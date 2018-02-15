Những bí mật về quan niệm tình yêu của đàn ông mà phụ nữ nên biết

Trong đời sống tình cảm, đàn ông không cần quá nhiều điều viển vông. Họ chỉ cần người phụ nữ của mình một lòng một dạ. còn lại muốn gì cũng sẽ được đáp ứng một cách tốt nhất. Bản tính đàn ông muốn được chở che, muốn được mạnh mẽ, là người hùng trong mắt người phụ nữ mà họ yêu.

Phụ nữ nên hiểu rằng, những quan niệm về tình yêu của đàn ông rất ít khi hay đổi. Thường thì phái mạnh rất dễ để có tình cảm với một cô gái nhưng lại không dễ dàng để tiến tới tình yêu lâu dài với họ. Đó chẳng phải là đào hoa mà là do đàn ông luôn cần sự chắc chắn trước khi đưa ra những quyết định quan trọng.

Có thể nói, hầu hết đàn ông sẽ đều “đổ gục” trước những cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, thân thiện và hiền lành. Thế nhưng họ lại dùng toàn bộ tinh thần và trí tuệ vào sự nghiệp của mình hơn là dốc tâm trí vào việc chinh phục một cô gái. Rất hiếm người làm được như thế!

Có một sự thật hơi phũ phàng nhưng phụ nữ nên biết đó là trong tình yêu, đàn ông ít xem trọng những cô gái đối xử quá tốt với mình. Dường như cái gì dễ dàng có được sẽ không được trân trọng và nâng niu, vì thế phụ nữ ít nhất cũng nên giữ lấy “cái giá” của mình và yêu thương bản thân hơn nhé! Bên cạnh đó, đàn ông rất ngại những phụ nữ chưa tán đã đổ nhưng lại rất dễ xiêu lòng trước những người mình thích.

Trong tình yêu, đàn ông yêu bằng lí tính nhiều hơn là cảm tính. Họ luôn dùng lý trí để tìm kiếm kết quả cuối cùng. Dù có rất yêu một người phụ nữ nhưng nếu họ nhận ra rằng cô ấy không phải là người phụ nữ phù hợp để đi với họ quãng đường còn lại thì họ sẵn sàng rời bỏ cô ấy để đến với người phù hợp hơn. Bạn đừng thấy lạ vì đàn ông thường hay có thái độ trì hoãn việc kết hôn. Đó là bởi đàn ông luôn cảm thấy người con gái ở bên mình khi yêu không giống với mẫu người vợ lý tưởng mà họ vẫn thường nghĩ.

Khi tìm kiếm người bạn đời, đàn ông có thể yêu cầu rất thấp về ngoài hình của vợ mình. Họ có thể yêu cầu rất thấp về mặt hình thức nhưng về mặt tính cách lại rất cao. Các chàng hiểu và hâm mộ những cô gái thông minh và đôi lúc cũng có chút xấu hổ. Trước mặt cô gái mình yêu thương, họ tỏ ra khẳng khái hơn ngày thường và nói cũng nhiều hơn. Thực ra họ đang cố giấu đi cảm giác hồi hộp và xấu hổ của mình đấy. Nếu bạn tiếp xúc với chàng lâu dần, cảm giác đó sẽ biến mất và còn lại đó là một người đàn ông bản lĩnh và mạnh mẽ bảo vệ người mình thương yêu.