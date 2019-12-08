5 giới hạn nghiêm ngặt vợ chồng tuyệt đối đừng phá vỡ, phạm phải 1 điều cũng không có đường cứu vãn

Cũng bởi vì lý do đó mà người ta vẫn thường nói cha mẹ với con cái là máu mủ, dù thế nào cũng không bỏ được nhau. Nhưng vợ chồng thì là những người dưng, vì tình yêu mà kết thành gia đình. Trong hôn nhân không đơn thuần chỉ là chuyện giữa hai người, còn vô vàn những vấn đề xung quanh khác, bởi thế nên vợ chồng không biết tiết chế cảm xúc, thì hôn nhân khó mà cứu vãn được. Vậy nên bí quyết giữ hôn nhân chính là vợ chồng đừng phạm phải 5 giới hạn này.

Hôn nhân vợ chồng được gọi là gia đình, quan hệ giữa bố mẹ và con cái cũng được gọi là gia đình. Nếu như giữa cha mẹ và con cái cần có sự tôn trọng, chừng mực thì giữa vợ chồng lại có nhiều ranh giới tuyệt đối không được chạm đến.

Trong hôn nhân, bạo lực là điều cực kỳ tối kỵ, bởi điều này không chỉ gây ra vết thương thể xác mà còn khiến người vợ cảm thấy tổn thương về tinh thần.

Người đàn ông thương yêu vợ bao lâu nhưng một khi đã động tay động chân, thì những vết thương gây ra không bao giờ có cơ hội lành lại. Tình cảm vợ chồng cũng theo đó mà bị phá vỡ, rạn nứt.

Trong hôn nhân, bạo lực là điều cực kỳ tối kỵ - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế hãy tự nhắc nhở chính bản thân mình, dù cho có giận mấy cũng cố kiềm chế cảm xúc, đừng dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề.

2. Không mang việc ly hôn hay cái chết để dọa dẫm đối phương

Đây chính là giới hạn tối kỵ mà cặp vợ chồng nào cũng không nên phá vỡ. Là người lớn nên cư xử chừng mực chứ đừng động một chút cãi nhau lại đòi sống đòi chết rồi mang đơn ly hôn ra để mà dọa một nửa của mình.

Vốn dĩ chuyện hù dọa lẫn nhau không mang đến lợi ích gì mà còn khiến đối phương thêm coi thường và tổn thương. Không có bí quyết giữ hôn nhân nào tốt hơn bằng việc vợ chồng, mỗi người hãy cư xử khôn ngoan, trân trọng những gì mà cả hai cùng nhau xây dựng suốt thời gian qua.

3. Không lôi bố mẹ vào để chỉ trích, tự chịu trách nhiệm với những vấn đề của mình

Nhiều cặp vợ chồng cãi nhau thường mang bố mẹ của đối phương vào cuộc để chỉ trích, nào là ''Cô thật sự rất giống với mẹ cô, mẹ cô không biết dạy dỗ cô à?'' hay là "Anh thật nhu nhược, lúc nào cũng bám váy mẹ''.

Nhiều cặp vợ chồng cãi nhau thường mang bố mẹ của đối phương vào cuộc để chỉ trích - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ rằng việc riêng của vợ chồng thì đừng bao giờ lôi bố mẹ vào để làm tổn thương nhau. Đã là người trưởng thành thì hãy giải quyết mọi chuyện một cách độc lập và chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những việc mà mình đã làm. Càng thốt ra những lời chê bai bố mẹ của đối phương thì chỉ càng hạ thấp giá trị của mình hơn mà thôi.

4. Không cãi vã khi vợ/chồng đang đau ốm

Khi ốm đau bệnh tật là lúc mà con người ta dễ tủi thân và nhạy cảm nhất. Điều mà họ cần lúc này là có được người bạn đời ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc, an ủi mình. Chứ không phải là mang những xung đột ra để miệt thị nhau.

Ở thời điểm này không chỉ có thể xác mà tinh thần cũng vô cùng mềm yếu, khó mà chịu đựng được những lời nói cay nghiệt, phỉ báng từ người bạn đời dẫn đến tổn thương khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.

5. Không lớn tiếng cãi vã trước mặt trẻ con, người lớn

Nếu vợ chồng thường xuyên cãi nhau trước mặt con cái của mình thì sẽ khiến cho chúng bị tổn thương nặng nề đến tâm lý và sự hình thành nhân cách của chúng sau này.

Sẽ chẳng có bí quyết giữ hôn nhân nào hoàn hảo hơn bằng việc cả vợ và chồng phải biết yêu thương lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, có những đứa trẻ thường xuyên chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau dẫn tới việc chúng tự tạo hố đen tâm lý, sống khép kín và có xu hướng bạo lực hơn. Bởi vậy, muốn hôn nhân hạnh phúc, con cái phát triển khỏe mạnh thì bố mẹ đừng vượt qua giới hạn này.

Còn trước mặt người lớn, việc tranh cãi chính là sự thiếu tôn trọng và xem thường họ. Người lớn sẽ thấy buồn phiền, thậm chí là bất lực khi chứng kiến con cháu của mình mâu thuẫn, không hòa thuận.

Sẽ chẳng có bí quyết giữ hôn nhân nào hoàn hảo hơn bằng việc cả vợ và chồng phải biết yêu thương lẫn nhau. Gia đình cần được nuôi dưỡng, cần được duy trì rất nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất là vợ chồng cùng tôn trọng nhau và vun vén gia đình.