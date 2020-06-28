Những lý do ‘kỳ quặc’ của đàn ông có vợ khi lên giường với gái lạ

Nhiều người đàn ông có vợ nhưng vẫn muốn thử cảm giác lên giường với gái lạ vì những lý do này, chị em phụ nữ nghe xong đừng quá chua xót.

Những người đàn ông ngoại tình thường muốn thử cảm giác mới lạ. Tuy nhiên, họ không dám đề cập với vợ vì sợ cô ấy không đồng ý hoặc xem mình là kỳ quặc. Thế nên họ sẽ chọn “ăn bánh trả tiền” để thoải mái làm những điều mình thích. Vì họ chắc chắn rằng những cô gái này sẽ đồng ý những yêu cầu của mình mà không bao giờ chê bai.

Đàn ông luôn muốn chứng minh bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói "một cái lạ bằng một tạ cái quen". Đàn ông luôn muốn thử "chuyện ấy" với người lạ để đổi khẩu vị, đồng thời muốn được người khác công nhận mình giỏi. Tưởng chừng điều này ngớ ngẩn nhưng đó lại là lý do của đàn ông tồi khi chọn lên giường với gái lạ.

Khoe chiến tích với bạn bè

Đàn ông thích khoe khoang với bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn có sĩ diện cao. Họ thích khoe thành công của mình với bạn bè, nhất là chuyện gái gú. Họ muốn được bạn bè nể phục về thành tích tình trường của mình. Thế nên không ít đàn ông qua lại với gái lạ chỉ vì muốn thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt bạn bè.

Biến lý thuyết thành thực hành

Khi vô tình xem một bộ phim hay đọc bài viết nào đó về những tư thế quan hệ mới lạ, đàn ông sẽ muốn thử ngay. Cảm giác đó sẽ kích thích và thú vị hơn khi thử với người lạ. Vì vậy đàn ông tệ bạc chọn cách ăn vụng bên ngoài để thỏa mãn nhu cầu của mình.

Đàn ông muốn thử cảm giác độc lạ - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, đó là suy nghĩ của nhiều người đàn ông khi ăn vụng. Nếu biết được, chị em phụ nữ cũng đừng quá sốc.