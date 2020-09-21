Dưới đây là những điều giúp nhận biết đàn ông tốt hay tệ vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần nhìn vào người phụ nữ bên cạnh anh ấy.

Người đàn bà bất hạnh khi có chồng tệ bạc. Họ không được chồng quan tâm, thậm chí loay hoay trong hôn nhân một mình mà không có được sự đỡ đần của chồng. Kiểu phụ nữ này thường có vẻ ngoài tiều tụy vì không có thời gian dành cho bản thân. Họ lúc nào cũng quần quật suốt ngày trong gian bếp, chăm chồng chăm con nên nụ cười cũng dần mất đi sự ngọt ngào và thoải mái.

Người phụ nữ hạnh phúc khi có chồng đối xử tốt với mình. Họ luôn được chồng cưng chiều, quan tâm nên lúc nào cũng tươi tắn, nụ cười luôn thường trực trên môi. Vì không phải lo nghĩ về bất cứ chuyện gì, họ luôn giữ tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái. Khi tâm trạng dễ chịu, được thoải mái tự do, điều này sẽ bộc lộ ngay trên gương mặt của người phụ nữ.

Đàn ông nên yêu thương vợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, may mắn lấy được chồng tốt, bản thân không cần cố tỏ ra mạnh mẽ. Bất hạnh lấy phải chồng tệ, cả đời phải sống trong nước mắt, phải gồng mình mạnh mẽ để tự bảo vệ lấy thân.

Vẻ ngoài

Người phụ nữ được chồng thương sẽ có vẻ ngoài tươi tắn, xinh đẹp hơn người không được chồng thương. Dù ở độ tuổi nào, họ cũng vô cùng trẻ trung và không đánh mất khí chất của mình. Còn người không được chồng thương sẽ có vẻ ngoài tiều tụy vì phải lo lắng quá nhiều.

Đàn ông tử tế sẽ không làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tử tế sẽ giúp vợ ngày càng xinh đẹp, trẻ trung hơn. Người tệ bạc sẽ khiến vợ ngày càng tiều tụy, xấu xí. Vì vậy muốn biết phụ nữ hạnh phúc hay khổ sở chỉ cần nhìn vào thái độ của người chồng đối xử với họ như thế nào.

Đàn ông nên nhớ càng đối xử tốt với vợ, đường công danh của bạn sẽ ngày càng thăng tiến. Còn nếu đối xử tệ, bạn làm cả đời cũng không dư dả được gì mà còn khiến sự nghiệp lụn bại, lao đao. Suy cho cùng phụ nữ giống như “linh hồn” của người đàn ông, hãy biết trân trọng người bạn đời của mình nhiều hơn.