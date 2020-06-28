Những lý do ‘kỳ quặc’ của đàn ông có vợ khi lên giường với gái lạ

Vì sao đàn ông có vợ thích lên giường với gái lạ? Đó là vì họ thích cảm giác mới mẻ, thích khoe chiến tích với bạn bè và còn nhiều lý do không tưởng khác.
- Những ông chồng “ăn vụng” bên ngoài và lời biện bạch chất chứa nỗi hối hận, đôi khi chỉ một lần "vui vẻ" nhưng cái giá phải trả rất đắng chát
- 10 dấu hiệu bạn đang quen một kẻ lăng nhăng, trăng hoa ong bướm
Nhiều người đàn ông có vợ nhưng vẫn muốn thử cảm giác lên giường với gái lạ vì những lý do này, chị em phụ nữ nghe xong đừng quá chua xót.
Muốn thử cảm giác độc lạ mà không dám thử với vợ
Những người đàn ông ngoại tình thường muốn thử cảm giác mới lạ. Tuy nhiên, họ không dám đề cập với vợ vì sợ cô ấy không đồng ý hoặc xem mình là kỳ quặc. Thế nên họ sẽ chọn “ăn bánh trả tiền” để thoải mái làm những điều mình thích. Vì họ chắc chắn rằng những cô gái này sẽ đồng ý những yêu cầu của mình mà không bao giờ chê bai.
Kiểm tra khả năng
Người ta thường nói "một cái lạ bằng một tạ cái quen". Đàn ông luôn muốn thử "chuyện ấy" với người lạ để đổi khẩu vị, đồng thời muốn được người khác công nhận mình giỏi. Tưởng chừng điều này ngớ ngẩn nhưng đó lại là lý do của đàn ông tồi khi chọn lên giường với gái lạ.
Khoe chiến tích với bạn bè
Đàn ông luôn có sĩ diện cao. Họ thích khoe thành công của mình với bạn bè, nhất là chuyện gái gú. Họ muốn được bạn bè nể phục về thành tích tình trường của mình. Thế nên không ít đàn ông qua lại với gái lạ chỉ vì muốn thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt bạn bè.
Biến lý thuyết thành thực hành
Khi vô tình xem một bộ phim hay đọc bài viết nào đó về những tư thế quan hệ mới lạ, đàn ông sẽ muốn thử ngay. Cảm giác đó sẽ kích thích và thú vị hơn khi thử với người lạ. Vì vậy đàn ông tệ bạc chọn cách ăn vụng bên ngoài để thỏa mãn nhu cầu của mình.
Trên thực tế, đó là suy nghĩ của nhiều người đàn ông khi ăn vụng. Nếu biết được, chị em phụ nữ cũng đừng quá sốc.