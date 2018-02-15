Những bí mật về quan niệm tình yêu của đàn ông mà phụ nữ nên biết

Phụ nữ yêu 15/02/2018 09:54

Một số biểu hiện trong tình yêu của đàn ông đôi khi sẽ làm phụ nữ thất vọng và hoài nghi. Nhưng thực chất, những quan niệm về tình yêu của đàn ông rất ít khi thay đổi và nếu hiểu được bạn sẽ giữ được trái tim của họ.

Phụ nữ nên hiểu rằng, những quan niệm về tình yêu của đàn ông rất ít khi hay đổi. Thường thì phái mạnh rất dễ để có tình cảm với một cô gái nhưng lại không dễ dàng để tiến tới tình yêu lâu dài với họ. Đó chẳng phải là đào hoa mà là do đàn ông luôn cần sự chắc chắn trước khi đưa ra những quyết định quan trọng.

Trong đời sống tình cảm, đàn ông không cần quá nhiều điều viển vông. Họ chỉ cần người phụ nữ của mình một lòng một dạ. còn lại muốn gì cũng sẽ được đáp ứng một cách tốt nhất. Bản tính đàn ông muốn được chở che, muốn được mạnh mẽ, là người hùng trong mắt người phụ nữ mà họ yêu.

Có thể nói, hầu hết đàn ông sẽ đều “đổ gục” trước những cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, thân thiện và hiền lành. Thế nhưng họ lại dùng toàn bộ tinh thần và trí tuệ vào sự nghiệp của mình hơn là dốc tâm trí vào việc chinh phục một cô gái. Rất hiếm người làm được như thế!

Những bí mật về quan niệm tình yêu của đàn ông mà phụ nữ nên biết - Ảnh 1

Đàn ông rất thích những người phụ nữ có vẻ ngoài thân thiện - Ảnh: Internet

Có một sự thật hơi phũ phàng nhưng phụ nữ nên biết đó là trong tình yêu, đàn ông ít xem trọng những cô gái đối xử quá tốt với mình. Dường như cái gì dễ dàng có được sẽ không được trân trọng và nâng niu, vì thế phụ nữ ít nhất cũng nên giữ lấy “cái giá” của mình và yêu thương bản thân hơn nhé! Bên cạnh đó, đàn ông rất ngại những phụ nữ chưa tán đã đổ nhưng lại rất dễ xiêu lòng trước những người mình thích.

Trong tình yêu, đàn ông yêu bằng lí tính nhiều hơn là cảm tính. Họ luôn dùng lý trí để tìm kiếm kết quả cuối cùng. Dù có rất yêu một người phụ nữ nhưng nếu họ nhận ra rằng cô ấy không phải là người phụ nữ phù hợp để đi với họ quãng đường còn lại thì họ sẵn sàng rời bỏ cô ấy để đến với người phù hợp hơn. Bạn đừng thấy lạ vì đàn ông thường hay có thái độ trì hoãn việc kết hôn. Đó là bởi đàn ông luôn cảm thấy người con gái ở bên mình khi yêu không giống với mẫu người vợ lý tưởng mà họ vẫn thường nghĩ.

Khi tìm kiếm người bạn đời, đàn ông có thể yêu cầu rất thấp về ngoài hình của vợ mình. Họ có thể yêu cầu rất thấp về mặt hình thức nhưng về mặt tính cách lại rất cao. Các chàng hiểu và hâm mộ những cô gái thông minh và đôi lúc cũng có chút xấu hổ. Trước mặt cô gái mình yêu thương, họ tỏ ra khẳng khái hơn ngày thường và nói cũng nhiều hơn. Thực ra họ đang cố giấu đi cảm giác hồi hộp và xấu hổ của mình đấy. Nếu bạn tiếp xúc với chàng lâu dần, cảm giác đó sẽ biến mất và còn lại đó là một người đàn ông bản lĩnh và mạnh mẽ bảo vệ người mình thương yêu.

Những kiểu đàn ông tưởng ổn hóa ra lại không hề ổn

Những kiểu đàn ông tưởng ổn hóa ra lại không hề ổn

Trong tình yêu, có những người đàn ông trông vào tưởng chừng như là hình mẫu lý tưởng nhưng thực ra lại là người không hề ổn như vẻ ngoài đó.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ bí mật tình yêu đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 51 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 56 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này