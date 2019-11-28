Đàn ông một khi đã hết yêu vợ thì sẽ đổ lỗi lên ngực và bụng của cô ấy

Phụ nữ yêu 28/11/2019 05:02

Đàn ông miệng có thể vẫn nói yêu vợ nhưng sau lưng lại vô số lần phản bội, làm đau người phụ nữ của mình. Đàn ông hết yêu thì thường đổ lỗi lên ngực và bụng của vợ không còn quyến rũ, không còn mặn mà như trước.

Tìm một người chồng chung thủy mới khó chứ kiếm một người đàn ông hết yêu, cạn tình thì nhiều nhan nhản ngoài kia. Một người đàn bà thay lòng đổi dạ thì lý do duy nhất chính là vì cô ấy cảm thấy mình không còn vị trí quan trọng với người chồng nữa. Phụ nữ cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình thì chắc chắn họ sẽ ra đi. Phụ nữ không oán trách chồng, họ chỉ tự trách mình bạc phận.

Đàn ông miệng có thể vẫn nói yêu vợ nhưng sau lưng lại vô số lần phản bội, làm đau người phụ nữ của mình. Khi đàn ông biện hộ cho việc ngoại tình của mình thì thường mang vợ ra làm lý do. Đàn ông không bao giờ chịu nhận mình sai, mà người sai lại chính là vợ.

Bởi vậy mới thấy đàn ông hết yêu thì thường đổ lỗi lên ngực và bụng của vợ không còn quyến rũ, không còn mặn mà như trước.

dan ong het yeu 1
Phụ nữ cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình thì chắc chắn họ sẽ ra đi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông lấy vợ nhưng đa phần đều sống vô tâm với vợ mà không hiểu được rằng vợ là để yêu thương. Sau nhiều năm hẹn hò thì cưới cô ấy về làm vợ, cùng cô ấy sinh con đẻ cái, lúc ốm đau hoạn nạn vui vẻ đều có nhau trong đời.

Đàn ông lấy vợ lúc nào đòi hỏi vợ phải sinh cho mình những đứa con thật kháu khỉnh, bụ bẫm và khỏe mạnh. Việc sinh con thì đồng nghĩa với người phụ nữ phải ăn nhiều thì mới có sức khỏe cho đứa con. Mà ăn nhiều thì chắc chắn sẽ lên cân, chẳng có người phụ nữ nào sinh con, làm mẹ mà ngực không xệ, da bụng không rạn đi hết cả. Đàn ông không phải đẻ nên cứ nghĩ người phụ nữ đẻ là chuyện thường. Làm gì có người phụ nữ nào đẻ xong mà dáng dấp lại đẹp như lúc còn con gái.

Đàn ông muốn nhà đông con để vui cửa vui nhà, đến lúc vợ sinh xong phai tàn nhan sắc thì lại tự cho mình cái quyền ra ngoài cặp kè gái gú. Những cô gái bên ngoài chắc chắn đẹp hơn vợ, dáng dấp thon gọn hơn vợ, biết chiều chuộng giỏi hơn vợ. Nhưng rồi đàn ông có nghĩ lúc những cô bồ kia cũng sinh nở thì còn đẹp mãi được không, liệu cô bồ kia có chấp nhận hy sinh vì người chồng giống như vợ?

dan ong het yeu 2
Đàn ông hết yêu thường sống vô tâm với vợ mà không hiểu được rằng vợ là để yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Muốn so sánh vợ với những cô gái chân dài bên ngoài thì đàn ông nên so sánh lúc vợ mình vẫn còn là thiếu nữ, xuân sắc phơi phới. Chứ đừng so sánh khập khiễng khi vợ trải qua vài lần sinh nở còn cô bồ vừa mới chạm ngưỡng tuổi đôi mươi. Đẻ con cho chồng rồi lại còn bị khinh rẻ, lạnh nhạt, phụ nữ mới đáng thương làm sao.

Đàn ông ngoại tình nhưng vẫn sĩ diện, sợ bị miệng đời chê trác. Chính vì vậy họ ngoại tình nhưng đổ hết tội lên vợ, đầy rẫy những ông chồng đưa đơn ly hôn bắt vợ ký:

''Ly hôn đi. Tôi không thể sống với cô vợ xấu xí như cô thêm một ngày nào nữa. Cô nhìn lại mình xem có đúng là người nữa không? Ngực thì xệ, da thì rạn, chạm tay vào là nham nhở. Nhìn cô tôi thấy ghê, mất hết cả hứng. Vì cô không biết làm đẹp cho bản thân mình nên tôi đi bồ cũng là đúng. Lỗi là ở cô''.

dan ong het yeu 3
Đàn ông ngoại tình nên nhớ bỏ vợ chạy theo bồ thì cả đời này cũng đừng mong có được hạnh phúc thật sự - Ảnh minh họa: Internet

Vậy đấy, những người làm vợ nghe xong mới thấm hết chua xót. Người họ từng yêu, từng gọi làm chồng, phụ nữ chịu cay đắng sinh cho người đàn ông đứa con. Để rồi khi bản thân họ không còn níu giữ được tuổi xuân, thì bị người chồng đổ lỗi lên việc da xấu, ngực xệ, bụng mỡ để nói rằng muốn đến sống với nhân tình.

Ai nói là hết yêu, chỉ là đàn ông đổ lỗi cho vợ để đi ngoại tình cho sướng mà thôi. Lúc đàn ông hết yêu, cạn tình thì mới để ý đến ngực, đến bụng của vợ. Rồi an nhiên xem đó là lý do để chán vợ.

Thật là bất công đối với người phụ nữ, không sinh con giữ dáng thì bị bảo là ''cây độc không trái, gái độc không con". Nếu sinh nở được thì cơ thể xấu xí đi lại bị chồng chán chồng chê.

Nhưng đàn ông ngoại tình nên nhớ bỏ vợ chạy theo bồ thì cả đời này cũng đừng mong có được hạnh phúc thật sự. Bởi vì vợ ngoan khó kiếm, bồ hư đầy đường. Chán vợ tìm đến bồ lúc nào cũng được nhưng chán bồ muốn quay về tìm vợ thì không kịp nữa rồi.

Lời của một cô bồ lột trần 9 dấu hiệu đàn ông ngoại tình

Lời của một cô bồ lột trần 9 dấu hiệu đàn ông ngoại tình

Từng qua lại với một người đàn ông đã có gia đình, tôi hiểu rõ một người đàn ông ngoại tình sẽ có những biểu hiện ra sao…

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình phụ nữ cô đơn chồng chung thủy

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 37 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 36 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này