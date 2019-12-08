3 khủng hoảng mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng trải qua nếu muốn sống trọn đời bên nhau

Phụ nữ yêu 08/12/2019 05:15

Cuộc sống hôn nhân không chỉ có tình yêu, sự ngọt ngào. Bên cạnh đó, còn có những khủng hoảng có thể dẫn đến hôn nhân rạn nứt mà bất cứ vợ chồng nào cũng trải qua nếu muốn sống trọn đời bên nhau.

Hôn nhân không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, hạnh phúc mà còn trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Thậm chí, dù hôn nhân có hạnh phúc, viên mãn đến đâu, các cặp vợ chồng đều trải qua 3 khủng hoảng sau đây mà nếu không biết cách khéo léo giải quyết có thể dẫn đến hôn nhân rạn nứt.

Khủng hoảng 1: Bất đồng quan điểm

Khi quyết định kết hôn với một người, là chúng ta đã chấp nhận sự khác biệt về tính cách, quan điểm sống, lối sống, sở thích… Tuy nhiên, khi yêu nhau, chúng ta thường bỏ qua những sự khác biệt này và nghĩ rằng chỉ cần tình yêu là đủ. Thế nhưng, khi đã về chung một mái nhà, ngày nào cũng gặp đối phương, bạn sẽ dễ dàng nhận ra người ấy và mình có quá nhiều bất đồng quan điểm. Để rồi, theo thời gian, bạn sẽ cảm thấy khó chịu, phiền lòng, bực tức trước những quan điểm không giống bạn của đối phương.

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Bất đồng quan điểm là một trong những lý do dễ dẫn đến hôn nhân rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Sự bất đồng quan điểm là khủng hoảng mà bất cứ cặp đôi nào cũng phải trải qua. Thế nhưng, đừng ép buộc người ấy phải thay đổi suy nghĩ, quan điểm. Cũng đừng im lặng hoặc tỏ ra khó chịu khi mình và đối phương không chung sở thích, quan điểm. Vì nếu làm như vậy, chỉ khiến mâu thuẫn càng trở nên căng thẳng, khoảng cách giữa hai người càng xa nhau thêm.

Cả hai hãy cùng ngồi lại để bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn, chia sẻ những mong muốn của bản thân về đối phương. Từ đó, sẽ thống nhất và tìm ra hướng giải quyết thích hợp. Thậm chí nếu được, bạn hãy vì đối phương mà thay đổi, đảm bảo bạn sẽ nhận lại sự thay đổi của chính người ấy vì mình. Chắc chắn, khi cả hai hiểu nhau hơn, biết thay đổi vì nhau thì cuộc sống hôn nhân sẽ càng thêm sắc màu và hạnh phúc.

Khủng hoảng 2: Cảm thấy đối phương không còn hấp dẫn

Sau kết hôn, gánh nặng cơm áo gạo tiền, con cái khiến mỗi người tất bật với bao lo toan. Vì thế, những lãng mạn, ngọt ngào của cả hai dành cho nhau cứ giảm dần, nhạt dần theo năm tháng. Thậm chí, gặp nhau cả hai chẳng muốn dành những lời ngọt ngào, yêu thương nồng nàn như thuở mới yêu mà thay vào đó là những tiếng thở dài chán nản.

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Sau kết hôn, các cặp vợ chồng đều trải qua thời kỳ chán nhau - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, đừng thất vọng hay cảm thấy chán khi đối phương không được như ý. Bởi không ai là hoàn hảo và chính bản thân bạn cũng không thể hoàn hảo trong mắt người ấy. Vì vậy, hãy học cách chấp nhận và bao dung, cùng nhau hướng tới chăm lo cho gia đình để cuộc sống hôn nhân bền chặt, mãi mãi hạnh phúc.

Khủng hoảng 3: Không hài lòng về mối quan hệ bạn bè của đối phương

Sau kết hôn, cả chồng và vợ đều có những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Thế nhưng, đôi khi những mối quan hệ bạn bè của người ấy lại khiến bạn không hài lòng. Tuy nhiên, nếu đó là mối quan hệ trong sáng và là những người bạn tốt thì tuyệt đối đừng bao giờ cấm đoán đối phương. Nếu không muốn đối phương cho rằng bạn là người nhỏ nhen, ích kỳ, thậm chí dẫn đến cãi vã, mâu thuẫn gia đình.

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Không hài lòng về bạn bè của đối phương là một trong những khủng hoảng hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, hãy chấp nhận những mối quan hệ bạn bè trong sáng, những người bạn tốt của nửa kia. Tuy nhiên, cũng cần đề ra giới hạn nhất định cho việc giao du, gặp gỡ bạn bè của chồng hay vợ với thời gian nhất định. Chỉ khi bạn học cách bao dung, chấp nhận thì mới dễ dàng vượt qua khủng hoảng và tránh được hôn nhân rạn nứt.

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