Những điều đàn ông sợ nhất ở người phụ nữ bên cạnh

Nhiều người đàn ông không hề hoảng sợ khi thấy vợ khóc. Vì họ nghĩ nước mắt chỉ là một phương thức thể hiện nỗi buồn của phụ nữ. Và chỉ cần biết vợ đang buồn, đàn ông sẽ có cách để dỗ dành, khuyên nhủ.

Không phải nước mắt của phụ nữ, đây mới thật sự là những điều đàn ông sợ .

Phụ nữ hay mê tín dị đoan, tin vào những việc không có căn cứ. Họ có thể lo âu vì những lời bói toán, dễ tin người mà mang phiền phức cho bản thân, thậm chí còn ảnh hưởng đến người thân.

Nhưng nếu vợ im lặng , bất cần thì đàn ông không thể biết vợ đang muốn gì, cần gì. Và đàn ông sợ nhất là khi vợ im lặng và tỏ ra không cần gì nữa. Phụ nữ không dùng nước mắt để bày tỏ nỗi niềm, chính là lúc bất mãn, tuyệt vọng hay tổn thương nhất. Đàn ông sẽ có suy nghĩ bản thân đã làm gì sai, và không biết phải làm thế nào để vợ có thể lên tiếng.

Đàn ông thấy “sợ” điều này ở phụ nữ. Họ không muốn người bạn đời hay người yêu của mình vì những chuyện này mà bị ảnh hưởng.

Tàn nhẫn

Đàn ông sợ sự tàn nhẫn của phụ nữ trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sợ sự tàn nhẫn của phụ nữ trong tình yêu. Đặc biệt là kiểu phụ nữ từng hiền dịu, giàu yêu thương và hy sinh dành cho đàn ông. Nhưng sự thay đổi này là vì họ đã bị tổn thương lớn. Vượt qua sức chịu đựng, phụ nữ sẽ trở nên cạn tình với đàn ông.

Vì thế, đàn ông đừng dại mà “đùa’ với giới hạn của phụ nữ, họ chắc chắn sẽ có lúc làm các anh phải “sợ”.

Nói nhiều

Có một nỗi sợ khiến đàn ông không muốn về nhà sớm, là phải lắng nghe những lời càm ràm của vợ. Dù phụ nữ có thói quen nói nhiều, nhưng đừng để đàn ông thấy sợ khi mình nói. Có những chuyện không cần phải nói, có những việc chỉ nên nói một lần. Một người vợ khôn ngoan sẽ biết nói hay im đúng lúc để chồng muốn nghe mình nói.

“Sáng nắng chiều mưa”

Với đàn ông, phụ nữ là sinh vật khó hiểu vì phức tạp nhất. Nhiều lúc, họ thấy phụ nữ rất đơn giản, có thể chiều chuộng. Nhưng có khi đàn ông lại không hiểu phụ nữ muốn gì, vì sao lại thay đổi tâm trạng nhanh đến thế. Đàn ông thấy sợ khi phụ nữ buồn vui thất thường, không thể biết cô ấy muốn gì, cần gì. Đây cũng là nỗi sợ của nhiều ông chồng khi không biết phải yêu chiều, dỗ dành vợ thế nào. Và họ chỉ muốn vợ có thể nói ra để họ biết.

Hay ganh tị, ích kỷ

Phụ nữ quá ích kỷ, hay ghen tị khiến đàn ông thấy sợ, có khi chẳng muốn lại gần - Ảnh minh họa: Internet

Nét tính cách đẹp nhất của phụ nữ là sự bao dung, rộng lượng. Và họ cũng muốn con cái có được tính cách này. Ngược lại, phụ nữ quá ích kỷ, hay ghen tị khiến đàn ông thấy sợ, có khi chẳng muốn lại gần.

Ghen tuông mù quáng

Ghen tuông là dư vị không thể thiếu trong tình yêu, để thể hiện sự chiếm hữu, đòi hỏi đối phương chú ý đến cảm xúc của mình. Nhưng nếu ghen tuông quá đà sẽ giết chết hôn nhân và tình yêu. Dù là ai, đàn ông sợ phụ nữ ghen tuông mù quáng là điều hiển nhiên. Vì họ luôn muốn được vợ thấu hiểu, tin tưởng và tôn trọng.