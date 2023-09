Đàn ông một khi đã hết yêu vợ thì sẽ đổ lỗi lên ngực và bụng của cô ấy

Đàn ông miệng có thể vẫn nói yêu vợ nhưng sau lưng lại vô số lần phản bội, làm đau người phụ nữ của mình. Khi đàn ông biện hộ cho việc ngoại tình của mình thì thường mang vợ ra làm lý do. Đàn ông không bao giờ chịu nhận mình sai, mà người sai lại chính là vợ.

Tìm một người chồng chung thủy mới khó chứ kiếm một người đàn ông hết yêu , cạn tình thì nhiều nhan nhản ngoài kia. Một người đàn bà thay lòng đổi dạ thì lý do duy nhất chính là vì cô ấy cảm thấy mình không còn vị trí quan trọng với người chồng nữa. Phụ nữ cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình thì chắc chắn họ sẽ ra đi. Phụ nữ không oán trách chồng, họ chỉ tự trách mình bạc phận.

Đàn ông lấy vợ lúc nào đòi hỏi vợ phải sinh cho mình những đứa con thật kháu khỉnh, bụ bẫm và khỏe mạnh. Việc sinh con thì đồng nghĩa với người phụ nữ phải ăn nhiều thì mới có sức khỏe cho đứa con. Mà ăn nhiều thì chắc chắn sẽ lên cân, chẳng có người phụ nữ nào sinh con, làm mẹ mà ngực không xệ, da bụng không rạn đi hết cả. Đàn ông không phải đẻ nên cứ nghĩ người phụ nữ đẻ là chuyện thường. Làm gì có người phụ nữ nào đẻ xong mà dáng dấp lại đẹp như lúc còn con gái.

Đàn ông muốn nhà đông con để vui cửa vui nhà, đến lúc vợ sinh xong phai tàn nhan sắc thì lại tự cho mình cái quyền ra ngoài cặp kè gái gú. Những cô gái bên ngoài chắc chắn đẹp hơn vợ, dáng dấp thon gọn hơn vợ, biết chiều chuộng giỏi hơn vợ. Nhưng rồi đàn ông có nghĩ lúc những cô bồ kia cũng sinh nở thì còn đẹp mãi được không, liệu cô bồ kia có chấp nhận hy sinh vì người chồng giống như vợ?

Đàn ông hết yêu thường sống vô tâm với vợ mà không hiểu được rằng vợ là để yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Muốn so sánh vợ với những cô gái chân dài bên ngoài thì đàn ông nên so sánh lúc vợ mình vẫn còn là thiếu nữ, xuân sắc phơi phới. Chứ đừng so sánh khập khiễng khi vợ trải qua vài lần sinh nở còn cô bồ vừa mới chạm ngưỡng tuổi đôi mươi. Đẻ con cho chồng rồi lại còn bị khinh rẻ, lạnh nhạt, phụ nữ mới đáng thương làm sao.

Đàn ông ngoại tình nhưng vẫn sĩ diện, sợ bị miệng đời chê trác. Chính vì vậy họ ngoại tình nhưng đổ hết tội lên vợ, đầy rẫy những ông chồng đưa đơn ly hôn bắt vợ ký:

''Ly hôn đi. Tôi không thể sống với cô vợ xấu xí như cô thêm một ngày nào nữa. Cô nhìn lại mình xem có đúng là người nữa không? Ngực thì xệ, da thì rạn, chạm tay vào là nham nhở. Nhìn cô tôi thấy ghê, mất hết cả hứng. Vì cô không biết làm đẹp cho bản thân mình nên tôi đi bồ cũng là đúng. Lỗi là ở cô''.

Đàn ông ngoại tình nên nhớ bỏ vợ chạy theo bồ thì cả đời này cũng đừng mong có được hạnh phúc thật sự - Ảnh minh họa: Internet

Vậy đấy, những người làm vợ nghe xong mới thấm hết chua xót. Người họ từng yêu, từng gọi làm chồng, phụ nữ chịu cay đắng sinh cho người đàn ông đứa con. Để rồi khi bản thân họ không còn níu giữ được tuổi xuân, thì bị người chồng đổ lỗi lên việc da xấu, ngực xệ, bụng mỡ để nói rằng muốn đến sống với nhân tình.

Ai nói là hết yêu, chỉ là đàn ông đổ lỗi cho vợ để đi ngoại tình cho sướng mà thôi. Lúc đàn ông hết yêu, cạn tình thì mới để ý đến ngực, đến bụng của vợ. Rồi an nhiên xem đó là lý do để chán vợ.

Thật là bất công đối với người phụ nữ, không sinh con giữ dáng thì bị bảo là ''cây độc không trái, gái độc không con". Nếu sinh nở được thì cơ thể xấu xí đi lại bị chồng chán chồng chê.

Nhưng đàn ông ngoại tình nên nhớ bỏ vợ chạy theo bồ thì cả đời này cũng đừng mong có được hạnh phúc thật sự. Bởi vì vợ ngoan khó kiếm, bồ hư đầy đường. Chán vợ tìm đến bồ lúc nào cũng được nhưng chán bồ muốn quay về tìm vợ thì không kịp nữa rồi.