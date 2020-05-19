Những dấu hiệu của phụ nữ trước khi chia tay với bạn

Thật ra, một người phụ nữ từng yêu sâu đậm bỗng chốc vứt bỏ bạn, không phải là chuyện một sớm một chiều. Bạn có từng chiêm ngưỡng bình mình, khi mặt trời sẽ từng chút ló dạng sau màn mây? Khi phụ nữ bắt đầu yêu bạn cũng như thế, dần dần hướng mắt và cả trái tim theo bạn. Vậy thì khi phụ nữ hết yêu , cũng sẽ như mặt trời lặn, vốn đã từng chút đổi thay, chỉ là bạn không hề để tâm.

Có rất nhiều phụ nữ trong một lần yêu là như rút hết can đảm và lòng tin của tất cả những lần yêu sau đó. Họ liều lĩnh, say mê và cuồng nhiệt. Nhưng rồi bỗng một ngày họ rời đi, và người đàn ông bên cạnh tự hỏi: “Vì sao cô ấy có thể rời bỏ tôi?”.

Có những lời nói phụ nữ đã nói rất nhiều lần, không phải vì họ thích nói, mà là vì bạn không hề làm theo. Có một sự tuyệt vọng của phụ nữ âm thầm tích góp trong rất nhiều ngày, khi họ hết lần này đến lần khác không được lắng nghe, không được trân trọng. Đến một lúc, họ sẽ không còn hỏi vì sao bạn không nhớ, không còn trách bạn vô tâm. Đó cũng là lúc họ dần không còn muốn để mắt đến bạn.

Có phải cô ấy đã nhắc bạn rất nhiều lần về việc đừng về nhà trễ? Có phải bạn lần nào cũng mơ màng gật đầu, nhưng vẫn không thể làm được? Không phải vì cô ấy không cảm thông cho bạn, mà là vì bạn chỉ say mê bạn bè và rượu chè. Khi trở về lúc nào cũng say khướt, cô ấy đều mất cả đêm để dọn dẹp, còn bạn sáng hôm sau chỉ thấy mình sạch sẽ ngủ một giấc chẳng nhớ gì?

Không giận khi bạn quên dịp đặc biệt

Phụ nữ luôn thích được yêu chiều, có những ngày được nhớ đến. Chỉ là không phải người phụ nữ nào cũng thể hiện rằng họ thật sự mong muốn điều đó. Nhưng không có nghĩa là bạn có thể quên, đặc biệt là ngày sinh nhật, hay dịp kỷ niệm tình yêu hay ngày cưới của cả hai. Dù rằng nếu bạn vô tình quên một lần, họ cũng sẽ không giận quá lâu, thậm chí lần sau sẽ nhắc khéo bạn.

Phụ nữ khi cạn tình là vì họ đã từng rất nhiều lần thất vọng và thôi chờ mong. - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu bạn cứ quên hết lần này đến lần khác, trong lòng phụ nữ sẽ dần không còn trông đợi nữa. Không trông mong chính là không còn thấy vui vẻ và hạnh phúc. Phụ nữ khi cạn tình là vì họ đã từng rất nhiều lần thất vọng và thôi chờ mong.

Dù bạn từ chối cũng không thấy cô ấy buồn

Bạn từ chối giúp vợ việc nhà, cô ấy sẽ một mình làm. Bạn từ chối về thăm cha mẹ vợ, cô ấy cũng có thể đi một mình. Bạn từ chối xuất hiện khi cô ấy cần bạn nhất, bạn cũng sẽ không thấy cô ấy trách móc.

Thật ra, phụ nữ luôn có khả năng làm bất cứ chuyện gì một mình. Cô ấy đòi hỏi bạn giúp, bạn làm cùng, là vì bạn là một người bạn đồng hành cùng cô ấy. Vì thế, nếu cô ấy không cần bạn giúp nữa, thì có nghĩa là giờ cô ấy đã có thể đi một mình.

Khi bạn thấy cô ấy đã “hiểu chuyện” hơn

Kỳ thực, không có người phụ nữ nào khi yêu hiểu chuyện cả. Chỉ đàn bà cạn tình mới hiểu chuyện trong mắt bạn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chợt thấy cô ấy không còn than phiền, buồn bã, hay rơi nước mắt vì bạn nữa. Bạn cảm thấy cô ấy đã hiểu chuyện hơn, không làm phiền bạn, không làm những việc bạn chán ghét.

Kỳ thực, không có người phụ nữ nào khi yêu hiểu chuyện cả. Chỉ đàn bà cạn tình mới hiểu chuyện trong mắt bạn.

Những gì bạn cho là nhỏ nhặt ở cô ấy đều dần thay đổi

Từ tên bạn trong điện thoại, ảnh đại diện Facebook hay bạn luôn là người được cô ấy tag trong những bài viết thú vị… có phải lúc trước bạn đều xem là nhỏ nhặt, không quan trọng? Nhưng giờ những điều đó không còn là bạn nữa. Vì bạn chưa từng để ý, nên cũng không thể nhận ra.

Phụ nữ chính là sinh vật thích những điều nhỏ nhặt như thế. Phụ nữ khi hết yêu thì cũng sẽ phũ bỏ hết những gì đơn giản như thế.