Nhắc phụ nữ 5 dấu hiệu chứng tỏ bạn thân đang muốn tán tỉnh chồng mình

Nếu cô bạn thân bỗng dưng chăm hỏi han về chồng bạn thì đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn thân tán tỉnh chồng mình. Dù đó chỉ là những câu hỏi bâng quơ, vô thưởng vô phạt nhưng nếu thường xuyên thì bạn cũng cần đề phòng.

Cuộc đời lúc nào cũng khó nói trước, cô bạn thân như chị em một ngày bỗng dưng quay ngoắt sang "thả thính" chồng bạn. Dù có che giấu cẩn thận cỡ nào, chắc chắn cô ta vẫn để lộ một vài dấu hiệu muốn trở thành người thứ ba mà bạn có thể nhận ra.

Nếu bài post nào của chồng cũng thấy bình luận của bạn thân, ảnh nào chồng đăng bạn thân cũng vào thả tim thì đó là dấu hiệu đáng nghi thứ hai. Sau một thời gian quan tâm, để ý đến chồng bạn, cô bạn thân bắt đầu làm những hành động gây chú ý. Chồng bạn sẽ không khỏi thắc mắc vì sao bỗng dưng bạn thân của vợ lại chăm tương tác trên Facebook của mình như vậy. Đó là cái cớ để cô bạn thân có thể "thả thính" chồng bạn rồi!

Hỏi han nhiều chứng tỏ bạn thân đang quan tâm, để ý tới chồng bạn mà ngại chưa dám hỏi anh ấy trực tiếp. Có thể thông qua bạn, cô ta sẽ tìm được một vài chủ đề chung để gợi chuyện dễ hơn với chồng bạn.

Thông thường, phụ nữ với chồng bạn thân mình thường khá giữ ý để bạn mình không hiểu lầm. Thế nhưng với bạn thân tán tỉnh chồng mình thì càng gây chú ý được nhiều bao nhiêu lại càng thỏa mãn nhu cầu của cô ta bấy nhiêu.

Chỉ những cô bạn thân có ý đồ xấu với chồng bạn thì mới chăm tương tác với anh ấy trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Nói xấu bạn với chồng bạn

Trong vai trò bạn thân của bạn, cô ta có thể dễ dàng nói xấu bạn với chồng, bịa ra những câu chuyện không có thật và khiến chồng bạn bị mắc lừa.

Theo đàn ông được biết, phụ nữ sẽ chia sẻ mọi điều với bạn thân của mình, vì thế không lẽ gì anh ấy lại nghi ngờ những gì bạn thân kể về vợ. Từ đó, anh ấy có thể hiểu lầm bạn theo những câu chuyện bịa đặt của cô bạn thân xấu nết.

"Thọc gậy bánh xe" trong những tình huống nhạy cảm

Vợ chồng sẽ có những ngày "cơm không lành, canh không ngọt". Những cô bạn thân có ý xấu sẽ nhân cơ hội vợ chồng bạn đang cãi nhau để xen vào, "thêm dầu vào lửa" bằng những câu nói thoạt nghe thì vô tình nhưng thực ra là cố ý.

Thêm nữa, lợi dụng lúc chồng bạn đang bực tức, cô ta sẽ ngọt nhạt, tỏ thái độ bênh vực để chiếm được thiện cảm của chồng bạn, đồng thời khiến anh ấy cảm thấy có hậu thuẫn. Nếu bạn không ngăn cản kịp lúc, hậu quả chắc chắn rất tai hại.

Dù khó xử, bạn cần cắt ngay mối nguy hoại mang tên "bạn thân" trước khi có hậu quả xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

Tỏ thái độ khó chịu, ghen tức với bạn

Rõ ràng khi đã có tình cảm với chồng bạn thì cô bạn thân sẽ không giữ mãi gương mặt giả tạo với bạn được. Cô ta sẽ dần dần bộc lộ thái độ khó chịu, ghen tức với bạn, tìm cớ gây sự để cãi nhau với bạn.

Sau nhiều lần cãi vã, xích mích với bạn cô ta sẽ đóng vai nạn nhân, bị bạn chèn ép, bắt nạt để đi kể khổ với chồng bạn. Nếu chồng bạn vì thế mà lên tiếng bênh vực cô ta trước mặt bạn thì chứng tỏ anh ấy đã có phần xiêu lòng rồi.

Trong những tình huống bạn thân tìm cách "thả thính" chồng mình, chị em ắt hẳn sẽ rất đau lòng và khó xử. Tuy nhiên, nếu chị em tinh ý biết trước thái độ của bạn thân và kịp thời hành động ngăn cản thì sẽ tránh gia đình gặp sóng gió, lại vừa từ bỏ được một tình bạn độc hại.