Những mẫu đàn ông dù nhiều tiền, thành đạt đến đâu cũng không ai thèm lấy làm chồng

Phụ nữ yêu 17/12/2019 12:41

Trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng là quy luật tự nhiên. Nhưng với những mẫu đàn ông sau đây dù cho họ có thành đạt, giỏi giang đến đâu cũng sẽ trở thành đàn ông ế vợ, bởi không cô nào dám lấy làm chồng.

Đàn ông có sự nghiệp, thành đạt và giỏi giang là mẫu người chồng lý tưởng của nhiều cô gái. Nhưng nếu họ sở hữu những tính cách xấu dưới đây thì đảm bảo không ai muốn lấy làm chồng, trước sau gì cũng trở thành đàn ông ế vợ cả thôi.

1. Keo kiệt

Trong tất cả các loại tính xấu thì keo kiệt được xếp vào hạng đầu tiên, bởi người đàn ông từ trước đến nay đều được coi là người rộng lượng, hào phóng.

Tuy nhiên, ở xã hội hiện đại này, nam nữ được coi là bình đẳng như nhau thì một số người đàn ông lại vịn vào điều đó để có những suy nghĩ: đi ăn đi chơi cùng phụ nữ lúc nào cũng phải chia tiền sòng phẳng hoặc không bao giờ chủ động ga lăng trả tiền trong bất cứ trường hợp nào.

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Đàn ông keo kiệt không bao giờ là hình mẫu phụ nữ muốn lấy làm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông mà "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" chắc chắn không phải là hình mẫu người chồng lý tưởng mà các cô gái ao ước rồi, con gái lúc ấy tránh xa còn chẳng kịp.

2. Gia trưởng

Có lẽ tính cách này khá phổ biến ở người phương Đông. Nhưng thực tế, thói gia trưởng dù ở bất cứ đâu cũng đều không thể chấp nhận. Thời đại bây giờ, người phụ nữ có quyền được lên tiếng đóng góp, chia sẻ cũng như trách nhiệm cùng người đàn ông để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.

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Xã hội hiện nay hướng đến sự bình đẳng, dân chủ - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người đàn ông gia trưởng thì luôn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng và họ không cho phép người yêu hay vợ mình được tham gia vào bất cứ công chuyện gì của gia đình. Thậm chí, họ sẵn sàng "hạ cẳng tay thượng cẳng chân" với người phụ nữ nếu như không nghe lời. Vì vậy, nếu lấy phải mẫu người gia trưởng chắc chắn chỉ có khổ mà thôi.

Lời khuyên thật lòng cho những người đàn ông nào vẫn giữ tính cách gia trưởng cổ hủ này là nên thay đổi ngay. Nếu không thì cho dù họ có thành đạt, nhiều tiền như thế nào cũng khó có người phụ nữ nào muốn lấy người đàn ông như vậy làm chồng.

3. Hay chấp nhặt

Mang tiếng là đàn ông "vai năm tấc rộng thân mười thước cao" mà lại có tính cách hay chấp nhặt thì có khác nào giống đàn bà con gái.

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Đàn ông có tính chấp nhặt ai cũng tránh xa - Ảnh minh họa: Internet

Điển hình của mẫu đàn ông ế vợ này là luôn soi mói, để ý lời ăn tiếng nói hoặc hành động của người khác, thậm chí còn dễ tự ái và thù dai. Đảm bảo người đàn ông nào có tính cách này khó mà lấy được vợ.

Chuyện kết hôn là chuyện cả đời người, nhất là người phụ nữ nên lựa chọn thật kỹ càng, tìm hiểu đủ lâu để hiểu hết về con người đối phương rồi hẵng quyết định lấy.

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Phụ nữ nên tìm hiểu thật kỹ vị hôn phu của mình trước khi quyết định kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng vì những thứ hào nhoáng bên ngoài: tiền bạc, địa vị... làm mờ mắt. Thứ đáng trân trọng hơn, quan trọng nhất mà người đàn ông đáng để người phụ nữ tin tưởng, gửi gắm cả đời chính là người có thể hòa hợp với bạn, tôn trọng bạn.

Nếu muốn chọn chồng, hãy chọn những người đàn ông có thái độ sống đúng đắn, có ý chí tiến thủ, sẵn sàng bao dung đối với người phụ nữ của mình. Bởi suy cho cùng, người phụ nữ phải chịu rất nhiều thiệt thòi và chấp nhận hy sinh cả đời để vun vén hạnh phúc gia đình, họ xứng đáng được yêu thương và trân trọng.

Trên đời này không có ai hoàn hảo, chỉ cần bạn đủ chân thành, chắc chắn bạn sẽ gặp được người tốt. Chúc các bạn sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình!

Biểu hiện của đàn ông vừa bản lĩnh vừa yêu vợ hết lòng

Biểu hiện của đàn ông vừa bản lĩnh vừa yêu vợ hết lòng

Đàn ông hơn nhau ở nụ cười người phụ nữ đi cùng. Đàn ông bản lĩnh không chỉ thể hiện ở ngoài xã hội mà quan trọng hơn là cách đối xử, yêu thương vợ của mình.

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