một lần thương là như cả đời chỉ thấy duy nhất một người. Họ vì một lời hứa hẹn đơn giản mà không nề hà trút hết lòng hết dạ. Đến khi người hứa chẳng còn nhớ, người nghe lại như khắc cốt ghi tâm, thế là đau không chịu nổi. Rồi cũng chỉ vì chút yêu thương còm cõi của người ta mà lại khép lại tổn thương, hồ hơi thứ tha như chưa từng mất mát. Lòng đàn bà, chỉ có nhiều thêm nghĩa tình, rộng thêm thứ tha như thế.

Đàn bà, lắm người cả đời chỉ biết nghĩ và tận tụy cho người khác. Khi còn trẻ, sống cho cha mẹ. Khi lấy chồng rồi lại chỉ biết chồng con. Người đời lại bảo, ai bắt đàn bà hy sinh, ai bảo họ tận tụy. Họ chịu thì họ thiệt. Ừ thì họ chấp nhận thiệt thòi, vì đó là bản năng của đàn bà có gia đình. Mà là bản năng rồi thì ngàn đời cũng không xê không dịch, vẹn nguyên như ngày đầu. Có chăng, thứ đàn bà mong mỏi cũng là chút công nhận, chút đáp trả cho những gì họ rút hết lòng dạ và thanh xuân mà gửi trao. Một câu hỏi han của chồng, một lời yêu thương của con cũng đủ để đàn bà gồng gánh cả thế gian đảo điên…

Có thế nào, cũng chỉ mong đời có thể hiểu, lòng đàn bà vốn giản đơn lắm. Họ không mong sang giàu xa xỉ, càng không cầu hoàn mỹ ở đời. Đến cuối cùng, đàn bà nguyện lòng gồng gánh yêu thương có chăng cũng vì muốn được thương yêu. Kẻ như tràn trề yêu thương cho người cũng lại là kẻ lắm khi thèm khát thương yêu nhất. Đàn bà có mạnh mẽ đến mấy rồi cũng đổ vỡ nát tan vì chồng vì tâm, vì con vô lo. Như thể điều gì trên thế gian này cũng đều có thể làm, vậy mà lại không bước qua nổi một tiếng gọi mẹ, một lời bảo vợ. Thế là đau thương, là xót xa không dứt.

Phận đàn bà đa đoan cũng vì gánh hết yêu thương ở đời… - Ảnh 2
Như thể điều gì trên thế gian này cũng đều có thể làm, vậy mà lại không bước qua nổi một tiếng gọi mẹ, một lời bảo vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi chỉ muốn hỏi, trong ngôi nhà của bạn, liệu có người đàn bà nào vì gánh yêu thương mà bi ai? Liệu có người đàn bà nào vì bạn mà lén lau  nước mắt? Nếu có, làm ơn đừng chỉ biết nhìn họ khóc, đừng làm lơ khi họ im lặng. Trái tim đàn bà có thế nào rồi cũng sẽ hóa đá vì mỏi mệt. Cho họ một vòng tay, nói với họ mọi điều đã ổn. Để họ thấy họ không cô đơn với yêu thương mình mang vác. Tin tôi đi, chỉ cần như vậy,  ngày mai  thôi họ sẽ lại mỉm cười, sẽ lại vì bạn mà tận tụy hết lòng. Đàn bà vốn như thế mà…

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Từ khóa:   đàn bà hy sinh đàn bà hạnh phúc

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