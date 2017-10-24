Này em, đàn bà ấy mà, có đau cũng phải đau trong kiêu hãnh...

Ngày hôm qua, tôi thấy dáng em bế con trước một khách sạn lớn. Dáng em và con trong gió mưa Sài Gòn nhỏ bé đến đáng thương. Chưa kịp chạy đến kéo em vào hiên thì đã thấy em mặt mày đầy nước mắt, cùng con vội vàng lên chiếc taxi gần đó. Tôi ngước theo hướng em nhìn, là chiếc xe của chồng em. Trên xe, là một người phụ nữ lạ. Sau đó, em đến nhà tôi, đôi mắt trống không đến tê dại. Em nói, chồng em vẫn bình thản ngay cả khi em và con đứng trước mặt anh ta và nhân tình. Em hỏi tôi địa chỉ nhà của người phụ nữ kia. Em phải đến cho ba mẹ cô ta đã tồi tệ thế nào…

Em ơi, tôi biết không có người đàn bà nào có thể bình tĩnh nổi khi biết chồng ngoại tình. Sao mà bình tĩnh cho được khi chồng của mình bị cướp, gia đình của mình bị đạp đổ. Đó nào chỉ là ghen tuông, oán hận của đàn bà bị phản bội. Đúng hơn, đó là đau thương, là bi ai khi đàn bà bị mất thứ quý giá nhất đời mình. Với đàn bà có gia đình, chồng và con chính là thứ chấp niệm cả đời đàn bà giữ gìn. Chồng đã đổi lòng thay dạ rồi thì cứ như đánh mất cả nửa đời hạnh phúc. Hỏi sao không đau, không điên dại lên cho được. Vì vậy tôi luôn khuyên đàn bà khi ấy cứ gào khóc đi, cứ oán hận đi, trút được bao nhiêu đau lòng cứ trút. Lúc ấy, cũng không cần mặt mũi gì nữa đâu, vì cũng có ai đau cho mình đâu.

Nhưng em à, đàn bà ấy mà, có đau cũng phải đau trong kiêu hãnh. Thứ kiêu hãnh của đàn bà có chồng ngoại tình không phải là không khóc, không đau lòng, không oán trách. Mà là có đau đến nát tim, có khóc đến khàn cả giọng cũng không để kẻ bội bạc kia thấy. Họ thấy thì thế nào, họ nào có vì nước mắt của ta mà chạy lại hối lỗi. Họ có vì đau thương của ta mà quay về? Không, không đâu, muôn đời là không. Nếu chồng sợ em khóc, anh ấy đã không phản bội em. Nếu người phụ nữ kia sợ nước mắt của em, cô ấy đã không giật chồng em, không cướp cha của con em. Họ có lỗi với em, bình thản chính là tội của họ. Em không sai thì vẫn là nên ung dung ngẩng cao đầu. Đừng khiến mình đáng thương trong mắt kẻ không nề hà khiến cuộc sống của em trở nên bi thương.

Và em chạy theo chồng em làm gì, em định dành cả phần đời còn lại để chạy theo anh ta sao? Họ chạy theo hạnh phúc của họ, còn em lại chạy theo họ. Thế thì hạnh phúc của em và con, nằm ở đâu? Tình yêu đã không còn, đến cả lòng tự trọng cũng mất, thế thì còn gì hả em? Có chăng cũng chỉ nên đau một lần, hận một lượt rồi nhắm mắt mà xem như không. Nếu muốn thì cũng chỉ nên đến xem cô nhân tình kia xinh hơn em thế nào, đẹp hơn em không, rồi lại về. Không cần nói, chẳng cần đánh ghen làm gì. Cứ thế mà im lìm thôi. Với đàn ông đã cạn tình, sự im lặng của em sẽ có lúc khiến anh ta hối hận một đời, hơn là nước mắt, hơn là oán trách.

Tỉnh lại đi em à, em còn cả một cuộc đời để sống. Đừng vì kẻ không đáng mà hủy hoại mình và con. Nhìn sang đi, con em đã mệt mỏi thế nào khi em rong ruổi khắp nơi tìm chồng. Em có còn là cô gái bản lĩnh và cá tính nữa không. Hay cứ thử mở điện thoại ra, đã có bao nhiêu cuộc gọi của cha mẹ tìm em? Cuộc sống của em đâu rồi, bản ngã của em còn gì? Đừng mù quáng trong bất hạnh, đừng nhấn chìm mình trong bi ai…

Đời đàn bà mỏng manh và ngắn lắm, cũng chỉ nên để dành để chạy theo hạnh phúc của riêng mình. Kẻ muốn ra đi, em muôn đời không giữ nổi. Lòng đã đổi chính là suốt kiếp không cứu vãn. Hạnh phúc thật sự dành cho em, không mọc chân để bỏ chạy. Chồng của kẻ khác thì lại luôn có chân cao chạy xa bay. Thế thì tiếc làm gì nữa. Đàn ông của thiên hạ, cứ để thiên hạ giành nhau. Em và con vẫn là nên ở yên để hạnh phúc tự tìm đến.

Đàn bà có chồng ngoại tình, đánh mất chồng thật đó nhưng không được đánh mất bản thân mình. Đàn bà có chồng bội bạc, bị chồng bỏ rơi đó, nhưng tuyệt nhiên không được bỏ rơi chính mình. Và đàn bà khi ấy, có đau cũng phải đau trong kiêu hãnh, có mất mát cũng phải ngẩng cao đầu. Chỉ có kẻ tội lỗi mới phải cúi mình, mới phải gấp gáp chật vật, phải nhớ như thế!

Em biết không, đàn bà có chồng ngoại tình thì càng phải kiên cường. Em không chỉ mạnh mẽ cho chính mình, mà còn cho con, cho những ai yêu thương em. Càng đau thì càng phải quật cường. Không ai mạnh mẽ thay em được. Vì vậy, em chỉ có thể mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ, em nhé!